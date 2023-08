Načelnik Stožera civilne zaštite grada Osijeka i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin kazao je u petak da Drava još nije prelila šetnicu na lijevoj obali no da do toga ima samo nekoliko centimetara tako da se već tijekom dana očekuje njezino izlijevanje na šetnicu. "To je za takve vodostaje Drave normalno i očekivano s obzirom na to da je i namjerno izgrađena retencija na šetnici između ZOO vrta i Pješačkog mosta te na drugom dijelu između Pješačkog mosta i kupališta Copacabana", rekao je Vulin.

Sve operativne snage su spremne

Naglasio je kako su sve operativne snage i žurne službe spremne. Također navodi da drugih ugroza za grad Osijek nema te da se posebno prati stanje na području ZOO vrta Osijek. "U osječkom ZOO vrtu ne prijeti dolazak vode preko nasipa već se događa da unutar ZOO vrta imamo takozvane procijedne vode ali stanje se prati i niti jedna životinja nije ugrožena", ističe Vulin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pozvao je sve građane na odgovorno ponašanje jer je Drava u ovim trenucima iznimno brza, s rekordnim protokom, mutna je i nosi puno drvne mase i ostalog otpada pokupljenog uzvodno.

'Molimo sugrađane da se ne kreću tim područjem'

"Čim voda prelije na šetnicu, osječka tvrtka Unikom će to područje ograditi, a molimo naše sugrađanke i sugrađane da se ne kreću tim područjem. Iznimno je opasno kupati se u Dravi, ali i nakon što se voda izlije na šetnicu na lijevoj obali i novi lukobran u Zimskoj luci opasno je i kretati se iako se čini da će voda biti plitka, posebno biciklima", poručio je Vulin.

Ravnateljstvo civilne zaštite navodi da vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja u srednjem i donjem dijelu toka potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je tijekom jučerašnjeg dana vodeni val ušao na područje Osječko-baranjske županije u 6 sati je kod Osijeka izmjeren vodostaj od 341 centimetar s tendencijom rasta.