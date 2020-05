DRASTIČNO SNIŽENJE U DUBROVNIKU: Cijena ulaznice za zidine od sutra 50 kuna!

Odluka koju je donijelo Društvo prijatelja dubrovačke starine koje upravlja zidinama na snazi je do 30. lipnja

Cijena ulaznice za dubrovačke gradske zidine od sutra će iznositi 50 kuna. To je višestruko niža cijena od one dosadašnje s obzirom na to kako je ulaznica za zidine iznosila 200 kuna. Odluka koju je donijelo Društvo prijatelja dubrovačke starine koje upravlja zidinama na snazi je do 30. lipnja.

Jeftinije i na zidine u Stonu i Sokol kulu

Ovu je informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio predsjednik Društva Niko Kapetanić.

“Zbog koronakrize od sutra će se primjenjivati cijena ulaznice od 50 kuna za sve posjetitelje zidina, za domaće i strane posjetitelje. Na snazi je i dalje odluka prema kojoj stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije mogu posjetiti zidine besplatno. Također, cijena ulaznice na zidine u Stonu i na Sokol kulu u Konavlima se sa 70 spuštaju na 30 kuna, koliko je iznosila cijena dječje karte,” izjavio je Kapetanić za Dubrovački dnevnik.