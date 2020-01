RIGOROZNE MJERE: Popili ste dvije pive prije utakmice? Ne možete na stadion. Pijani ste ili maskirani na tribini? Zbog toga možete u zatvor!

Udruge navijača nezadovoljne su promjenama u Zakonu i ne podržavaju ih, a već su svojim koreografijama na tribinama pokazali da ne podržavaju nove mjere

Odlazak obitelji s djecom na stadione dok se na terenu odvija okršaj domaćih ili stranih nogometnih snaga do prije nekoliko godina bio je nezamisliv. Obiteljsko gledanje utakmice na stadionu činilo se kao daleki san jer su se mnogi klonili tribina zbog nasilja koje ondje često zna eksalirati. Naravno, za to su “zaslužni” navijači koji pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava rade nerede na tribini i ugrožavaju i svoj i tuđi život. Ipak, država pokušava riješiti taj problem i doći do rješenje pa nasilje, krv i sramotu na tribinama želi smanjiti novim i puno drastičnijim kaznama.

Zbog toga ovaj tjedan u Sabor stižu izmjene tzv. Zakona o navijačima prema kojem bi se navijač koji odbija alkotestiranje ili test na droge doveo u prekršaj. Kako je RTL upozorio i Tomislava Družaka, državnog tajnika za sport, novi Zakon gotovo uopće ne predviđa mogućnost prevencije, dijaloga i edukacije. Odgovor Družaka na to jest da će se razmisliti o edukaciji i o tome kako se može na tom polju raditi s navijačkim skupinama “jer sport bez navijača ne može postojati kao ni navijači bez sporta”.

POLICIJA ODLUČILA STATI NA KRAJ HULIGANIMA: Prođe li njihov novi prijedlog izgrednicima se ne piše dobro

Što predviđa novi zakon?

Oni koji na ulazu u stadion napušu više od 0,5 promila alkohola u krvi neće moći niti ući na tekmu pa se zbog toga mogu očekivati duga čekanja na ulazima. S druge strane, navijači koje zateknu na tribinama s više od 0,5 promila ostat će tanjeg novčanika jer će dobiti novčanu kaznu od 2.000 do 15.000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju 30 dana. No, na stadionima se toči pivo pa odredbu od dopuštenih 0,5 promila ne podržavaju svi. Jedan od njih je i Marko Sladoljev, MOST-ov saborski zastupnik. On smatra da su odredbe licemjerne jer kažnjavaju navijača koji popiju dvije pive te smatra da su novčane kazne visoke kao i zabrane dolaska na utakmicu od dvije godine u trenucima kada se u svečanim ložama redovito toči alkohol.

Maskirali ste lice? Predviđena je drastična kazna

Međutim, policija odlazi i korak dalje pa kao prekršaj može gledati i odijevanje. Navijači koji su maskirali lice zbog prikrivanja identiteta bit će kažnjeni novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna, ili zatvorom do 30 dana. Prema tome, i popularni CRO Shrek bi mogao biti kažnjen i to neopravdano. U MUP-u smatraju da će im to olakšati prepoznavanje huligana koji su sudjelovali u neredima.

“Taj zakon ni u kojem slučaju ne sprečava dolazak na stadione s klupskim obilježjima, kapama, šalovima, već je evidentno riječ o tome da se spriječi dolazak na borilišta onima koji dolaze s namjerom činjenja protupravnih radnji. Ako netko dolazi s fantomkom na utakmicu, ako netko dolazi omotane glave zasigurno nema dobre namjere”, rekao je za RTL državni tajnik za sport Tomislav Družak.

‘PREDSJEDNICA JE SKROZ PROMAŠILA INICIJATIVU’: Vlada ne može dirati zakon o navijačima!

Osim odijevanja i alkohola u krvi, prekršaj bi postalo i pozivanje te pozicanje na tučnjavu ili napad na druge gledatelje, policiju i sportaše. Takve navijače snaći će najrigoroznija kazna i to u iznosu od 5.000 do 25.000 kuna ili 30 do 60 dana zatvora. Zakon o navijačima se pooštrava zbog sukoba navijačkih skupina prije i poslije utakmica, poput onih na odmorištima

Navijači nezadovoljni

“Iz samog vrha policije su više puta naglašavali kako mi u odnosu na neke druge zapadne zemlje nemamo izražen veći broj bilo kakvih incidenata. Dok u zemljama koje imaju izraženu navijačku kulturu rade obrnuto, na smanjenju represije i edukaciji – na razgovoru, na dijalogu, obrazovanju vlastitog kadra”, upozorava za RTL Juraj Vrdoljak, sportski novinar.

Udruge navijača nezadovoljne su promjenama u Zakonu i ne podržavaju ih, a već su svojim koreografijama na tribinama pokazali da ne podržavaju nove mjere. Mijo Šokčević iz udruge Uvijek vjerni ističe da ne podržavaju tu zamisao zato što smatraju da to neće biti prihvaćeno u navijačkim krugovima. Dodaje da misli da se time ništa bitno neće promijeniti.

Ćiro: ‘Čuvajte to za vas i vašu djecu jer jedan incident može kompromitirati cijeli ugled koji su mukotrpno stvorili naši sportaši’

Nakon upozorenja RTL-a da Zakon ne predviđa mogućnost prevencije, dijaloga i edukacije, državni tajnik Družak odgovara da se sada “na neči način osjećaju prozvanima i pozvanima da promisle o tome kako i na koji način treba poraditi na navijačkim skupinama”. Legenda hrvatskog nogometa, bivši izbornik Hrvatske reprezentacije, Miroslav Ćiro Blažević, upozorava da kada navijači svoj bunt zbog nepoštivanja sporta i zakona pokazuju nasiljem trpe rezultati.

“Krajnje je vrijeme da naša mladost shvati da su privilegirani što su Hrvati. Mi smo napravili toliko toga na što oni mogu biti ponosni. Čuvajte to za vas i vašu djecu jer jedan incident može kompromitirati cijeli ugled koji su mukotrpno stvorili naši sportaši”, komentirao je Ćiro.

NOVI DETALJI MASOVNE TUČNJAVE NAVIJAČA U ZAGREBU: Oglasila se policija, šteta u demoliranom kafiću na Trešnjevci je 100 tisuća kuna