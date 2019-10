DRASTIČNO HLADNIJE, OČEKUJTE KIŠU, A PONEGDJE I SNIJEG: No, Vakula upozorava na zamjetno veće nevolje, a nekima će pasti mrak na oči

Od danas očekujte većinom kišu, vjetrovitije i danju znatno hladnije vrijeme

Nakon stabilnog, većinom suhog i sunčanog vremena, te relativno toplog, slijedi oblačnije, kišovitije, vjetrovitije i hladnije razdoblje, uz iznimku južnijih hrvatskih krajeva, gdje će još i danas, samo ponegdje i dio srijede biti suho, te djelomice sunčano i relativno toplo, uz nastavak ovog ponegdje i rekordnog niza iznadprosječno toplih dana, piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Bura će stvarati nevolje za vozače, a zbog mraza cvjećari neće biti sretni

Pritom će osim kiše, u gorju, uglavnom višem, povremeno padati i snijeg, a zamjetno veće nevolje u prometu će u srijedu i četvrtak vjerojatno prouzročiti često jaka bura, osobito na sjevernom dijelu i olujna.

“Mnogi, osobito cvjećari, neće biti sretni ni zbog mjestimičnog slabog mraza, koji je moguć već u četvrtak, a vjerojatno će još češći biti u manje oblačan petak, koji bi nekima mogao biti dodatno tužan i sumoran zbog jutarnje magle. Za vikend će pak vjerojatno mnogobrojnijima na ne osobito dobro raspoloženje djelovati i južina, s kojom će doći novi oblaci i povremena kiša te temperatura od prosjeka opet viša…”, navodi Vakula.

Oblačan i kišovit utorak

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, te slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura će se malo mijenjati i bit će uglavnom od 8 do 13 °C. U središnjoj Hrvatskoj još i malo niža – većinom između 8 i 11 °C, uz oblačno i kišovito vrijeme, osobito poslijepodne i vjetrovito, a u noći na srijedu u najvišem gorju mogu zalepršati snježne pahulje.

Susnježica i snijeg potkraj utorka mogući su i u najvišim dijelovima Gorskoga kotara. Do tada oblačno, uz kišu, ponegdje i i grmljavinu, češću na sjevernom Jadranu, osobito u Rijeci i okolici. Prolazno jaka bura podno Velebita će lokalno zapuhati već u noći na utorak, a osobito će česta i još jača biti od utorka poslijepodne. Prije toga na moru većinom tiho ili slab vjetar, uz vidljivost mjestimice smanjenu zbog sumaglice i magle. Temperatura zraka poslijepodne osjetno niža nego u ponedjeljak, osobito u gorju.

I u Dalmaciji će ujutro biti manje svježe nego prošlih dana, a danju, uz uglavnom slabo jugo, podjednako relativno toplo kao u ponedjeljak, uz najvišu temperaturu većinom od 19 do 23 °C. No, ujutro ponegdje u unutrašnjosti opet vjerojatno i samo oko 0 °C. Bit će promjenljivo oblačno, ponegdje uz povremenu kišu, pa i poneki pljusak s grmljavinom, osobito u sjevernoj Dalmaciji, dok će se prema jugu našeg dijela Jadrana zadržati suho, te barem djelomice sunčano, uz uglavnom slabo jugo i jugozapadni vjetar, uz koje će more još biti većinom mirno i malo valovito, temperature oko 22 °C – podjednako kao poslijepodne zrak.

Do petka još hladnije, a onda obrat

U nastavku tjedna hladnije, u srijedu i četvrtak na kopnu pretežno oblačno i kišovito, u gorju uz mogućnost povremenog slabog snijega, koji vjerojatno neće znatnije ometati promet, ali ipak – vozačima kroz gorje dobro je biti na oprezu i imati zimsku opremu kako bi izbjegli neugodna iznenađenja, upozorava Zoran Vakula.

Na blagdanski petak mnogima vjerojatno povoljnije vrijeme, unatoč jutarnjoj svježini, pri tlu i mogućem mrazu. Za vikend se nastavlja promjenljivo, ali uz ponovnu južinu i zatopljenje.

I na Jadranu je u petak najveća vjerojatnost suhog i manje vjetrovitog vremena, a do tada i poslije – česta kiša, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, te najprije hladnije, uz umjerenu i jaku buru, osobito podno Velebita i olujnu, ponajviše u srijedu i četvrtak – od subote pak opet toplije, uz jugo, piše Vakula.

Mokri i skliski kolnici

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u unutrašnjosti, magla mjestimice smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru, a ima je i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva II i Kikovice, izvijestio je danas Hrvatski autoklub (HAK). Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, osobito za vrijeme pojačanog prometa u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Do 31. listopada na autocesti A1 Zagreb – Split – Ploče zatvarat će se dionica u zoni čvora Zadar II na 15 minuta od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati. Do 31. listopada zatvorena je dionica državne ceste Gračac-Knin (zbog radova između mjesta Grab i Vučipolje). Obilazak je Gračac- Obrovac-Benkovac-Knin i obrnuto.

Od petka, 1. studenoga na motornim vozilima za vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.