DRASTIČNE MJERE U ISTRI: Od sutra trgovine prehrane mogu raditi samo do 18 sati, a zatvaraju se svi kafići, restorani…

U Istarskoj županiji će se od nedjelje provoditi nove preventivne mjere zbog koronavirusa, županijski Stožer za civilnu zaštitu izvijestio je u subotu da ugostiteljski objekti prestaju raditi do 14. travnja, a ta se mjera ne odnosi na dostavu hrane i rad pučke kuhinje.

Dostava hrane i pučka kuhinja raditi će uz maksimalne mjere predostrožnosti, rekao je na konferenciji za novinare u Puli načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac.

Još je jednom apelirao na građane da se pridržavaju zdravstvenih i epidemioloških uputa, pogotovo na one koji ‘šetaju’ među populacijom, njih tisuću, a imaju mjeru izolacije. Pozvao ih je da budu kod kuće, da se ponašaju odgovorno, sa što manje kontakta izvan i unutar obitelji.

“Tijela represije su počela nadzirati, policija i sanitarna inspekcija su na terenu, ako je netko pronađen izvan kuće, a pod mjerama je, zapisan je i evidentiran… Meni je žao, ali ovo treba shvatiti ozbiljno i nitko nema pravo ugrožavati sebe, svoju obitelj ni ljude oko sebe”, naglasio je Kozlevac.

Najavio je mjere koje će se primjenjivati od nedjelje, 15. ožujka. U skladu s time trgovački centri moraju se pridržavati svih mjera koje su već donesene, a koje neki ne provode, poput ograničavanja broja ljudi koji su u centru, dodao je.

“Ispred blagajne na pod treba postaviti oznake da se ljudi koji stoje u redovima razdvoje, kako ne bi bili u nepotrebnom kontaktu. Rad trgovačkih centara ograničava se do 18 sati”, naglasio je Kozlevac. Najavljuje kako će male trgovine prehrane, uključujući i one na benzinskim postajama, raditi do 18 sati, uz ograničen broj ljudi koji su unutra, s razmacima od metra, metra i pol.

Osim toga ugostiteljski objekti svih kategorija bit će zatvoreni idućih mjesec dana, od nedjelje, 15. ožujka, do 14. travnja, osim pučke kuhinje i dostave.

“Uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredni kontakt s klijentima poput frizera, pedikera i slično, također moraju prekinuti rad do 14. travnja”, napomenuo je.

Od šest pozitivnih pacijenata u pulskoj bolnici, pet gotovo bez simptoma

Ravnateljica pulske Opće bolnice dr. Irena Hrstić kazala je da od šest pacijenata iz Istarske županije koji su pozitivni za koronavirus, i smješteni su u bolnici, pet ih je gotovo bez simptoma, dok jedna osoba ima temperaturu i njezino se stanje prati.

“Još je jedna od osoba hospitalizirana, njezino se stanje prati, a rezultati testa na koronavirus bit će poznati u nedjelju ujutro”, najavila je dr. Hrstić

“Bolnica će organizirati rad na način da će svi pacijenti koji su naručeni u bolnice na preglede i obradu, biti pozvani telefonom. Bit će otvorene telefonske veze na koje će pacijenti moći dobiti informacije o prije zakazanim pregledima i pretragama. Također povećava se i kapacitet soba i kreveta koji će se čuvati za eventualno veći broj oboljelih”, dodala je dr. Hrstić.

Istaknula je kako je dobra stvar što bolnica radi na dvije lokacije, pa će jedna lokacija biti ostavljena bez kontakata s pacijentima koji su pozitivni, dok će druga primati takve pacijente.

Voditeljica Epidemiološke službe dr. Jasna Valić izvijestila je novinare da su trenutno sa Županijskog suda u samoizolaciji 22 osobe, zgrada Županijskog i Općinskog suda zatvorena i u tijeku je dezinfekcija dok će u ponedjeljak sud nastaviti s radom.

“Ljudi još uvijek nisu shvatili situaciju ozbiljno; oni koji su u samoizolaciji – ne drže se pravila, a zdravi i nezaraženi odlaze i dalje u rizične grupe ljudi. Molimo sve ljude da se pridržavaju uputa i ovu situaciju shvate ozbiljno”, apelirala je dr. Valić.

Dok je trajala konferencija za novinare u Puli ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović primio je informaciju iz zagrebačke Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” da su nalazi za dvije osobe za koje se čekao nalaz, negativni, tako da je u Istri i dalje šest oboljelih od COVID-19.

