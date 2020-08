DRASTIČAN PAD POTRAŽNJE ZA STRANIM RADNICIMA U HRVATSKOJ: Od rekordne kvote iskorišteno manje od pola radnih dozvola

Rekordnu kvotu Vlada je definirala u studenome prošle godine, puno prije izbijanja pandemije koronavirusa koja je jedno vrijeme gotovo potpuno prekinula sve gospodarske aktivnosti

Prema dostupnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, 31. srpnja bilo je iskorišteno 41 posto kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana, piše danas Večernji list.

Hrvatska je za ovu godinu odredila kvotu od 78.470 radnih dozvola za novo zapošljavanje stranih državljana. No, tu rekordnu kvotu Vlada je definirala u studenome prošle godine, dakle puno prije izbijanja pandemije koronavirusa koja je jedno vrijeme gotovo potpuno prekinula sve gospodarske aktivnosti, a trenutačno ih je usporila i smanjila njihov intenzitet.

Turizam nije toliko podbacio

To se pogotovo odnosi na turizam, koji kod nas ipak nije podbacio toliko puno kao u drugim mediteranskim turističkim destinacijama. Koronavirus je stoga utjecao na to da je ovogodišnja iskorištenost kvota za uvoz strane radne snage u Hrvatsku na samo 30 posto od ukupno odobrene brojke.

Prema zadnjim dostupnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, na dan 31. srpnja ove godine još je neiskorištena bila 53.931 radna dozvola za strance u ovoj godini, a u postupku izdavanja bilo ih je 7656. To znači da je u špici ovogodišnje turističke sezone, ali i sezone građevinskih radova, a to su sektori za koje inače i uvozimo najviše radnika, iskorišteno samo 24.539 radnih dozvola. Kad se tome pridodaju i one koje su u postupku izdavanja, to je ukupno dosad odobrenih 32.195 radnih dozvola, odnosno 41 posto od ukupne kvote.

Stalno povećavanje kvota

Hrvatska je zadnjih godina stalno povećavala kvote za uvoz radnika, kako zbog povećanog iseljavanja iz RH tako i zbog rasta ekonomije i potrebe za dodatnom radnom snagom. Pri tome je država svake godine i tijekom godine, zbog povećanih potreba, podizala već unaprijed određene kvote.

Lani u ovo vrijeme od ukupno 53.600 radnih dozvola, nije ih bilo izdano samo 13.676, a u postupku izdavanja bilo je 5407 dozvola. U špici sezone prošle godine ukupno je bilo izdano 74 posto dozvola, odnosno 84 posto ako se računaju i one koje su bile u postupku izdavanja. Lani su na kraju srpnja primjerice bile izdane već sve radne dozvole za graditeljstvo i turizam.

Vlada je, pak, početkom ove godine krenula s izmjenama Zakona o strancima, prema kojima bi se ukinule kvote za uvoz stranih radnika pa bi se oni zapošljavali po stvarnim potrebama, piše Večernji list.