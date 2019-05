DRAMATIČNA PROMJENA VREMENA OD NEDJELJE: Pljuskovi, grmljavina, tuča, orkanski udari bure, poplavljene rive, porast vodostaja i snijeg…

Nakon djelomice sunčanog i ugodno toplog vremena, od nedjelje do utorka bit će pretežno kišovito, vjetrovito i prohladno vrijeme

I dok je u petak i subotu bilo barem djelomice sunčano i mnogima ugodno toplo, ponegdje i iznadprosječno toplo, iako posvuda ne i po cijele dane suho, od nedjelje do utorka bit će pretežno oblačno, kišovito, vjetrovito i prohladno vrijeme, piše Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT. U mnogim će krajevima pasti i obilnija kiša, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, u nedjelju osobito na Jadranu i u područjima uz njega, kasnije i u sjevernijim krajevima. Ponegdje je moguće i olujno nevrijeme i tuča, a u gorju, posebice višem, od ponedjeljka prijepodne do vjerojatno srijede ujutro i snijeg.

Vjetrovito, s olujnim, ponegdje i orkanskim udarima bure

Osim često obilnije kiše, nevolje će mnogima prouzročiti i vjetar – u unutrašnjosti povremeno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu u početku još jače jugo, zatim i bura, od nedjeljnog prijepodneva najprije na sjevernom dijelu, zatim i južnije. Podno Velebita će vjerojatno biti i orkanskih udara, napose od nedjelje navečer do utorka ujutro.

Poplavljivanje riva i porast vodostaja

Kombinacija kiše i juga u nedjelju može prouzročiti i poplavljivanje nekih riva. U unutrašnjosti pak sljedećih dana valja računati na porast vodostaja, budući da je zemlja već dosta natopljena od kiša tijekom travnja i dosadašnjeg dijela svibnja, u kojem je već ponegdje nadmašena prosječna količina oborine za cijeli svibanj, kao primjerice u Osijeku, Sisku, Pazinu, Poreču, Zadru, Komižii Dubrovniku. Štoviše, do srijede će se u nekim mjestima vjerojatno približiti i rekordnim mjesečnim vrijednostima, a ponegdje ih možda i nadmašiti, pri čemu su mogući i novi svibanjski rekordi u dnevnim količinama oborine.

Rekordno hladna poslijepodneva

A upozoriti valja i na mnogima iznenađujuće hladna poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura zraka u većini će krajeva unutrašnjosti biti kao rijetko kada u ovo doba godine, mjestimice vrlo vjerojatno i kao nikada, osobito od 13. do 15. svibnja, a u mnogim mjestima čak i od 12. do 16. svibnja.Srednja najviša temperatura zraka od nedjelje do četvrtka, te osobito od ponedjeljka do srijede, u mnogim će mjestima unutrašnjosti biti najniža od bilo kojih 5, a posebice 3 uzastopna dana ovoga svibnja, pa čak barem ponegdje i rekordno niska u znanoj povijesti mjerenja tih dijelova godine. Srećom, minusi će izostati, osim u najvišem gorju.

Manje oborina u drugoj polovini tjedna

Premda posvuda neće biti suho, u drugoj polovini tjedna oborine će ipak biti manje, a sunčanog vremena sve više, uz uglavnom slabiji vjetar. Pritom će i temperatura zraka rasti do oko prosječnih vrijednosti za doba godine, a u posljednjem svibanjskome desetodnevlju vrlo vjerojatno i iznad njih, piše Vakula.

Oblačna i kišovita Nedjelja

U nedjelju će još u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti relativno toplo te promjenljivo oblačno, čak u dosta predjela i veći dio dana uglavnom suho. Vjerojatnost za kišu bit će veća poslijepodne te osobito navečer i u noći na ponedjeljak, kada su ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom, upozorava u detaljnijoj prognozi po područjima za sljedeće dane za HRT dr. sc. Tanja Renko. Znatno svježije i većinom oblačno bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će zapuhati jak, u gorju na udare i olujan sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Povremene kiše bit će već od jutra, a osobito u Banovini i na Kordunu može biti i obilnija.

Obilna kiša vrlo je vjerojatna i ponegdje u gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Često će biti i jakih pljuskova praćenih grmljavinom. Zapuhat će jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu bura, koja će prema večeri biti olujna, podno Velebita na udare i orkanska. Temperatura zraka u padu, u gorju i za oko 10 °C niža u odnosu na subotu.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije umjereno i pretežno oblačno s povremenom kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, posebno poslijepodne i navečer. Ponegdje će pasti i obilnija kiša. Jako i vrlo jako jugo na sjeveru Dalmacije zamijenit će bura. Vjetrovito će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, uz jako i olujno jugo, zbog čega će more biti umjereno valovito i valovito, na otvorenom i jače valovito. Prijepodne će ponegdje biti i suhih i sunčanih razdoblja, no prema večeri kiša će biti česta pa i jaka, ponegdje i obilna.

Početkom tjedna još svježije, kišovito i vjetrovitoJoš će svježije na kopnu biti u i dalje vrlo kišoviti ponedjeljak i utorak. Osjećaju hladnijeg vremena doprinosit će i jak vjetar koji će uz mjestimice obilnu oborinu dodatno stvarati probleme, između ostaloga, i zbog porasta vodostaja, a neka vas ne iznenadi i poneka pahulja snijega u višem gorju. U drugoj polovini tjedna povećat će se vjerojatnost za sunčana razdoblja, a prema kraju tjedna i temperatura zraka ponovno će porasti bliže prosječnim vrijednostima za sredinu svibnja.

Na Jadranu će već s ponedjeljkom biti više suhih i sunčanih i sati, a mjestimične kiše tek povremeno. No početak će tjedna obilježiti bura. Posebno na sjevernom dijelu, gdje će biti olujna, podno Velebita na udare i orkanska. Osvježenje će biti manje izraženo nego na kopnu, a prema vikendu vrlo vjerojatno bit će podjednako toplo kao i u ovu subotu, piše u svojoj prognozi Tanja Renko.