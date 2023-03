Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit je danas na prosvjedu liječnika otkrila niske plaće specijalizanata.

"Nismo ovdje protiv nikoga, nego smo za spas našeg javnog zdravstva. Sustav je došao do granica održivosti. Na životu je održavaju umirovljenici i kolege pred mirovinu, zar je to normalno? Hitna medicina je toliko nepopularna da se na većinu specijalizacija ne javi gotovo nitko. Specijalizant radi za 55 kuna po satu, a specijalist za 70, zar su to velike plaće?"

Marin Smilović, predsjednik inicijative mladih liječnika, rekao je da nikome nije cilj otići iz Hrvatske. "Ovaj dan će biti upisan u povijest medicine u Hrvatskoj, počašćen sam što sam dio ove borbe. Godinama smo pognutih glava šutjeli i slušali da moramo biti zahvalni što uopće imamo posao. Nikome od nas nije san otići iz Hrvatske. Zato kažemo dosta ovom sustavu."

Plaće obiteljskih liječnika

Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, upozorila je na niske plaće obiteljskih liječnika.

"Plenkoviću želimo poručiti da je nešto trulo u sustavu i toga nam je dosta. Beroša ne zanimaju problemi liječnika. Milijun ljudi će brzo ostati bez obiteljskog liječnika. Liječnike se proziva, omalovažava bez argumenata. Plaće obiteljskih liječnika najniže su u sustavu liječničkih plaća, a ipak se od nas očekuje svašta."