Posljedice otapanja velikih količina snijega, koje su poprimile obilježje elementarne nepogode, najviše su pogodile Hrvatsku Kostajnicu, gdje je vodostaj Une u stalnom porastu i u ponedjeljak je u 11 sati iznosio 420 centimetara, a izvanredne mjere obrane od poplava proglašene su već jučer pri vodostaju od 377 centimetara.

Vodostaj rijeke Une već je drugi dan u stalnom porastu i u ponedjeljak (12. ožujka) u 11 sati iznosio je visokih 420 centimetara. Zbog toga su još jučer, pri vodostaju od 377 centimetara, proglašene izvanredne mjere obrane od poplava, a ako se porast vodostaja nastavi do 450 centimetara, bit će proglašeno izvanredno stanje.

Zbog porasta vodostaja preplavljena je državna cesta između Hrvatske Kostajnice i Dvora kod mjesta Kuljani, pa je promet na toj dionici ceste obustavljen za sva vozila. U Kostajnici su, kao i inače u sličnim situacijama, najugroženije obiteljske kuće u Ulici Nine Marakovića, koja se nalazi na samoj obali rijeke. Voda je na nekoliko mjesta već došla do okućnica, ali neposredne opasnosti još nema.



“Iako vodostaj Une raste oko tri centimetra na sat, spremni smo za moguće intervencije. Stanje je sada pod kontrolom i ne očekujemo drastične posljedice. Poduzeli smo sve nužne mjere zaštite od mogućih poplava i pratimo kretanje vodostaja”, rekao je kostajnički gradonačelnik Dalibor Bišćan.

Odlomljena stijena pala u dvorište, nema ozlijeđenih

Zbog otapanja snijega, Hrvatsku Kostajnicu je pogodila još jedna nevolja. Budući da se brdo Djed iznad grada sastoji od sedimentnih vapnenačkih stijena, koje su porozne, jedna se natopljena stijena, zbog povećane težine, odlomila i u noći od subote na nedjelju, pala u dvorište dvije kuće u Ulici Davorina Trstenjaka, u samom gradskom središtu. Iako su u jednoj kući bili stanari, na sreću nitko nije stradao.

Gradonačelnik Bišćan kaže kako te zgrade na sreću nisu stalno nastanjene, pa nije bilo problema s evakuacijom stanovnika. Sada predstoje stručni istražni radovi, na temelju kojih će se dogovoriti daljnje zaštitne mjere, kako u sličnim situacijama ne bi došlo do tragedije, koja je ovaj put, na sreću, izbjegnuta.

U Hrvatskoj Kostajnici još uvijek prijeti i opasnost od ruševnih objekata koji su devastirani u Domovinskom ratu, a nisu obnovljeni. Zbog toga je gradska uprava nedavno uputila apel vlasnicima takvih objekata da ih uklone ili saniraju, jer predstavljaju stalnu opasnost za građane. Vlasnici su dobili rok da to učine do kraja ožujka, a ako nisu u mogućnosti, da to prijave u gradsku upravu, kako bi se dogovorili daljnji koraci u njihovom uklanjanju.

I u Karlovcu napeto

Nešto manje alarmantno je u karlovačkom kraju. “U ovom trenutku Kupa je još u pripremnom stanju, Korana je narasla. Za sad kontroliramo situaciju i vjerujem da ćemo to uspjeti u toku dana. Na kupskom dijelu su ekipe Hrvatskih voda i Grada Karlovca. Odradili smo sve one mjere koje smo planirali što se tiče zapornica, podižemo nivelete nekih cesta i za sad one daju rezultate. Na razini ovog vodostaja situaciju možemo kontrolirati. Ukoliko dođe do povećanja vodostaja, podižu se i neke druge snage i razrađujemo neke druge mjere. Za sad je stanje pod kontrolom i ja vjerujem da će tako i ostati ostatak dana”, izjavio je gradonačelnik Damir Mandić danas na Logorištu.

U Karlovac je po nalogu ministra Krstičevića već stiglo 40 pripadnika vojske koji pomažu na punjenju vreća i izgradnji zečjih nasipa na Mostanju, a očekuje se dolazak još 60 njih. Oni bi, prema riječima gradonačelnika, trebali raditi na box barijerama, kojih je dio već pripremljen.

“Zasad box barijere daju rezultate. Naravno da postoje neka procjeđivanja koja su bila i predviđena, na tim lokacijama su predviđene pumpe koje ispumpavaju vodu tako da je u ovom trenutku sve pod kontroloma”, kazao je za KAportal Mandić.