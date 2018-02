Ramljak je svoju ostavku dao nakon što je iz Vlade dobio vrlo konkretan mig da više nema njihovo povjerenje.

U uredu Ante Ramljaka na zagrebačkom Žitnjaku radilo se do četiri sata ujutro, a ispred zgrade bili su parkirani i automobili nekih vjerovnika Agrokora te dužnosnika iz Vlade. Naime, nakon Ramljakove ostavke predstavnici nekolicine velikih i srednjih dobavljača održali su neformalni sastanak te su se dogovorili da maksimalno surađuju u daljnjem procesu lex Agrokora, bez obzira na to tko bude novi izvanredni povjerenik. Prema riječima nekih od sudionika, glavni cilj je i dalje nagodba jer bi stečaj bio katastrofa ne samo za Agrokor nego i za dobavljače te dio hrvatskog gospodarstva.

ESKALACIJA KRIZE U AGROKORU I MLAKA PREMIJEROVA REAKCIJA UJEDINILI OPORBU: ‘Pokrećemo postupak opoziva Plenkovićeve Vlade’

Jutarnji list piše, pozivajući se na pouzdane izvore, da Ramljak u utorak nije reagirao impulzivno zbog premijerove šutnje, već je oko 12 sati dobio sasvim konkretan mig iz Vlade da je tog prijepodneva donesena odluka o tome da više ne uživa povjerenje Banskih dvora, pa je onda odlučio svima olakšati “muku” i dati pismenu neopozivu ostavku.



PROCURILO PISMO KOJE JE RAMLJAK POSLAO PLENKOVIĆU: ‘Zbog dugog perioda tišine u kojem se niste izjasnili…’

Na sastanku i Dalić

Ono što čudi većinu vjerovnika, i dobavljača i financijaša, jest to da još nema imena novog povjerenika te smatraju kako bi to trebala biti kompetentna osoba koja bi trebala zadržati hrvatske savjetnike izvanredne uprave Agrokora, jer bi u suprotnom došlo do jačeg zastoja u procesu lex Agrokor.

Na neformalnom sastanku održanom u srijedu navečer neko kraće vrijeme prisutna je bila i Martina Dalić, koja je zagovarala smirivanje mogućih tenzija i nastavak regularnog procesa restrukturiranja Agrokora bez obzira na to tko bude povjerenik.

Premijer bez imena za Ramljakovog nasljednika

Podsjetimo, Ante Ramljak u utorak je podnio neopozivu ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika Agrokora navodeći kako to čini zbog premijerove šutnje koja mu govori da više nema podršku Vlade.

Nakon toga, vladajući su u srijedu cijeli dan imali sastanke s ciljem pronalaska novog imena koje bi vodilo koncern, a premijer je u večernjim satima održao konferenciju za medije na kojoj je kazao kako ključnog čovjeka još nisu pronašli. Ustvrdio je da će to učiniti u razumnom roku.

Također je kazao kako nije smijenio Ramljaka jer bi tada Vlada morala Trgovačkom sudu pravdati svoju odluku. Naveo je i kako Martina Dalić i dalje uživa njegovu podršku, iako je ona priznala da je pisala lex Agrokor, a premijer da zakon ima nedostake koji su sada vidljivi.