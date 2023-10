Trajekt Petar Hektorović u Jadranskom moru vodio je borbu s olujnim jugom dok je plovio od Splita do Visa. Nemirno more, veliki valovi i jak vjetar pokušali su kapetanu ovog broda stvoriti probleme, no uspio se izboriti. Hrabriji putnici odlučili su izaći, a vjetar je toliko jako puhao da ih je nosio. Dok su pojedinci sve htjeli zabilježiti kamerom na svom mobitelu, jugo ih je toliko ometalo da nisu mogli ni mirno stajati. Jedan od putnika čak se morao sakriti iza sjedalica da ga more, koje je nosio vjetar, ne bi smočilo.

