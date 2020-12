DRAMATIČNA OBJAVA ZAGREBAČKOG HDZ-OVCA: ‘Ovakav anketni tuš pokazuje što je napravio politički vrh. Dosta čoporske poslušnosti’

Ivan Kujundžić, član HDZ-a, prokomentirao je u objavi na Facebooku anketu koja ukazuje na debakl HDZ-a na predstojećim lokalnim izborima u Zagrebu

Nakon što su objavljeni rezultati ankete zagrebačke lijeve oporbe prema kojoj je Tomislav Tomašević iz Možemo najsnažniji oponent sadašnjem gradonačelniku, Milanu Bandiću, uglavnom se analiziralo što to znači za odnos Možemo i SDP, no, ostalo je u sjeni ono što je ta anketa pokazala gradskom HDZ-u.

Prema anketi Tomislav Tomašević u ovom trenutku može računati na 30 posto glasača, Milan Bandić na 15 posto, Gordan Maras na 8,5 posto, Vesna Škare Ožbolt na 8,3 posto, a tek onda slijedi HDZ-ov Mislav Herman, koji ima 7,6 posto.

No, ovaj rezultat odlučio je žestoko prokomentirati Ivan Kujundžić, dugogodišnji istaknuti član HDZ-a, bivši zastupnik u gradskoj skupštini koji je podnio ostavku krajem 2019. jer se protivio podršci Bandićevom projektu Manhattan i otvoreno je zagovarao razlaz HDZ-a s Bandićevim modelom vladavine.

U svom postu, na Facebook profilu, koji je nazvao „Pukovnici ili pokajnici“, osvrnuo se na rezultat ankete i upozorio da sudeći prema njima – „HDZ nema niti u tragovima šanse za drugi krug“, a to bi trebao biti „alarm koji se mora čuti u glavama projektora prošlih unutarstranačkih izbora, posebno u Zagrebu“.

‘Korozija bezdušnih šalabahteraša’

„Ovaj anketni tuš “Možemo”, bojim se, iznova pokazuje zakašnjelu reakciju političkog vrha i gradske organizacije HDZ-a, u pravovremenoj objavi isticanja kandidata za gradonačelnika Zagreba, i to onoga, koji bi se mogao suprotstaviti Tomaševiću i antifa ljevici. Čini se kao da su unutarstranački izbori bili svrha sami sebi te da nisu u startu polučili željeni rezultat. Bojim se, latinske poslovice: “što je od početka loše, tijekom procesa se teško može popraviti” (Regula Catoniana). Izborna akcija, nije bila sama nužna, a ponajmanje je u takvim okolnostima korona krize mogla doživjeti svu puninu demokratske procedure i standarda. No, što je tu je! Iskrene čestitke onima koji su imali više protukandidata i ostvarili puninu demokratskije procedure i pobjede. No ne treba zaboraviti i one probranike, odmah i “mam” njima čestitati, to ti je kao da im ne daš dudu. Bili bi jako tužni.

I to je tako u suštini! Narod bi rekao, trči pod šator pobjednika jer ćeš se spasiti od propasti, pogotovo ako ti je biznis u krizi; “tuten” je politika i imaš siguran posao, dobru plaću što jamči sigurnu egzistenciju, bez pameti, muke, truda i odluka. Ovaj izborni proces, odvijan po načelu “supsidijarnosti i inkluzivnosti”, ništa više, niti manje – nije demokratskiji od delegatskog, kojeg sam dobro nabubao na pravu, niti je sam po sebi loš, već je problem u političkoj koroziji jednog kola bezdušnih šalabahteraša; jučer u delegatskom izbornom modelu, danas šalabahteraši u modelu jedan čovjek jedan glas. Nevjerojatan je taj njihov mišji instinkt. Bolje prepoznaju i nanjuše budućeg pobjednika nego miš špek. I rezultat takve rabote obično ide u korist protivnika, bio on Tomašević ili bilo tko drugi.“, kritizira otvoreno izborni proces Ivan Kujundžić i oslikava kako su zapravo izgledali unutarstranački izbori u HDZ, održani nedavno u uvjetima pandemije, najčešće s jednim kandidatom kojeg je predložila središnjica. Tako je bilo i u Zagrebu, te je pobijedio Mislav Herman, kojeg se danas smatra i kandidatom za mjesto gradonačelnika. No, s obzirom da je nepoznat široj javnosti – njegov odabir smatra se otvorenom podrškom Milanu Bandiću.

“Neće pomoći prijateljska i rodbinska grupi(s)ranja…”

„Zagrepčane će trebati uvjeriti u našu sposobnost da nam daju povjerenje, zauzvrat, Zagrepčani će morati vidjeti u nama prepoznatljivost, do najsitnijih tančina, tražiti će u nama pulsiranje, koje puninom svog bića korespondira sa Zagrebom i njegovom urbanom dušom. Tu neće pomoći nikakve kozmetička, rodbinska, usko prijateljska i sljedbenička grupi(s)ranja i klonovski klanovi. Ovim esejem neodgodivo pozivam na spaljivanje šalabahterskog duha, čoporske poslušnosti, bez ikakva prava na vlastitost političke misli i dijalogiziranje, koji nije novost niti od jučer, niti samo u HDZ-u, već konstanta i praksa u gotovo svim strankama, državnim i društvenim institucijama kao i u udruženjima.

Za pobijediti Tomaševića treba ozdravljenje procesa, okupljanje i razgovor sa srodnim i bliskima ideološki a za to je potrebno odabir hrabrih i neposlušnih političkom gremiju. Stoga od posebne važnosti je udaljavanje đavoljih odvjetnika i izbornih kreacionista iz tih izbornih političkih kuhinja. Upokorimo se jedino Bogu, a egidama i gremijima i njihovim gejmerima, ako želimo zadržati malo političkog dostojanstva pred našim članstvom i narodom – pokažimo otpornost i dostojanstvo. Ne ispustimo iz vida i s uma, narod sve ovo s poštovanjem ili prezirom gleda. Na proljeće smo politički, ili pukovnici ili pokojnici! Utopijski se nadam kako je moguć bolji svijet!“, stoji između ostalog u podužem postu Ivana Kujundžića, koji je i dalje član HDZ-a, unatoč evidentnoj kritici i pozivu na promjene.