DRAMATIČNA NOĆ: Malo je falilo da Šeks rasturi osječki HDZ, podržao ga i Plenković; Inzistirali su na čovjeku za kojeg baza ne želi ni čuti

Net.hr-ov dopisnik iz Slavonije Goran Flauder donosi detalje zataškane drame i noći u kojoj je Anušić odbio dogovor Plenkovića i Šeksa koji su inzistirali da na listi bude Josip Salapić, lojalan Branimiru Glavašu koji je Šeksu važan iz osobnih razloga

Malo je nedostajalo da Vladimir Šeks prije tjedan dana rasturi osječko-baranjski HDZ, kao što je to u ožujku 2005. godine učinio Branimir Glavaš, kada je uoči isteka roka za predaju izbornih lista kandidate s HDZ-ove liste preselio na svoju neovisnu i učlanio u tek osnovani HDSSB.

Zbog Šeksova guranja HDSSB-ovog Josipa Salapića na listu HDZ-a u IV. izbornoj jedinici, svi ostali kandidati vladajuće stranke prijetili su povlačenjem s liste. Uzaludni su bili argumenti predsjednika županijskog HDZ-a i potpredsjednika stranke, Ivana Anušića, da im je Salapić neprihvatljiv, predsjednik Andrej Plenković inzistirao je na njegovu postavljanju na prolazno mjesto na listi.

„Toga smo čovjeka izabrali za predsjednika osječke organizacije u ožujku 2012. godine, a nakon dva i pol mjeseca izdao nas je i pretrčao je u HDSSB, da bi potom odjeven u crnu vojnu odoru pred tv kamerama salutirao Branimiru Glavašu da je njihova stranačka vojska spremna. Blatio nas je najružnijim kvalifikacijama, a HDZ mu je toliko pomogao u životu da nas je nazivao svojom drugom obitelji. Sada, kada su Glavaš i HDSSB praktički politički potrošeni, kada je Salapić i preselio u Zagreb, Šeks i Plenković nam ga žele nametnuti u vrh izborne liste. Da je to prošlo, našem članstvu više ne bismo mogli pogledati u oči“, rekao nam je član ŽO HDZ-a Osječko-baranjske županije i potvrdio da te organizacije više ne bi bilo da je to prošlo.

Anušić odbio dogovor Šeksa i Plenkovića

Anušića su čak tri puta nagovarali da uvrsti Salapića, posljednji put večer uoči prijave izbornih lista kada je nakon višesatnog pritiska pitao Plenkovića zašto ga je uopće nagovarao na kandidaturu za potpredsjednika HDZ-a, ako mu na listu za čiji je uspjeh odgovoran nameće inficiranog kandidata zbog kojega će cijela lista biti bolesna, a sav njegov politički rad obezvrijeđen? Rekao je da to ne može prihvatiti niti po cijenu odlaska sa svih stranačkih funkcija.

Iz krugova bliskih vrhu stranke saznali smo kako je upravo Šeks uvjeravao Plenkovića da će Salapićevim uvrštavanjem na listu HDZ dobiti barem tisuću glasova više. Kao protuuslugu HDZ-u za takav ustupak, Glavaš je spreman prvi put u 15 godina postojanja HDSSB-a odustati od sudjelovanja na izborima kako ne bi konkurirao HDZ-u. Njemu je pak, važno da u Saboru bude makar jedan njihov član kako bi HDSSB zadržao parlamentarni status i za taj mandat dobivao približno 28.000 kuna mjesečno, potrebnih za održanje hladnog pogona stranke.

HDSSB ostaje bez naknade za zastupnički mandat?

No, takva bi se računica mogla pokazati pogrešnom, jer je upravo zbog sličnih financijskih manipulacija mandatima Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma mijenjan prvo u ožujku 2019., a potom i s prvim danom 2020. godine. Prema članku 6. važećeg Zakona „pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici“.

S obzirom na to da bi Salapić mogao postati zastupnik iz VII. izborne jedinice, gdje ga je na listi HDZ-a na izgledno šesto mjesto prihvatio Tomo Medved, novac bi prema novom Zakonu pripao političkoj stranci koja je osvojila mandat, dakle HDZ-u. To što se među hadezeovcima našao uljez iz HDSSB-a, ne daje mu pravo da naknadu za zastupnički mandat prenese svojoj matičnoj stranci, jer ona nije koalicijski partner HDZ-a i nema pravo na zastupničku naknadu. Salapić se ne može smatrati niti neovisnim zastupnikom, jer se takvim prema čl. 2 istoga Zakona smatra zastupnik izabran s neovisne liste, a Salapić na izbore ide na listi HDZ-a.

Dogovor s Glavašem platio Ivan Domagoj Milošević

Zanimljivo je kako je Salapić prvo dobio sedmo mjesto na listi HDZ-a, ali nakon Glavaševe prijetnje da u tome slučaju dogovor otpada, dobio je mjesto više. Na sedmo je mjesta spušten Ivan Domagoj Milošević. Salapića je na mobitel zvao Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u dosadašnjem sazivu Hrvatskog sabora i, još važnije, kum Vladimira Šeksa kako bi riješili problem njegove pozicije. No, Salapić je odmah nakon javljanja telefon prepustio Glavašu koji je Bačića stavio pred izbor ‘uzmi ili ostavi’, što se potom prelomilo preko Miloševićeve pozicije na listi.

Pojašnjavajući favoriziranje Salapića na listu HDZ-a kako bi ga doveo u Sabor, Vladimir Šeks je za N1 televiziju izjavio da je HDSSB bio vjeran saveznik HDZ-u u najtežim trenucima, a kako predsjednik ŽO HDZ-a, Ivan Anušić nije prihvatio Salapića na listu u IV. izbornoj jedinici, vještim manevrom premijera Plenkovića prekomandiran je u VII. izbornu jedinicu.

Ulaskom u Sabor Salapić bi stekao izvorni mandat, što je Glavašev strateški cilj, no Šeks je već, pun pohvala na njegov dosadašnji rad, najavio kako će on ipak ostati državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. To je i ključan dio cijele priče o kriminalnom političko-pravosudnom projektu očuvanja HDSSB-a kao parlamentarne stranke i zaštite glavnih aktera – Glavaša i Šeksa – od kaznenog progona za ratne zločine počinjene u Osijeku 1991. godine.

Glavaš i Šeks – kao prst i nokat!

Među poznavateljima političkih prilika na istoku Hrvatske opće je poznato da su Glavaš i Šeks od osnivanja HDZ-a, pobjede na izborima 1990. godine, posebice tijekom obrambenih priprema, rata i mirne reintegracije, sve do pokretanja istrage ratnih zločina 2005. godine bili svakodnevno u kontaktu, povezani kao prst i nokat. Nije bez razloga prije nekoliko dana predsjednik RH, Zoran Milanović, paušalno zaprijetio Šeksu istragom njegove odgovornosti za počinjene zločine 1991. godine u Osijeku. I sam Šeks više je puta govorio da se toga plaši, pa i potpisniku ovih redova u emisiji Osječke televizije, Karte na stol, u listopadu 2016. godine.

Tada je potvrdio kako je Glavašu više puta pomagao u problemima u kojima se našao uoči bijega u BiH, gdje je nakon pravomoćnosti presude ostao na slobodi još barem godinu dana. Šeks je priznao i kako mu je slao pregovarača za suradnju na predstojećim izborima:

„To su bili pokušaji određenih pregovora oko pozicioniranja prema HDZ-u i Vladi. To je trebalo ostati u najvećoj diskreciji, ali ne mojom krivnjom nije tako ostalo“, rekao je tada Šeks i dodao:

„Jako mi je žao što je on došao do uvjerenja da ja snosim dio odgovornosti za pokretanje kaznenog postupka protiv njega. Različiti zlonamjerni ljudi uvjeravali su ga da sam ja pokrenuo kazneni postupak protiv njega. Uporno sam ga nastojao i nastojat ću ga i dalje razuvjeriti u to. Ja to nisam činio jer sam bio jako svjestan da kada bih sudjelovao u njegovom progonu, to bi zahvatilo i mene, što se i dogodilo“, rekao je tada Šeks.

Anušićev ‘grijeh’

Usprkos izjavi suca Horvatovića da je u svjedočenju na suđenju Glavašu lagao u njegovu korist, Šeks je ostao zaštićen „kišobranom“ HDZ-a i nije se našao među optuženicima. No, Glavaševa netrpeljivost prema njemu prštala je iz brojnih medijskih istupa u to doba koji su obilovali prijezirom, gađanjem i najgorim uvredama. I kada je osječko Gradsko vijeće potkraj 2016. odlučivalo o dodjeli titule počasnoga građanina Vladimiru Šeksu, a koji je to uvjetovao konsenzusom vijećnika, jedini koji je do kraja ostao protiv bio je vijećnik HDSSB-a.

Gradonačelnik Vrkić tada se svojski potrudio kako bi pridobio vijećnike SDP-a i HNS-a za podršku toj inicijativi, založivši se i za rješavanje osobnih interesa njihovih političkih čelnika, no Glavaševog vijećnika nije uspio slomiti. Najviše što je postigao jest da čovjek napusti vijećnicu prije glasanja pa je odluka formalno ipak donesena jednoglasno.

Kao politički mentor i podrška kroz cijelu karijeru, Šeks je Salapića angažirao na pomirenju s Glavašem. To mu nije teško palo, jer od svoga prelaska u HDSSB Salapić nije krio kako mu je cilj vratiti HDSSB pod okrilje HDZ-a. Danas, kada je Glavaševa stranka u Osijeku – gdje joj je sjedište i gdje je nekada imala gradonačelnika i župana – kao dio veće koalicije na prošlim mjesnim izborima stekla jedva troje vijećnika, to želi i sam Glavaš. Na posljednjim lokalnim izborima Anušiću je više puta dolazio nudeći prvo koaliciju, a posljednji put tražio podršku makar jednom njihovom kandidatu, no predsjednik ŽO HDZ-a to je uporno odbijao svjestan kako bi povratkom odbjeglih bivših članova, u temelje strane ugradio tempiranu bombu. To mu Glavaš i Šeks nikad neće oprostiti.

Zašto je Plenković pristao?

Ako se zna što je posljednjih 15 godina najveći Glavašev teret, zbog čega je prema ocjeni nekih istaknutih bivših članova i osnovao HDSSB; da isti taj problem godinama tišti i Šeksa; ako se uzme u obzir čvrsta interesna povezanost njih dvojice u kontekstu ranih devedesetih; ako se Vladimira Šeksa kolokvijalno smatra sivom eminencijom hrvatskoga pravosuđa; ako su poznati bliski odnosi između njega i predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, Ivana Turudića, gdje Glavašu za ratne zločine u ponovljenom postupku sudi u takvim predmetima neiskusna sutkinja iznimno bliska Turudiću; ako vidimo koliko Šeks inzistira na ulasku Salapića u Sabor i ostanku na dužnosti državnog tajnika upravo u Ministarstvu pravosuđa…, onda nije potrebno puno mudrosti za razumijevanje posljednjih događaja oko slaganja izbornih lista HDZ-a u IV. i VII. izbornoj jedinici.

Nejasno je jedino kako to nije jasno i predsjedniku stranke, Andreju Plenkoviću, ili ako mu je jasno, zašto na to pristaje?