DRAMATIČNA NOĆ DJECE BRANITELJA NA SPORTSKIM IGRAMA: Poplavljeni šatori, suze, spavanje u autobusu. Hoće li itko odgovarati?

Hladnoća, potop u šatorima, pokušaj spavanja u autobusima – to su proživjela djeca iz Brodsko-posavske županije na Susretima djece branitelja u Savudriji, a neki od njihovih roditelja pitaju se je li moglo biti drugačije

I ove godine jedna od najjačih braniteljski udruga, Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, UHDDR, organizirala je od 3. do 5. rujna u kampu Veli Jože u Savudriji (kampu u vlasništvu zagrebačkog Holdinga) Susrete djece hrvatskih branitelja. Susreti su sada već tradicionalna manifestacija, okupljaju se djeca iz svih županija, oko dvadesetak djece iz svake županije, u uzrastu od 6 do 16 godina, plus voditelji (troje voditelja iz svake županije) i takmiče se malom nogometu, odbojci, graničaru, pikadu…

Na stranici Zagrebačkog holdinga navedeno je da se okupljaju djeca “čiji su roditelji članovi svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata”, a cilj je “međusobno druženje, upoznavanje i stvaranje trajnih prijateljstava te upoznavanje i edukacija djece sa stečevinama Domovinskog rata.”

UHDDR za projekt okupljanja djece dobiva značajna financijska sredstva od Ministarstva branitelja – ranijih godina se radilo o 800 tisuća kuna, a za ovu godinu nismo dobili precizne brojke, a događaj su pokrivali i brojni sponzori, od privatnih do državnih kompanija. NIje poznato koliko ukupno skupe novaca u UHDDR, niti koliki su točno troškovi, no činjenica jest da su se ove godine dogodili problemi koji su pokrenuli lavinu propitivanja: jesu li dobivena sredstva odgovorno utrošena da se ozbiljno organizira događaj, odnosno, da sigurnost djece bude na najvišoj mogućoj razini.

Suze i uznemirenost

Građani iz Brodsko-posavske županije javili su se, naime, redakciji Net.hr-a s informacijom da se s noći 3. na 4. rujna u šatorskom naselju zbog kiše dogodio pravi potop, šator je popustio, a djeca su cijelu noć provela u autobusu. Bilo je i suza i uznemirenosti. Voditelji su nastojali smirivati situaciju, ali – oni su se morali snalaziti u uvjetima za koje je odgovoran vrh UHDDR. Poslali su nam i fotografije šatora jutro poslije, vidi se hrpa mokre posteljine i uvjeti koji sigurno nisu primjereni za ugodan boravak djece na sportskim igrama.

Sugovornici Net.hr-a koji su tražili anonimnost rekli su da razumiju da jake kiše mogu iznenaditi i zakomplicirati boravak djece, ali smatraju da se takve uvjete mora predvidjeti kad su djeca u pitanju i pripremiti alternativni smještaj, zbrinjavanje, utopljivanje itd. Na jednoj fotografiji vidi se i Ante Martinac, predsjednik UHDDR u posjetu kampu dan poslije potopa šatora. Građani Brodsko-posavske županije se i pitaju: zar nije moguće da se manifestacija za koju ministarstva i tvrtke izdvajaju tolika sredstva organizira ozbiljnije i sigurnije za djecu?

Iz Udruge priznaju da je bilo ‘manjeg vlaženja’ u šatorima

Iz Ministarstva branitelja na upit Net.hr-a potvrdili su da financijski podupiru Susret djece branitelja, ali nisu naveli točan iznos, a što se tiče događaja u Savudriji – zatražili su očitovanje UHDDR o cijelom događaju. Iz Udruge su objasnili da već 11 godina održavaju manifestaciju u kampu Veli Jože, ali da su kapaciteti kampa ograničeni, “a ove godine i nešto manji nego prethodnih godina”. Svake godine se dio sudionika smještava u bungalovima, a dio u šatorima, po modelu rotacije – s čime se unaprijed upoznaju svi koji dolaze u Savudriju. Iz Udruge je odgovoreno da je ove godine na Susretima djece sudjelovalo 509 djece, 78 voditelja djece – volontera te 42 volontera organizatora projekta.

“Šatori koji su se koristili su gotovo novi i profesionalno podignuti s odvojenim spavaonicama za dječake i djevojčice. Prilikom smještaja i dolaska sudionika nije bilo nikakvih problema oko uvjeta smještaja jer su identični kao i prethodnih godina”, pojašnjeno je iz Udruge koja organizira susrete djece. Potvrđuju da je noć između 2. i 3. rujna bila dramatična, ali govore da je u pojedinim šatorima došlo do “manjeg vlaženja” i ne smatraju da bi s boljom organizacijom problem bio manji.

“Nažalost, u noći s 2. na 3. rujna, Istru i Savudriju pogodilo je veliko grmljavinsko nevrijeme, na što mi ne možemo imati utjecaja. Došlo je do manjeg vlaženja na rubovima šatora za smještaj, što je potpuno normalno u navedenim vremenskim uvjetima. Dio sudionika iz jedne županije tijekom olujnog nevremena zbrinuto je bilo do jutra u autobus. Zbog jačine oluje primarno je bio izražen strah, a ne problem smještaja.

Prestankom oluje sa svom djecom i njihovim voditeljima obavljen je razgovor. Utvrđeno je kako djeca i voditelji nisu imali nikakvih zdravstvenih poteškoća zbog grmljavinskog nevremena te su ostali do kraja projekta i sudjelovali na svim natjecanjima i disciplinama. Svi sudionici radionica i natjecanja su izrazili želju za ponovnim sudjelovanjem što su nam potvrdile i ankete o zadovoljstvu, koje provodimo za svaki projekt”, stoji u odgovoru iz UHDDR.

Ni iz Udruge nisu htjeli preciznije govoriti o skupljenim novčanim sredistvima za Susrete, te o stvarnim troškovima organizacije. No, naglasili su da su izvještaji UHDDR o dobivenim sredstvima javno dostupni, kao i “činjenicu da Udruga podliježe reviziji i redovno javno objavljuje svoja godišnja izvješća.” Naravno, iz toga nije moguće dešifrirati konkretne troškove Susreta i detalje organizacije. U odgovoru Udruge navedeno je da “projekt Susreti djece za 2019. godinu nema značajnijih sponzora.”