‘Toliki strah i paniku ne mogu niti opisati, i sigurno ‘alternativna rješenja’ koja su nam ponudili sve to ne mogu izbrisati. Ja znam da ću podnijeti tužbu zbog pretrpljenog straha i stresa, a znam da su to najavili i drugi putnici’, priča putnik koji je u subotu s kćerkicom letio iz Zagreba na Brač.

Prava drama događala se u subotu na nebu iznad Lijepe Naše kada je posada zrakoplova Croatia Airlinesa izvijestila svoje putnike, koji su putovali na Brač, da imaju manji kvar. Riječ je o letu OU 640 s kojim su poletjeli iz Zagreba u 11 sati i 40 minuta te u kratkom vremenu trebali stići na Brač. Međutim, na Brač su stigli – tek idućeg dana!

Putnik Aris Marinelić, koji je u avionu putovao s trogodišnjom kćerkicom, za Slobodnu Dalmaciju je ispričao kako su ih prvo izvijestili da su u malim nevoljama zbog čega moraju sletjeti u Split.

“Nakon sat vremena čekanja, bez ikakvog obraćanja i objašnjenja, dobili smo obavijest da se vratimo u isti avion koji će nas prevesti do bračkog aerodroma. Ušli smo u shuttle koji nas je doveo do aviona”, priča Marinelić dodajući kako je provjera motora izvršena dok su još bili u shuttleu. No, čim su uzletjeli ponovno se upalio indikator kvara te im je rečeno da je u Zagrebu donesena odluka da se umjesto odlaska na Brač vrate u metropolu.

Doček u Zagrebu i povratak na Brač

Istraumatizirani i isprepadani putnici su tako iskrcani u Zagreb, gdje ih nitko od predstavnika kompanije nije dočekao niti im ponudio bilo kakvo pojašnjenje. Službenici na šalterima su im ponudili alternativnu opciju: let posljednjim letom za Split ili smještaj u hotelu i povratak dan kasnije. No i taj kasniji let je kasnio.

Umjesto u 22.20, avion je poletio u 22.50, tako da ljudi nisu imali nikakve šanse uhvatiti zadnji trajekt za otok koji iz Splita polazi u ponoć. Kako je prvi trajekt stizao na Brač u 7.05 znači da su na putovanju proveli 19 sati i 25 minuta.

Marinelić se ipak odlučio za autobus, no putovanje avionom zasigurno nikada neće zaboraviti. “Da ne spominjem da su svi koji su nas čekali na bračkom aerodromu, kojima nismo mogli javiti da se umjesto za Brač vraćamo u Zagreb, bili uvjereni da se avion srušio i da smo svi poginuli. Toliki strah i paniku ne mogu niti opisati, i sigurno ‘alternativna rješenja’ koja su nam ponudili sve to ne mogu izbrisati. Ja znam da ću podnijeti tužbu zbog pretrpljenog straha i stresa, a znam da su to najavili i drugi putnici”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

Izjava CA

Iz CA su tek poručili da nije bilo nikakvog sigurnosnog rizika za putnike te da je onima koji su zakasnili na trajekt osigurano noćenje u Trogiru i prijevoz do trajektne luke.

“Naglašavamo da navedene indikacije nisu predstavljale nikakav sigurnosni rizik za putnike i posadu. Naprotiv, preusmjeravanja zrakoplova obavljena su u skladu sa sigurnosnim politikom tvrtke i s ciljem da se zadrži najviša razina sigurnosti letenja. Također, provjera rada motora u ZL Split također je obavljena prema sigurnosnim standardima i nije predstavljala nikakav rizik za putnike, koji su tom prigodom bili u autobusu na stajanci. Putnicima s leta OU640 pružena je sva pripadajuća skrb u skladu s odredbama Europske regulative u vezi s poremećajima u planiranom putovanju”, stoji, između ostalog u njihovu priopćenju u kojem se također ispričavaju putnicima.