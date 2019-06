DRAMA U ZADRU: Curicu na madracu vjetar nosio daleko od obale, a ona ne zna plivati. Ali, onda se pojavio Marino…

U tom trenu prisebnost i profesionalnost je pokazao vatrogasac Marino Vuković koji je brzom reakcijom veslajući došao do curice

Facebook stranica Vatrogasci – oni su naši heroji, prenijela je status jednog vatrogasca koji je ponosno pohvalio svog kolegu Marina Vukovića iz Županijskog vatrogasno operativnog centra Zadar koji je spasio djevojčicu neplivačicu nakon što ju je na madracu vjetar odnio prema otvorenom moru.

“Danas se odvijala prava drama na plaži u Diklu (ispod Chicaga). Jedna curica je nepažnjom jedne sekunde svojih roditelja, a uz pomoć vitra, otplutala od obale na madracu. Izgleda smišno, ali nije… Velikom brzinom se udaljila toliko daleko da nije bilo šanse doplivati do nje. U tom trenu prisebnost i profesionalnost je pokazao Marino Vuković koji je brzom reakcijom veslajući došao do curice. Možda glupo reći spasio je, ali… Ali bolje ne razmišljati što bi bilo s curicom koja ne zna plivati, ima rukavice, plus veliki valovi… Marino, svaka čast”, napisao je vatrogasac.