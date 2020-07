DRAMA U ‘OTVORENOM’: Krešimir Macan je Vidović Krišto nazvao ‘spodobom’ i napustio studio

Ovo se dugo nije dogodilo

U večerašnjoj emisiji ‘Otvoreno’ HRT-a tema je bila nova vlada RH i analiza ministara, kao i najavljenih sljedećih koraka Vlad ne čelu s Plenkovićem.

U studiju HRT-a sjedili su HDZ-ov Ivan Anušić, SDP-ovac Arsen Bauk, Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto iz Domovinskog pokreta te komunikacijski stručnjak i analitičar Krešimir Macan.

On se i Vidović Krišto su se ‘zakačili’, a Macan je u jednom trenutku kazao kako “neće razgovarati s tom spodobom” te zatim napustio studio.

Do sukoba je došlo kad je Karolina Vidović Krišto naglasila kako se u emisiji ” raspravlja o vladi koja je izabrana protuustavno i koja će se sastaviti protuustavno, s kako je rekla mnogim ministrima koji su se dokazali korupcijom. Istaknula je da joj je frapantno raspravljati o tome a ne o iskapanju ubijenih Hrvata u jami Jazovki”.

“Sjedim tu i razgovaram s ljudima koji predstavljaju, recimo, SDP čiji je član Ivo Josipović izjavio da je legitimno bilo ubijati svećenike nakon Drugog svjetskog rata. Ili čiji je koalicijski partner Beljak rekao da su udbaši premalo ubijali. Znate, jedan udbaš je metkom u potiljak ubio i 8-godišnju djevojčic”, rekla je.

Uključio se tad Arsen Bauk koji je komentirao kako je “ovo emisija Otvoreno, a ne TV kalendar’.

Ona mu rekla da napusti studio, on ju je poslušao

“Ajde još malo hračnite”, rekao je Macan. Prekinuo i rekao joj da je “malo zalutala u emisiju i da ju ne želi slušati”. Ona je odgovorila da ne mora i da može napustiti studio, što je on i učinio.

“Je li on rekao ‘spodobom'”, pitala je Vidović Krišto u nevjerici.

Voditelj Togonal pozivao je Macana da se vrati na mjesto, no on to nije učinio.

‘Nisam mogao ostati u emisiji s osobom koja govori neistine’

“Gdja Krišto je došla u emisiju s pripremljenim monologom. Nisam mogao ostati u istoj emisiji s osobom koja vrijeđa, govori neistine i ne dopušta raspravu. Stoga sam otišao”, rekao je Macan te dodao: “Tema je emisije trebala biti budućnost Hrvatske i očekivanja od nove Vlade, a ne povratak u proslost i ustase i partizani”.