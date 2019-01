DRAMA U STUDIJU N1, NOVINARKA UMIRIVALA PUPOVCA, PITALA GA JE LI OK: ‘Gleda me se kao četnika, neprijatelja, nerijetko kao ubojicu’

‘Sasvim je sigurno da se treba ustajati na himnu, ali ne treba se himna puštati svugdje. Stvaramo li pretpostavke da se poštuje himna, da li oni koji kradu, manipuliraju, koncentriraju političku moć na temelju među nacionalne mržnje, jesu li oni ti koji nas trebaju pozivati na poštivanje himne? Ja se dižem na himnu jednom tjedno za sve koji su me birali, je li mi bolje u Hrvatskoj? Jesam li priznat kao patriot? Nisam. Gleda me se kao četnika, neprijatelja zemlje, nerijetko kao ubojicu slika’

Mirna reintegracija, posljednji događaju Vukovaru i odnosi među koelicijskim partnerima u Vladi bili su teme o kojima je Milorad Pupovac govorio nedjelju gostujući na N1.

Kazao je kako ne vjeruje tvrdnjama policije da je u Vukovaru došlo do sukoba navijača jer je demantiraju roditelji ozlijeđenog dječaka i ravnatelj škole “Niola Tesla”.

“S obzirom da se radi o vrlo uspješnoj i sređenoj obitelji, ne vjerujem da imaju išta za prikriti. Ne bih volio da itko koristi institucije države da promjeni karakter toga što se dogodilo. Dogodilo se da su petorica, od toga četvorica s fantomkama, napala dvojicu. Jedan je dobio udarac, pao na pod, pukla mu je arkada i bio je u opasnosti od ozbiljnijih ozljeda. Prebacivati krivnju na SDSS, kao što je to napravio gradonačelnik Penava, koji ne poštuje zakone i međunarodne konvencije o pravima djece, to prebacivati SDSS-u je tipičan način ljudi loših namjera, loših ciljeva i loše savjesti, kao što je očito slučaj kod gospodina Penave”, kazao je Pupovac.

Na pitanje hoće li tražiti od premijera da sankcionira takvu politiku jer se to može budući da Vlada ne bi dalje mogla bez predstavnika manjina, Pupovac je kazao da neće. “Premijer je svjestan što se događa i koliko je to usmjereno protiv djece, SDSS-a i koliko je upereno protiv HDZ-a i politike koju vodstvo vodi. Premijeru nećemo otežavati posao, a to je da oni koji dovode u pitanje njegovu politiku. Napadnute su tekovine mirne reintegracije..”, kazao je Pupovac dodajući kako je on za politiku suradnje koja želi sačuvati tekovine reintegracije.

Kada je riječ o pitanju nestalih i uvjetovanju pristupa Srbije Europskoj uniji, Pupovac je kazao kako se na pitanju nestalih radi, ali da se ne spominje i činjenica da su nestali i hrvatski državjani srpske nacionalnosti.

“Postoje osobe srpske nacionalnosti koje su nestale, zašto se to ne spominje?… Gdje je priča o nestalim i ubijenim Srbima, protjeranim Srbima, unitšenim srpskim selima i naseljima, ja to nikome ne guram na nos, ali želim da se o tome zna. Ako ćemo gurati na nos, to će biti rat bez prestanka”, kazao je za N1 Televiziju dodajući kako će Srbija sasvim sigurno ispuniti svoje uvjete.

Na pitanje nije li za blokadu Srbije ako nema pomaka po tom pitanju Pupovac nije odgovorio ali je naznačio da se na spornim pitanjima radi i kako će se vidjeti da će uskoro biti “prvi susreti na visokom nivou predstavnika vlada koji će o tome raspravljati.”

Kad je riječ o posjetima presuđenim ratnim zločincima za koej ga Penava optužuje, Pupovac je kazao kako je dobio pritužbe te da je išao vidjeti na što se žale. “Informacije koje sam dobio su relevantne za pitanje kako su prikupljani dokazi, kako su se neki iskazi isključivali, neki dokazi isključivali. Nikada SDSS nije dočekivao ratne zločince i iskazivao žaljenje zato što neki osuđeni zločinci, kao što je to činio Penava u slučaju Merčepa, nikada SDSS tako nije žalio. Ako je u pitanju pravo pritvorenika, moja obaveza kao zastupnika je da to radim”, kazao je Pupovac dodajući kako pravomoćnih presuda još nema.

Na novinarkine tvrdnje da njegova stranka drži Vladu Andreja Plenkovića, Pupovac je rekao kako ne postoji strah da se kaže dosta, ali da bi se u slučaju da se povuku iz Vlade stvorio kaos i neredi u zemlji, a da u SDSS-u to ne žele.

Nataša Božić Šarić pred kraj se emisije dotaknula i činjenice da se ne ustaje na himnu na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Sasvim je sigurno da se treba ustajati na himnu, ali ne treba se himna puštati svugdje. Stvaramo li pretpostavke da se poštuje himna, da li oni koji kradu, manipuliraju, koncentriraju političku moć na temelju među nacionalne mržnje, jesu li oni ti koji nas trebaju pozivati na poštivanje himne? Ja se dižem na himnu jednom tjedno za sve koji su me birali, je li mi bolje u Hrvatskoj? Jesam li priznat kao patriot? Nisam. Gleda me se kao četnika, neprijatelja zemlje, nerijetko kao ubojicu slika. Što da na to kažem? Tko je taj koji me može podsjećati na patriotizam pored takvih apatriota, takozvanih domoljuba, koji su sve drugo nego poštivaoci himne i Ustava. Ti da nekoga pozivaju, pogotovo djecu, kada trebaju da ustaju”, kazao je Pupovac na čiju je reakciju novinarka reagirala smirujući ga te pitajući je li sve OK.

“Ja sam jako u redu, samo oko mene nije u redu. Ono što činim je pravedan gnjev. Ne dižem se samo ja, diže se moja kolegica Dragana Jeckov kojoj je otac ubijen, a nikoga ne proganja i ne hoda okolo i proziva tko je ubio moga oca i zašto nije kažnjen”, zaključio je šef SDSS-a.