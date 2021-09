Učenik osmog razreda Osnovne škole u Krapinskim Toplicama već drugi tjedan izostaje s nastave jer odbija nositi zaštitnu masku za lice od ulaza do učionice. Prof. Marina Ajduković, psihologinja, istaknula je u emisiji "Otvoreno" HRT-a da se na ovom primjeru može vidjeti koliko su u obrazovanju važni elementi iz Građanskog odgoja.

"Vidjeli smo djecu, ali i roditelje koji negoduju zbog ove situacije. Otvaraju se pitanja: Zašto ja idem u školu ako on ne ide?, Imam i ja pravo da kalkuliram kad ću, a kad neću nositi masku? Kojih ću se pravila pridržavati, a kojih ne? Otvara se Pandorina kutija različitih misli. Djeca su zbunjena, a otvoreno je puno pitanja - primjerice to što škola nema psihologa", tvrdi Ajduković.

Smatra da je ovo dobra prilika da se s djecom porazgovara o pravu pojedinca, pravu grupe, odgovornosti pojedinca i odgovornosti grupe i ktitičkome mišljenju. "Međutim, djeca su sad uznemirena - treba ih smiriti, maknuti prosvjednike i onda početi razgovarati o svemu što se dogodilo i što to sve za njih znači. Ali učeniku treba olakšati povratak u razred", dodala je.

Presedani znače kaos?

Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, rekao je da je moguće osigurati pravo djeteta na obrazovanje tako da se svi držimo pravila. "Ako ćemo raditi presedane to će dovesti do kaosa. To naročito nije dopustivo u ovakvim kriznim situacijama. Kad dolazi do kršenja zakona, kad se neke situacije prelamaju iz raznih motiva preko leđe djece - to je nedopustivo", ustvrdio je.

Uvjeren je da bi dobro bilo krenuti s "oduzimanjem hrane koja se zove medijska pozornost" i puštanje škole da radi svoj posao. "Dijete će, kad dođe u školu - dočekati učitelji i stručnjaci i tamo će mu biti najbolje", dodao je Paljak koji ne vidi razlog zašto sada, u odnosu na puno težu prošlu godinu, praviti drame gdje ne treba.