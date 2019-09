DRAMA U OSJEČKOJ BOLNICI: Trudnici pozlilo, pa joj otkrili tumor i krenuli u bitku i za nju i dijete

‘Život vam se promijeni jednim buđenjem. Trudnoća je pomogla da otkrijemo tumor i stoga sasvim sigurno možemo reći kako je naša mala Marija spasila mamu, a mama Mariju’, tvrdi Stjepan, koji je prije tri tjedna tijekom vrlo dramatična 24 sata postao otac jedne palčice

Marija Knežević rodila se u 33. tjednu, sa samo 1960 grama i 47 centimetara, i to upravo 17. studenoga, na Međunarodni dan prijevremeno rođene djece, poznatije kao palčići.

No, ona je posebna beba jer je prva beba rođena u operacijskoj dvorani Klinike za neurokirurgiju KBC-a Osijek. Naime, njezina je majka Ljiljana, koja je do noći između 16. i 17. studenoga imala urednu trudnoću, zbog iznenadne glavobolje i nemogućnosti govora završila na Hitnom bolničkom objedinjenom prijemu KBC-a Osijek. Nekoliko sati nakon toga dijagnosticiran joj je tumor na mozgu, a potom učinjen i hitan zahvat kako bi s espasili i dijete i majka.

“Te sam se noći probudila oko pola tri, počela me boljeti glava i čudno sam se osjećala. Probudila sam sina i muža, koji su me stavili u auto i odvezli u bolnicu. Do bolnice sam već počela povraćati i gubiti svijest. Nakon toga više nisam znala što se točno događa oko mene”, priča 45-godišnja Ljiljana, koja je već majka 22-godišnjeg Ivana te 16-godišnjih blizanki Nikoline i Ane.

Tumor veličine teniske loptice rastao deset godina

Iako je suprug rekao da idu na Hitnu, Ljiljana koja je pokazivala na trbuh jer više nije ni mogla govoriti, željela je spasiti bebu. “Došli smo dežurnom neurologu, koji je pretpostavio kako je u pitanju tromb ili moždani udar. Odlučili su napraviti hitan MR snimak, koji je pokazao tumor velik kao teniska loptica. U smjeni je bio neurokirurg, dr. Gordan Reljac, koji je odmah rekao kako se trebaju i moraju spašavati i beba i mama i da se to može uspješno obaviti u Osijeku. Dali su nam dva sata da razmislimo pristajemo li na operaciju u Osijeku. Iako smo razmišljali o hitnom transportu u Zagreb, rečeno nam je da će prijevoz oduzeti dragocjeno vrijeme, tijekom kojeg može doći i do kome u majke. Nakon pola sata i nekoliko telefonskih poziva odlučili smo da se to napravi u osječkoj bolnici”, ispričao je Stjapan za Glas Slavonije.

Operacija je trajala od podneva do gotovo osam navečer, a prvo su liječnici carskim rezom na svijet izveli malenu Mariju. “Ti su sati trajali kao godine. Uspjeli smo nekako doznati da je beba dobro i da operacija uspješno teče. U pola osam je dr. Reljac nasmijan izišao iz dvorane i rekao da je sve dobro prošlo. Bebu nismo vidjeli do sljedećeg dana. Pokazalo se kako je riječ o tumoru koji raste već deset godina, no supruga sve te godine nije imala nikakve simptome”, ispričao je Stjepan.

‘Marija spasila mamu, a mama Mariju’

Ljiljana bebu nije vidjela sve dok nije izlazila iz bolnice. Sin i kolegica donijeli su joj sliku koju je držala uz sebe.

Iduća kontrola i MR pretraga čekaju je u siječnju.

“Život vam se promijeni jednim buđenjem. Trudnoća je pomogla da otkrijemo tumor i stoga sasvim sigurno možemo reći kako je naša mala Marija spasila mamu, a mama Mariju”, uvjeren je tata Stjepan.