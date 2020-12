DRAMA U KARLOVCU, NESTAŠICA JE SVIH KRVNIH GRUPA: Od srijede do petka tri hitne akcije darivanja krvi u Karlovcu

Karlovčani su pozvani na darivanje krvi u naredna tri dana, nedostaje gotovo svih krvnih grupa

Pandemija koronavirusa i pritisak na zdravstveni sustav sve više uzimaju danak i na zalihama krvi na odjelima transfuzije. Trenutačna je situacija doslovno grozna – nedostaje praktički svih krvnih grupa!

Posebno je kritična nestašica krvnih grupa A-, A+ i B+ koje su u ovom trenutku nedostatne za bolničke potrebe, prenosi KAportal. I zalihe svih ostalih krvnih grupa su na samom rubu, jedva malo bolje stoje tek zalihe krvne grupe B-.

Zbog navedenog se u naredna tri dana održavaju i tri hitne akcije u Karlovcu, na koje su pozvani svi davatelji, kao i oni koji to žele postati – krv se može dati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Karlovac u Smičiklasovoj ulici 25 u srijedu od 10 do 16 sati te u četvrtak i petak od 9 do 15 sati.

