DRAMA U DALMATINSKOJ OPĆINI, NAČELNIK NA UDARU: ‘Neću dopustiti sramotnu inicijativu iz 15. stoljeća’

U općini Gradac u blizini Makarske glavna je tema ovih dana pokušaj Građanske inicijative ‘Istina o Istanbulskoj’ da prikupi potpise za referendum o toj konvenciji. Naime, načelnik općine Matko Burić odbio je zahtjev inicijative pa je koordinatorica Kristina Pavlović o tome odlučila obavijestiti javnost. Tvrdi kako načelnik ‘krši temeljne slobode građana i protiv je demokracije’.

Ponašanje načelnika nazvala je ‘slandaloznim i nedopustivim’, ali i zaključila kako će, bez obzira na opstrukcije, ‘građani RH naći način da svojim potpisom podrže referendum’.

Burić: Inicijativa je sramotna

SDP-v Burić objasnio je zašto nije dopustio prikupljanje potpisa. ‘Odlučio sam to zato što smatram sramotnom tu inicijativu koja želi zabraniti konvenciju koja štiti prava žena i govori o problemu nasilja u obitelji. Također smatram da je ovo društvo dosta polarizirano i da nam ne trebaju referendumi o ideološkim pitanjima ako to može biti ideološko pitanje. Mislim da je to pitanje moralne higijene’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju te dodao kako će, ukoliko se na javnoj površini pojavi stol za prikupljanje potpisa, redari isti ukloniti.



Zabranit će prikupljanje potpisa ako se dira u nečija prava

Odgovorio je na optužbe koordinatorice Pavlović smijehom i izjavom: ‘Ha-ha. Diskrecijsko je pravo svake općine da na svojoj površini dopusti što će raditi. Ta inicijativa ide protiv temeljnih načela na kojima počiva hrvatska država. Inicijatori te inicijative, ako žele javno djelovati, trebali bi približavati polove hrvatskog društva, a ne ih udaljavati. Mislim da su po razmišljanju negdje u 15. stoljeću, nažalost’, odgovorio je. Dodao je i da će dopustiti svako prikupljanje potpisa za bilo što, ako se ne dira u nečija prava. Građanima je savjetovao da se ‘malo educiraju o konvenciji i neka ne nasjedaju na lažne informacije o njoj’.