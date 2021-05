DRAMA U DALMACIJI: Bager srušio brdo i krenuo u devastaciju pomorskog dobra; HDZ-ovac: ‘Nije po zakonu, ali k’o će čekati dozvolu?’

HDZ-ovac kaže da Općina neće raditi problem, ali da policija i novinari hoće

Mještani Krila Jasenice žale se na bager koji je ovih dana ordinirao u do sada netaknutu uvalu Duboka kod tog mjesta. Kako su rekli portalu Morski.hr, bager je srušio brdo da dođe do mora, a onda su do mora sišli i građani ne bi li pokušali spriječiti daljnju devastaciju pomorskog dobra.

Premda nitko nema ništa protiv uređenja te nadohrane plaže, mještani žele da bude sve po zakonu. “Tko će čekati zakon”, tvrdi lokalni brodar za kojeg mještani tvrde da je naručio radove. Mještani su cijelu situaciju snimili, a kako se čini, najveća noćna mora organizatorima ilegalnih radova su policija i novinari.

“Ovdje je bilo brdo i izravnali su put radi dohrane tj. svima nam je jasno da su napravili put za nelegalno iskrcavanje otpada kao šta su i prvi put napravili luku na Kru, malo po malo pod okriljem noći. Evo vam snimka, kandidata HDZ-a za Općinsko vijeće Dugi Rat Andrije Marasovića o problemu na licu mjesta. On je ujedno i predsjednik udruge porat Krilo i Bajnice. Isti čovjek je organizator ove devastacije, kao i mnogih drugih”, kazala je čitateljica portala Morski.hr.

Na snimci koju su mještani snimili nalazi se prozvani Andrija Marasović, vlasnik firme Brodarstvo Marasović iz Krila Jasenice, a on je ujedno i predstavnik brodara cijelog Jadrana.

‘Nije po zakonu, Općina neće raditi problem, ali hoće policija i novinari’

Na početku snimke Andrija Marasović kaže da “nije po zakonu”. “…rekla si da nije po zakonu, ali, ‘ajmo neko konstruktivno rješenje nać’. Vi me napadate, pa pomalo ljudi”, rekao je.

Jedna od okupljenih građanki kaže da će “onaj tko je razbio, morat će vratiti u prvobitno stanje”. Marasović se čudi: “Ali.. je li triba dozvola za to? Kad ćemo je dobit’, ako bude tribala? Nećemo nikad j*** te… Triba sanirat, a triba dozvola, a na pomorskom dobru, as ti…”

“Općina neće raditi problem, ali će biti problem ako dođu opet sto novinara, bla, bla, policija, čuda! Sve mi to moremo napraviti i vratiti kako je bilo, odnosno bolje, ako ne budete cirkus radili”, poručio je Marasović okupljenima u svom govoru.

Prisutna bila i Marijana Puljak

Saborska zastupnica Marijana Puljak također je na snimci pa je prepričala što se točno dogodilo na plaži smještenoj ispred kuće njezine majke.

“Skupila se tri susida brodara, jedan čak HDZ-ovac na listi za općinsko vijeće Dugog Rata Andrija Marasović. Hoće nasut plažu. Kažu, pa šta ako nije po zakonu, k’o će čekati zakon To su tri susjeda koja su brodari, Krilo Jesenice, uvala Duboka. Tu je bila mala plažica s prirodnim šljunkom i kućica za brodice koja je tu od davnina. Mul se s vremenom uništio, more ga je podlokalo. S Općinom su se dogovorili da plažu trebaju sanirati.

Nitko se ne buni da Općina sanira plažu, no došao je neki bager, spustio se na plažu i nije to bilo nasipanje šljunka, nego je probio put, uništio plažu i krenuo vaditi stijene iz mora. Rekla sam im: ‘Što radite, ovo vam je pomorsko dobro?’. Oni su rekli da žele da bude tu lipa plaža, da bude pero da zaštiti da more ne odnese. Mi bi svi da je plaža uređenija, ali ne možeš radit tako kako tko hoće. Rekli su da nisu oni, nego Općina, ali oni su usmjeravali bageristu da vadi kamenja iz mora i slično.

Rekli su ‘tko će čekat planove, zakone, to neće za 10-20 godina’. Rekla sam im da moraju čekat bez obzira koliko treba čekati. Ne ide to tako ‘ja hoću lijepu plažu pa je idem sam uređivati’. Bilo je tu još ekipe koja se pobunila. Pokušala sam ih primiriti, da se susjedi ne svađaju jer žive skupa. Na kraju su se složili da svi žele isto, ali po zakonu, dakle nadohrana plaže da, ali bez drugih radova”, ispričala je Puljak za Morski.hr.