DRAMA U AGROKORU, VJEROVNICI STISNULI PERUŠKA: ‘Imaš plaću 71 tisuću kuna, a nisi u stanju poslati izvještaje na vrijeme?’

Nekoliko dana prije gašenja Agrokora i proglašenja Fortenova grupe održala se dramatična sjednica Privremenog vjerovničkog vijeća. Marica Vidaković potvrdila je za Net.hr kako je na sastanku postavila pitanje ‘slanja materijala u ponoć’

Fabris Peruško, izvanredni povjerenik za Agrokor koji bi za nekoliko dana, točnije, 1. travnja 2019. trebao postati izvršni direktor u Fortenova grupi, ex Agrokoru, iznenada se našao u neugodnim problemima. Daleko od očiju javnosti, u srijedu 27. ožujka, održala se sjednica Privremenog vjerovničkog vijeća koja je trebala biti i posljednja: na toj sjednici vjerovnici su trebali potpisati finalna izvješća te odvesti ex Agrokor u novu fazu s novim vlasnicima. No, prema izvoru Net.hr-a, sve se nenadano zakompliciralo, a sjednicu su obilježili povišeni tonovi, dramatični istupi predstavnika pojedinih vjerovnika i pokušaji Fabrisa Peruška da smiri situaciju.

Kap koja je prelila čašu među vjerovnicima bila je činjenica da su materijali za koje se očekivalo da ih potpišu stigli elektroničkom poštom u sitnim noćnim satima, kažu doslovno – u ponoć, 26. ožujka. Nakon početnog negodovanja zbog kasnog slanja materijala otvorila se, međutim, Pandorina kutija cijelog slučaja Agrokor iznova: prema sugovornicima Net.hr-a, koji traže diskreciju, ponovno se postavilo pitanje jesu li povjerenik za Agrokor i privremena uprava proveli restrukturiranje na zakonit i transparentan način.

Plaća od 71 tisuće kuna

Otvoreno se govorilo o visini plaće Fabrisa Peruška (71 tisuća kuna) odnosno o uvjetima koje je on kao izvanredni povjerenik stekao, te kako je moguće, s obzirom na povjerenje koje mu je ukazano – da se ponaša tako neodgovorno prema predstavnicima u Privremenom vjerovničkom vijeću. Pljuštala su pitanja: kako je moguće da materijali nisu pripremljeni ranije? Pokazuje li on prezir prema vjerovnicima kada im šalje materijale u ponoć i očekuje da ih oni – de facto na slijepo – potpišu već sutradan ujutro?

Privremeno vjerovničko vijeće sastoji se od pet članova: prvi je Toni Raič, vlasnik obrta Stočarstvo Raič za uzgoj goveda iz Gudovca u ime “malih dobavljača”, no njega u pravilu zastupa Mato Brlošić, bivši lider Hrvatske poljoprivredne komore, Kraš d.d. kao predstavnik “velikih dobavljača” zastupa u pravilu prokuristica Marica Vidaković, a tu su još i predstavnici ruske banke Sberbank, američkog fonda Knighthead te predstavnik Zagrebačke banke.

Prvi znakovi nervoze

Privremeno vjerovničko vijeće cijelo je vrijeme pružalo punu podršku i prvom povjereniku Anti Ramljaku, a potom i drugom povjereniku Fabrisu Perušku, ali i premijeru Plenkoviću i bivšoj potpredsjednici Vlade Martini Dalić, oko načina kreiranja lex Agrokora i načina na koji su u tvrtku uvedeni kreatori lex Agrokora kao skupo plaćeni savjetnici, te je ovo talasanje u redovima vjerovnika prvi znak nervoze u zadnjim danima rada izvanredne uprave i prvi znak da ni vjerovnici koji su bili dio dobro uigrane ekipe nisu zadovoljni s finišom.

Naime, Fabris Peruško je očekivao da će glatko proći potpisivanje izvještaja o provedenim isplatama iz nagodbe odmah, 27. ožujka, ali onda je nakon početka sjednice nastala drama i tražilo se produljenje roka. Također, postavilo se i pitanje još uvijek neriješenog prenošenja dugogodišnjeg zakupa zemlje tvrtki iz Agrokor grupe, na “nove” tvrtke.

Konkretno, Belje plus još uvijek nema prenesen zakup zemlje koji je dogovoren u vrijeme kada je vlasnik Agrokora bio Ivica Todorić a ministar poljoprivrede Petar Čobanković. Sadašnji ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić anekse za produljenje dugogodišnjeg zakupa zemlje po istim, vrlo povoljnim uvjetima, prebacio je na lokalne načelnike i gradonačelnike, ali oni i dalje odbijaju potpisati anekse. Dakle, tvrtke “plus”, koje bi trebale biti zvijezde buduće kompanije Fortenova grupe pod vodstvom izvršnog direktora Fabrisa Peruška, svega tri dana prije početka rada nove kompanije – nemaju niti hektara zemlje koje su koristile stare Agrokorove tvrtke.

‘Slanje materijala u ponoć’

Uspjeli smo telefonom dobiti jednog od učesnika sjednice Privremenog vjerovničkog vijeća, Matu Brlošića, no on nije htio detaljnije govoriti o tome je li sjednica doista bila tako dramatična. Potvrdio je, međutim, da su materijali stigli “u zadnji čas” i da je dogovoreno da se produlji rok za proučavanje materijala i donošenje odluka.

Članica Privremenog vjerovničkog vijeća, prokuristica “Kraša” Marica Vidaković, za Net.hr je potvrdila da je upravo ona postavila pitanje “slanja materijala u ponoć”. Prema poslovniku, kaže Vidaković, materijali su trebali doći tri dana prije sjednice, a nisu.

“Naravno da sam iskoristila poslovničko pravo i zatražila da se produlji rok rasprave o materijalu. U međuvremenu sam održala i sastanak Udruge vjerovnika koje predstavljam. Ne želim govoriti o detaljima, ali mogu potvrditi da smo postigli kompromis i da su potpisani svi izvještaji za koje je važno da budu potpisani”, izjavila je Vidaković za Net.hr.

‘Nema veze je li bilo dramatično, sve je riješeno’

Na pitanje je li se razgovaralo i o činjenici da tvrtke iz grupacije Agrokor čije poslovanje ovisi o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem još uvijek nemaju legalno pokriće za to zemljište, gospođa Vidaković je rekla da to pitanje nije u nadležnosti Privremenog vjerovničkog vijeća.

Prema izjavi Marice Vidaković, sjednica Privremenog vjerovničkog vijeća samo je produljena, te je trajala, s prekidima, dva dana. “Nema veze je li bilo dramatično. Važno je da je riješeno sve što je trebalo biti riješeno”, komentira gospođa Vidaković i tako pokazuje da i dalje ostaje dio lojalnog tima za prevođenje Agrokora u Fortenovu.

U svakom slučaju, turbulencije s posljednje sjednice Privremenog vjerovničkog vijeća, i činjenica da aneksi za zemljište još nisu potpisani, sigurno potvrđuju da dan rođenja Fortanova grupe ne prolazi u idiličnom raspoloženju.

