DRAMA PRED ZAGREBAČKOM ŠKOLOM: Satima čekali pred školom dok im je agencija uporno slala neispravne autobuse – njih čak 4

‘Jedan autobus ima ubačen višak sjedala i policija ga je odmah isključila, a drugi je imao neispravnu gumu’

Suzana Vatrov Vukša, mama učenika petog razreda koji je uz to dijabetičar i ovo je prvi put da ga je pustila na izlet otkako mu je dijagnosticirana bolest, kazala je za Tportal kako djeca više od dva sata sjede pred školom čekajući da krenu na izlet. Naime, oba autobusa koja su jutros stigla pred OŠ Kustošija, tvrdi, proglašena su neispravnima. “Trebali su ići u Trakošćan, no došla su dva neispravna autobusa. Jedan ima ubačen višak sjedala i policija ga je odmah isključila, a drugi je imao neispravnu gumu”, kazala je Tportalu mama Suzana.

Oko 10 sati stigao je zamjenski autobus. Vozač je tvrdio da je autobus pregledala policija, no kada su roditelji tražili potvrdu od njega, sjeo je u prazan autobus i otišao. Zatim, oko 0.30 stiže četvrti autobus. S obzirom na to da nisu sva djeca stala u njega, htjeli su, govori nam Vatrov Vukša, “potrpati” djecu po troje na sjedala. Roditelji su se u većini izjasnili protiv toga i izlet u Trakošćan zadnjeg dana škole je otkazan. To je Tportalu potvrdila i ravnateljica OŠ Kustošija Gordana Kajić.

“Ovaj smo ovaj čas sve raspustili i idem obavijestiti sve svoje nadležne, Ministarstvo, agenciju, gradski ured… Prvo moji pretpostavljeni moraju sve znati. Dakle, ovo je katastrofa!”, uzrujano je rekla ravnateljica Kajić.

Više razreda u školi imali problem s autobusima

Tportal je došao i do mame učenice trećeg razreda iz iste škole. Naime, jučer su trećaši rano ujutro trebali krenuti na izlet u Mariju Bistricu. Stigao je autobus na kat, no niti nakon 45 minuta djecu nisu pustili u njega. Potom se on, prazan, uputio po djecu u područnu školu u Gornjoj Kustošiji. Međutim, autobus se pokvario na toj kratkoj relaciji. Poslije dva i pol sata stigao je drugi, a djeca su ga morala čekati u dvorištu jednog učenika. Izlet, dodaje, nije produljen, pa su se vratili kući u zakazano vrijeme iako su krenuli dva i pol sata kasnije od predviđenog.

U međuvremenu su novinari Tportala doznali da su učenici šestih razreda OŠ Kustošija jutros krenuli na izlet u Karlovac također preko agencije Mediaturist – opet s više od dva sata kašnjenja zbog problema s autobusom.

Što je bilo s autobusima?

“Svi ti izleti su u organizaciji Mediaturista. Katastrofa, samo to smijem reći. Strašno sam ljuta. Ovo ide svima i svugdje. Jesu li oni svjesni toga da rade s djecom ili s krumpirima?! Pred policijom otkazala sam sve”, dodaje ravnateljica. Ispričala je da su iz Mediaturista slali redom neispravne autobuse. Prvo je došao jedan pokvareni s napuknutom šajbom i neispravnom gumom, a drugi je imao premali broj mjesta, prepričava ravnateljica.

“Napisali su da ima 61 mjesto, a imao ih je 53. Poslije toga poslali su još dva pokvarena. Ovaj je naposljetku došao s premalim brojem mjesta i kada smo posjedali djecu unutra, ispalo je da ih troje nema svoje mjesto. Ne dopuštam to da dijete koje ide na izlet nema svoje mjesto. Izvadili smo ih sve u dogovoru s roditeljima. Policija je rekla da smo u potpunosti u pravu. Ovo je nedopustivo”, govori Kajić.

Vlasnik Mediaturista: ‘Profesionalno smo organizirali izlet’

Ivo Fatović, vlasnik agencije Mediaturist, kaže za Tportal da su oni “profesionalno i odgovorno organizirali izlet po svim postulatima organiziranja turističkih aranžmana i izleta za OŠ Kustošija, i vodiča i autobus i sve usluge koje su bile naručene”. Uz to, dodao je: “To što je izvođač poslao neispravan autobus, za to mi ne možemo odgovarati”, poručio je.

Iz PU zagrebačke kažu kako svi koji organiziraju prijevoz djece moraju o tome najmanje 24 sata prije polaska obavijestiti policiju kako bi ona netom prije polaska obavila pregled autobusa i vozača. O konkretnom slučaju iz Kustošije izvijestit će nas naknadno.