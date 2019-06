DRAMA NA OTOKU, EVAKUIRALI SU 75 LJUDI: Curi spremnik plina hotela u Gradu Rabu? Zatvorili cestu, dežurat će cijelu noć

To je druga noć zaredom da su stanari Grada Raba privremeno evakuirani. Pretpostavlja se da plin curi iz podzemnog spremnika hotela. Spremnik je zatvoren, te će ga isprazniti tvrtka koja ga i puni

Zbog velike koncetracije propan-butana i ugljičnog monoksida za koje se pretpostavlja da cure iz podzemnog spremnika plina hotela u Gradu Rabu, predsjednik stožera civilne zaštite Grada Raba u dogovoru sa gradonačelnikom Raba te ostalim predstavnicima nadležnih službi odlučili su u utorak da se iz preventivnih i sigurnosnih razloga ponovno privremeno izmjeste stanari dijelova ulica: Ulica Biskupska Draga, Ulica Dinka Dokule, Plovanove ulice kao i gosti hotela, ukupno 75 ljudi. Kako piše 24sata, podzemni spremnik plina hotela za kojeg se sumnja da iz njega curi plin, zatvoren je, te će ga isprazniti tvrtka koja ga i puni.

Moguće i da je uzrok greška u cjevovodu

– Do istjecanja plina došlo je prilikom punjenja jednog od objekta, a naknadno će se utvrditi da li je uzrok tome greška u cjevodovu. Zadnja kontrolna mjerenja u 21 sat pokazala su nižu kocentracoju na većini lokacija, osim dvije u kojema je razina još uvijek iznad igranice dozvoljene koncentracije. Radi se o užem području starog grada – Kaldancu, tj. uličice dužine 100 metara. Dvoje stanovnika iz te ulice noć će provesti kod rodbine dok su gosti obližnjeg hotela, nažalost, premješteni u drugi hotel. Rano ujutro imat ćemo najnovija mjerenja te ponovni sastanak Stožera Civilne zaštite na kojem ćemo odlučiti o daljnjim koracima, no nadamo se da će se čitavo područje do jutra provjetriti. Iz predostrožnosti, kretanje tim dijelom tijekom noći tim biti će ograničeno. Sigurnosne ekipe, zajedno s policijom dežurat će cijelu noć – rekao je za 24sata Denis Deželjina, načelnik Stožera civilne zaštite.

Premjestili ljude, vratili ih, pa opet premjestili

To je druga noć zaredom da su stanari privremeno evakuirani. Naime, građani su još jučer prijavili da osjećaju miris plina. Taj dio Raba su zatvorili, na teren su izašli vatrogasci, policija, djelatnici komunalnog poduzeća, protupožarni inspektor i komunalni redar. Mjerni instrumenti ukazivali su na visoku koncentraciju plina (i do 100%) i ugljičnog-monoksida, te su navečer odlučili da se privremeno presele stanari iz Ulice Biskupske drage, Ulica Dinka Dokule i Plovanove ulice. Tijekom noći na utorak, zbog sigurnosnih razloga, bile su zatvorene i ceste oko hotela. U jutarnjim satima utorka očitanja plina bila su u granicama normalnog, te su počeli vraćati stanare i otvorili ceste za promet. No, oko 10 sati mjerenja su opet pokazala veću koncentraciju plina, te se ponovno donijela odluka o evakuaciji.