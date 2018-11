GRADONAČELNIKU VRBOVSKOG U POSLJEDNJI TREN SPAŠENA KUĆA: ‘Nisam tip čovjeka koji će cmizdriti, ali skoro sve je nestalo’

‘Nisam tip čovjeka koji će cmizdriti. Obnovit ćemo sve ovo, ali mi je jako žao svega što je nestalo u plamenu i to ponajprije zbog pokojnog tate koji je godinama marljivo radio, gradio i ulagao u tu našu radnju i posao, a sad je gotovo sve to nestalo’, kaže gradonačelnik Vrbovskog kojem je u subotu izbio veliki požar u dvorištu

Zahvaljujući brzoj intervenciji vrbovskih vatrogasaca kuća tamošnjeg gradonačelnika Dražena Muftića spašena je od požara koji je u subotu u 19 sati i 30 minuta izbio na gospodarskom objektu u njenom dvorištu. Da je za dlaku izbjegnuto ono puno gore govori i činjenica da je jedan prozor na kući popucao zbog vrućine. No, požar su vatrogasci ipak uspjeli ugasiti.

Dim i vatru prvi su primijetili susjedi gradonačelnika koji su odmah pozvali vatrogasce, a koji su po dolasku lokalizirali vatru i konačno u 20 sati i 25 minuta uspjeli ugasiti požar.

Iako objekt izvana ne izgleda jako oštećen, unutrašnjost je gotovo u potpunosti uništena, posebice potkrovlje u kojem se nalazila uskladištena građa.

‘Žao mi je onoga što je nestalo u plamenu’

Dražen Mufić za Novi list je rekao kako prije svega zahvaljuje svima koji su mu pomogli, od susjeda koji su javili vatrogascima do samih vatrogasaca: “Nisam tip čovjeka koji će cmizdriti. Obnovit ćemo sve ovo, ali mi je jako žao svega što je nestalo u plamenu i to ponajprije zbog pokojnog tate koji je godinama marljivo radio, gradio i ulagao u tu našu radnju i posao, a sad je gotovo sve to nestalo. Ipak, najbitnije je da nitko nije stradao i da se požar nije prenio na kuću i susjedne kuće jer bi onda šteta bila puno veća.”

Vatrogasni inspektor utvrdit će što je uzrokovalo požar u gospodarskom objektu.