DRAGUTINA SU KAZNILI S 8000 KN ZA KRŠENJE SAMOIZOLACIJE JER JE OTIŠAO POGNOJITI NJIVU; Sad se odjednom smije, zbog izbora: ‘Izbezubljen sam, uzeli su mi sve’

Jučer je na press konferenciji Nacionalnog stožera civile zaštite ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio kako bi oni koji su potencijalno zaraženi mogli izaći iz samoizolacije kako bi došli glasati na izborima, ako stave masku. Ta je izjava zgrozila javnost, posebno ako se sjetimo da su ljude provjeravali i kažnjavali ih s minimano 8000 kn.

Capak odjednom ne vidi problem

“Ljudi nisu bolesni, nego su bili u kontaktu pa su pod povećanim rizikom. To je rezervoar iz kojeg se regrutiraju češće pozitivni. Ja mislim da nije problem da oni glasaju na daljinu. Ali ako stave masku i nemaju simptome, mogli bi doći glasati”, izjavio je ravnatelj HZJZ-a.

Dragutin Hanžek, čovjek koji je prekršio samoizolaciju tako što je sam sjeto u traktor i otišao pognojiti svoju njivu te je kažnjen upravo s 8000 kn danas se oglasio na Facebooku.

Ogorčen je situacijom i kaznom koju je morao platiti, a sada se odjednom govori kako se smije iz izolacije.

‘Uzeli su mi kompletnu sjetvu, gnojiva, sredstva, gorivo…’

“Izjava g. Capaka da se na izbore može i u vrijeme samoizolacije me skroz izbezumila. Naime, ja sam kažnjen sa 8000 kn jer sam u vrijeme samoizolacije odvezao gnoj u polje sam u traktoru. Nisam imao simptome, a nisam ni bio zaražen. Pa recite mi ljudi je li to neka pedagoška mjera ili neko opomena, čovjeka kazniti sa 8000 kn. Zar me nisu onda mogli kazniti sa 500 kn? Uzeli su mi kompletnu sjetvu za ovo proljeće: sjemenje, umjetna gnojiva, sredstva za špricanje, gorivo. Moje njive su ovu godinu u korovu, neke sam dao u najam… Uz sve to na Facebooku me popljuvalo 4000 Hrvata i sigurno bi me objesili za prvo stablo da sam im se našao pri ruci. Ja sam svima lajkao i mnogima pokušao objasniti apsurd te astronomske kazne, đabe, ljudi su bili potpuno zaluđeni sa najvećom prevarom ljudskog roda odkad je svijeta i vijeka. A šta da vam dalje namotavam, tko je shvatio je shvatio. Lijep pozdrav svima i glasajte za HDZ”, poručio je Dragutin.

