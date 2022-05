Dragutin Ferenčak bio je bliski prijatelj i pomagač pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovoj obitelji. Često ga se moglo vidjeti u društvu gradonačelnika ili s njegovim psom Rudijem. U sinoćnjoj emisiji HRT-a Labirint po prvi puta je iznio šokantne detalje smrti najdugovječnijeg vladara metropole.

Kobne večeri je bio u društvu s Bandićem, prenosi portal Zagreb.info. Primjećivao je njegov umor već oko Nove godine. Tog je dana, tvrdi on, Bandić obišao Dolac te se opraštao sa svima, kao da je znao da mu je kucnuo čas. Navečer je Bandić bio na večeri s četvoricom ljudi, a Ferenčak je sjedio ispred kuće.

“Bilo je blizu 12 sati navečer kad se dignuo i samo je zakoračio jednom nogom i pao dolje kao da ga je kamion pokupio. On je već u zraku bio mrtav. Glava mu je pukla otraga, ja sam skak’o, nisam mogao doći sebi”, prisjetio se Ferenčak i dodao da su Bandića odvezli u bolnicu na Svetom Duhu, gdje ga je posljednji put vidio kad je liječnik maknuo plahtu s njega.

Rudi je sve znao

Bandića je, tvrdi poznavao od 1974. i otad su bili prijatelji. Znao je sve o njegovom poslovnom i privatnom životu, ali i životu njegove obitelji. Zato mu je bilo izuzetno teško priopćiti tužne vijesti Bandićevoj supruzi Vesni, koja je u tim trenucima spavala.

“Prvo sam ju pitao hoće li tabletu na što je rekla da neće. Onda sam ju pitao hoće li vode i to je odbila. Sjeo sam pored nje i rekao joj: 'Tatica je umro'. Ona je samo gledala i onda kad je to krenulo iz nje, bilo je prestrašno. Rudi je došao i kad sam mu rekao da je tatica umro, on se okrenuo i otišao između dva stolića i tamo je plakao. On je sve znao”, rekao je Ferenčak.

Novac u krivim rukama

Istaknuo je i jedan dosad nepoznat detalj. Tvrdi da je Bandić imao knjižicu u koju je zapisivao tko mu je i koliko dužan. Ta se knjižica zajedno s oko 50 ili 60 tisuća kuna nalazila s njim u trenutku smrti, kao i neki vrijedni papiri. No, Ferenčak tvrdi da je torba sa stvarima i novcem odmah nakon Bandićeve smrti završila kod nekoga tko nije bio Bandićev prijatelj. Dodaje da je torbu tom muškarcu dao Bandićev vozač.

Prisjetio se i sata kojega je Ćiro Blažević poklonio Bandiću, a čiji je prvotni vlasnik bio Josip Broz Tito. Nakon Bandićeve smrti, supruga je prodala taj sat jednom uraru za 11.000 kuna. Ćiro je kasnije Ferenčaku rekao da taj sat vrijedi 60.000 eura. Na kraju je Ferenčak prozvao i sve Bandićeve savjetnike i suradnike da su se distancirali od obitelji nakon što su uzeli sve beneficije. Tvrdi da je sam ishodio svu dokumentaciju i platio sahranu pokojnog gradonačelnika.