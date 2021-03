DRAGO HEDL O PODVOĐENJU DJEVOJČICA U OSJEČKOM DOMU: ‘Išle su utjecajnim osobama… Mamić je u nekim stvarima u pravu’

‘Kao i mnoge priče koje se otkriju i budu aktualne nekoliko dana, dobivaju naslovnice i udarne termine, ta priča je pala u zaborav. Ja sam je pokušao istrgnuti tako što sam napisao tri romana’, rekao je Drago Hedl o snimanju serije ‘Šutnja’

Novinar Telegrama Drago Hedl komentirao je optužbe koje je Zdravko Mamić iznio na račun osječkih sudaca. Također, komentirao je i navode o tome da se u Domu za djecu i mladež podvode djevojčice, o čemu je pisao prije nekoliko godina, a koje su temelj njegova tri romana. Uz to, u utorak kreće i snimanje serije “Šutnja”.

“Kao i mnoge priče koje se otkriju i budu aktualne nekoliko dana, dobivaju naslovnice i udarne termine, ta priča je pala u zaborav. Ja sam je pokušao istrgnuti tako što sam napisao tri romana. To je tužna priča o jednoj najranjivijoj skupini, o djevojčicama iz doma koje su bile korištene za prostituciju. Imale su svodnike koji su ih podvodili utjecajnim ljudima u Osijeku i kako su imali utjecaj uspjeli su da to padne u zaborav, ali sada će ju oživjeti serija čije snimanje kreće sutra u Osijeku”, rekao je Hedl za N1.

‘Dopisi o pomoći otišli Dravom u zaborav’

“Djevojčice su govorile o nekoliko osoba koje su bili korisnici tih usluga, a koji su bili u to vrijeme dosta utjecajni u Osijeku i nekim tvrtkama koje su značile i u hrvatskim razmjerima nešto. Bilo je jasno da ukazuju prstom u te ljude koji su iskorištavali tu situaciju, i za kutiju cigareta ili bon za mobitel su tražili od njih razne prohtjeve seksualne naravi.

Naravno, bilo je jasno da objavljivanje imena tih osoba je vrlo delikatna stvar budući da je teško pretpostaviti da bi te djevojčice sutra na sudu mogle reći ono što su više puta rekle novinaru. Čak su u pisanom obliku slale dopise institucijama koje su ih trebale zaštititi, ali oni su otišli Dravom u zaborav”, objasnio je.

Hedl je dodao kako su glavni akteri ostali neokrznuti. “Policija je utvrdila da je bilo zloupotreba, da je bilo propusta u Domu i Centru za socijalnu skrb, a čak je jedna ženska osoba, koja je podvodila djevojčice, i procesuirana, ali to je samo bio vrh ledenog brijega. Ono što je bilo ispod vode, što je bilo puno krupnije, veće i značajnije, nikada se nije do kraja procesuiralo, nikada nije do kraja provedena istraga niti je itko bio sankcioniran”, rekao je.

Njegova tri romana – Izborna šutnja, Ispovjedna tajna i Kineska piletina sažeta su u seriji Šutnja koja se snima u produkciji “Drugog plana”.

“Scenarist je u seriju unio još neke dodatne elemente kao što je trgovanje bijelim robljem i povezivanje Ukrajine u nešto većem dijelu nego što je u mojim romanima. To je naravno da bi serija bila zanimljivija ukrajinskoj publici jer je jedan od koproducenata ukrajinsko-ruska kuća Star media. Zbog toga će biti određenih preinaka i to se događa kada se radi po motivima nekog romana kako bi serija bila gledljivija i zanimljivija ljudima koji nisu u Hrvatskoj”, pojasnio je Hedl.

‘Neobična koincidencija da se priča ponovno popularizira’

Također, rekao je kako vjeruje da će se oni koji su usluge podvođenja koristili prepoznati, ali da javnost neće znati o kome se radi. “Na neki način sam u tom glavom negativnom liku Ivanu Horvatiću skupio sve negativnosti koji su imali ti akteri tako da će neki od njih prepoznati elemente te priče, bit će im jasno o čemu se radi, ali nažalost to gledatelji neće saznati kao što nisu mogli ni čitatelji ranije iz razloga koje sam naveo”, rekao je dodajući kako se ta priča ponovno popularizira stjecajem okolnosti nakon što ju je u jednoj od svojih objava spomenuo Zdravko Mamić.

“To je neobična koincidencija, nije nitko imao prste u tome, ali drago mi je da pokazuje ono što je bilo ružno u ovom gradu”, rekao je Hedl.

Osim toga, komentirao je i ugovore o doživotnom uzdržavanju koje imaju osječki suci. “Moje duboko uvjerenje je da su te stvari koje su isplivale dodatno narušile ionako slabašnu i mutnu sliku koje pravosuđe ima u javnosti. S obzirom na stvari koje sam ranije istražio, stanje sa sucima u Osijeku je zabrinjavajuće. Neobično je da se bave doživotnim uzdržavanjem jer je to posao koji zauzima puno vremena, ako to radite naprosto ne možete obavljati dobro svoj posao za koji ste plaćeni. Da sve je po zakonu, ali su neke stvari nespojive”, rekao je.

‘Mamić je u nekim stvarima u pravu’

Istaknuo je također činjenicu da su svi nevini dok se ne dokaže suprotno i da želi da im tako bude, ali da nije siguran da je tome tako s obzirom na dokumente koje je dobio. “Ja nikad nisam kontaktirao sa Zdravkom Mamićem, čak ga nisam ni sreo na ulici iako mu se tu sudilo. Znam o kome se radi, ali nikada s njime nisam imao nikakav kontakt. Mislim da je slika hrvatskog pravosuđa do te mjere na niskoj razini da ljudi vjeruju svemu što govori Zdravko Mamić.

Ja sam se uvjerio da su dokumenti koje on objavljuje originalni dokumenti, koje i ja imam i sigurno je da je Mamić u nekim stvarima u pravu. Činjenica da je ljudima muka zbog presuda koje se odugovlače, ljudi koji su krivi ne idu u zatvor. Mislim da ljudi više vjeruju osuđenima nego onima koji su osuđeni”.

Na koncu, Hedl je zaključio da bi sucima u Osijeku mogla biti olakotna okolnost što su ipak osudili Mamića, no postavlja se pitanje koliko bi suci trebali imati kontakta s osobom kojoj sude.

