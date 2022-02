Znanstvenik Dragan Primorac otkrio je u Dnevniku HTV-a kliničke rezultate liječenjenja covida-19 matičnim stanicama, rekavši da su upravo pred dolazak u emisiju analizirali rezultate, javlja HRT.

"Nevjerojatan je podatak da je smrtnost reducirana kod osoba koje su primile mezenhimalne matične stanice negdje oko 70 posto. Bitno je reduciran i skraćen period liječenja u bolnicama, a preliminarni rezultati pokazuju da je oko 50 posto reduciran broj onih koji su spojeni na respirator. To su senzacionalni rezultati ako bolje pogledamo koji je mehanizam učinka matičnih stanica, ne samo u cijeljenju, nego one djeluju imunomodulatorno, one djeluju protuupalno", rekao je Primorac.

Više od 900.000 umrlih u SAD-u

Pandemija koronavirusa u SAD-u je u petak dosegnula još jedno loše obilježje - ukupan broj umrlih od covida-19 premašio je brojku od 900.000, podaci su koji je prikupila novinska agencija Reuters.

Prema podacima koje je Reuters svakodnevno prikupljao iz izvješća saveznih država, ukupan broj Amerikanaca koji su izgubili život zbog covida-19 od prvog slučaja zaraze početkom 2020. godine do ovog petka dosegnuo je najmanje 904.067, a to je više nego što savezna država Sjeverna Dakota ima stanovnika.

SAD tako bilježi najveći broj umrlih od koronavirusa u svijetu, a nakon toga slijede Rusija, Brazil i Indija, koji zajedno bilježe više od 1,8 milijuna umrlih. Ipak, kad se gleda broj smrtnih slučajeva od koronavirusa po glavi stanovnika, SAD je na 20. mjestu, znatno ispod Perua i Rusije, koji po tom kriteriju imaju najveći broj umrlih.

Broj se smanjuje?

No, čini se da se broj umrlih od covida u SAD-u smanjuje, kako splašnjava broj zaraženih omikronom, pokazuju Reutersovi podaci. Naime, 7-dnevni prosjek umrlih od covida u posljednja dva dana bio je 2.592, dok je na vrhuncu zaraze tom varijantom koronavirusa u prosjeku dnevno umiralo 2.674 Amerikanaca.

Usporedbe radi, na vrhuncu vala zaraze delta varijantom koronavirusa, u siječnju 2021. godine u prosjeku je dnevno bilo 3.300 umrlih od te bolesti.

U SAD-u se broj potvrđenih zaraženih osoba u prosjeku kreće oko 354.000 dnevno, što je upola manje nego prije dva tjedna i znatno manje od vrhunca od gotovo 806.000 zaraženih dnevno na vrhuncu petog vala pandemije sredinom siječnja. Ipak, zdravstvene vlasti napominju da je i mnogo zaraženih koji se ne uračunavaju u službene brojke, jer zarazu detektiraju kućnim testovima, o čemu ne izvješćuju javne zdravstvene vlasti.

Trenutno je u SAD-u hospitalizirano 117.000 osoba zaraženih koronavirusom, dok je 20. siječnja bio vrhunac u ovom valu, s gotovo 153.000 hospitaliziranih.

Preliminarni dokazi pokazuju da omikron, iako daleko zarazniji, općenito uzrokuje manje teške oblike bolesti nego ostale varijante, poput primjerice delte. No, budući da je znatno više zaraženih omikronom, zbog tih velikih brojki porasle su i hospitalizacije, koje su posljednjih tjedana dovele mnoge zdravstvene sustave u SAD do krajnjih granica.

Stručnjaci kažu da najveći dio hospitaliziranih pacijenata čine necijepljeni i ljudi s drugim kroničnim zdravstvenim poteškoćama.