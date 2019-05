DRAGAN MARKOVINA NAJAVLJUJE NOVI SOCIJALIZAM: ‘Zabavni su mi komentari o nama, pa da smo htjeli, davno smo se mogli uhljebiti’

Predsjednik stranke Nova ljevica i kandidat na europarlamentarnim izborima govori za Net.hr

Dragan Markovina, povjesničar, kolumnist Telegrama, predsjednik Nove ljevice te dio platforme “Možemo’, s kojom izlazi na izbore za Europski parlament s posljednjeg, 12. mjesta govori za Net.hr o izborima, ambicijama, hrvatskoj ljevici i našem društvu.

NET.HR: Što očekujete od ovih izbora na koje vaša stranka, Nova ljevica, izlazi sa Orahom i platformom “Možemo”?

MARKOVINA: Prije svega moram reći da sam iznimno sretan zbog ove suradnje, ne samo zato jer mislim da je u političkom smislu bila prijeko potrebna, nego i zbog toga što sam pobliže upoznao drage ljude iz drugih dviju stranaka. Očekujemo prije svega vidljiv rezultat koji će biti dovoljan za osvajanje mandata.

NET.HR: Bi li eventualni neuspjeh na europskim izborima značio i kraj za “Možemo” ili planirate i na naredne izbore izlaziti u ovakvoj koaliciji?

MARKOVINA: Koliko god nekome ovo što ću reći može zvučat smiješno, mislim da smo već uspjeli. Prije svega okupili smo sjajne ljude na našoj listi. Znam da to svatko kaže, ali pogledate li biografije tih ljudi, svatko od nas ima ozbiljne rezultate iza sebe, bilo u profesionalnom, intelektualnom ili aktivističkom smislu. To su mnogi vrijedni ljudi koji ovo društvo u svakom pogledu čine boljim, prepoznali i dali nam javnu podršku, kakvu opet nije dobila niti jedna druga lista. Pored toga, obišli smo dobar dio Hrvatske i razgovarali s mnogim ljudima različitih profila.

Naprosto je, imajući sve ovo u vidu, nemoguće da ova kampanja bude neuspješna, neovisno o rezultatu, koji naravno nije nebitan. Da se vratim na vaše pitanje, nema nikakve sumnja da će “Možemo” i kao stranka i kao platforma nastaviti djelovati, jednako kao što nema nikakvog razloga da mi u Novoj ljevici ne nastavimo suradnju s “Možemo” u istom smjeru. Sav taj trud i koncentracija znanja i dobre energije naprosto se moraju pokazati uspješnim, tako da sam siguran kako će broj glasova za našu opciju rasti iz izbora u izbore. Od europskih, preko parlamentarnih, do lokalnih.

NET.HR: Zašto bi lijevo orijentirani građani trebali birati vas? Što vas razlikuje od drugih lijevih stranaka?

MARKOVINA: Dio odgovora sam vam ponudio maloprije, a ono što nisam rekao je činjenica da iza svih nas koji smo unutra, bilo na listi ili u užem i širem timu ovih stranaka, stoje godine javnog i aktivističkog rada i istinskog promišljanja lijevih politika i borbe za njih. Radili smo to i dok nismo bili u politici, jednako kao što to radimo danas. Stoga su mi zabavni komentari o tome kako se pojavila još jedna skupina ljudi željna uhljebljenja. Pa svatko od nas je davno mogao ići tim putem da je želio, a kao što vidite nitko nije išao. Da pojednostavnim, građani bi nas trebali birati zato što imamo razrađen i konkretan program, koji je vrlo suvremen i zato što su naše dosadašnje biografije i djelovanje garancija da ćemo te politike doista i provoditi.

NET.HR: Jeste li vi protiv kapitalističkog, tržišnog uređenja? U posljednje vrijeme se često spominje termin “demokratski socijalizam”, zalažete li se vi za takav sustav i što to točno znači?

MARKOVINA: Nova ljevica je u svom programu jasno navela kako se zalaže za “novi socijalizam” koji je postkapitalistički, demokratski i sveuključujući. Postkapitalistički jer uključuje odbacivanje dogme o neprikosnovenosti tržišta te uvodi pluralizam vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, uz uvjet da se pravo vlasništva uravnoteži s interesima zajednice, bez privatizacije javnog sektora i dobara. Demokratski jer polazi od političkog pluralizma, slobodnih višestranačkih izbora, decentralizacije i predstavničke demokracije uz deliberativnu i izravnu demokraciju. Na koncu, sveuključujući, jer se temelji na participativnoj demokraciji sa što širim sudjelovanjem ili uključivanjem građana u donošenje odluka kroz javne rasprave i organizacije civilnog društva.

U koaliciji smo za EU izbore s platformom “Možemo” i Orahom te smo lako dogovorili zajednički europski program koji se temelji na kritici postojeće neoliberalne EU koja se temelji na politikama privatizacije, tržišnog fundamentalizma i povećanja nejednakosti. Zalažemo se za za socijalnu, pravednu i ekološki održivu EU – za Europu jednakih.

NET.HR: Kako vi zamišljate europsku Hrvatsku? I je li tako nešto realno i ostvarivo, budući da je nacionalizam sveprisutan u našoj politici?

MARKOVINA: Hrvatska, to nije tajna, može biti puno bolja zemlja i ovo društvo može biti puno bolje, no što su trenutačno. I to prije svega zahvaljujući divnim, kreativnim i borbenim ljudima, kakvih u ovom društvu nikad nije falilo. Bilo u partizanskom antifašističkom pokretu, bilo u otporu suludim nacionalizmima devedesetih, kao i u otporu ovom današnjem nacionalizmu koji ih iznova pokušava oživjeti. Da bi do toga došlo, očito je potrebno da se svi ti ljudi politički i društveno angažiraju, jer drukčije neće ići. Ukoliko se angažiraju, možemo stvoriti zemlju u kojoj su antifašizam, jednakost, modernost, solidarnost, javni prostori, besplatno zdravstvo, obrazovanje, zaštita okoliša i sekularna država neupitne vrijednosti.

NET.HR: Nedavno je platforma “Možemo” održala mali performans ispred SDP-a. Što zamjerate stožernoj stranci hrvatske ljevice?

MARKOVINA: Da odmah razjasnimo, ja nikad nisam mislio na onaj populistički način koji se svodi na izreku “svi su oni isti”, pa ne mislim tako ni danas. Što se mene tiče, najveći problem ovog društva je bio i ostao HDZ, s tim da mi se teško odlučiti jesu li veći problem politike za koje se zalažu ili koruptivna praksa koju čitavo vrijeme njeguju. No, što se tiče SDP-a, njihove grijehe bi vam mogao nabrajati unedogled, ponajprije iz razloga što su dva puta bili u prilici ovo društvo iz temelja promijeniti, ali to nisu napravili. Mi sad možemo raspravljati o tome jesu li se prepali, imali problema s partnerima, jesu li uopće realno preuzeli vlast i sl., međutim sve će ostati u sferi nagađanja, budući da nam oni sami nisu ponudili nikakve uvjerljive odgovore na ta pitanja. Dakle, njihova krivnja je što su neuspjehom vlastitih Vlada upravo popularizirali ovu mantru kako su svi oni isti i tako olakšali HDZ-u te stvorili klimu za pojavu populističkih opcija.

Konkretno im zamjeram nevoljkost da se obračunaju s nacionalizmom kao načinom života, zatim odustajanje od istinskih lijevih politika po pitanju Zakona o radu ili odnosu prema javnim prostorima, donošenje problematičnih zakona, poput onoga o HRT-u ili o strateškim investicijama, otvaranje prostora revizionizmu, kroz toleriranje poteza splitskog gradonačelnika Baldasara i registraciju udruge koja revizionistički propituje Jasenovac, potpunu pasivnost po pitanju klerikalizacije države i na koncu glorifikaciju Franje Tuđmana. Razlog zbog kojeg smo došli pred SDP je bio baš u tome, da pokažemo kako su po svih sedam ključnih točaka našeg izbornog programa, oni dok su bili na vlasti napravili sve suprotno.

NET.HR: Bi li vam Zoran Milanović bio prihvatljiv kandidat za predsjednika Republike, netko koga bi vaša stranka mogla podržati?

MARKOVINA: Zbog svega što sam naveo u prethodnom odgovoru, jasno je da ne bi. Jednako kao što je jasno da bi bilo bitno za društvo da aktualna predsjednica izgubi sljedeće izbore.

NET.HR: Što kao povjesničar mislite o ideji hrvatskih biskupa koji, kako kažu razmišljaju o preseljenju komemoracije iz Bleiburga u Udbinu?

MARKOVINA: Čitava ta komemoracija, da se ne lažemo, svih ovih godina služi isključivo za rehabilitaciju ustaške države. Manje-više je s istim motivima Mile Bogović i podignuo Crkvu hrvatskih mučenika u Udbini, inače kičastu kopiju ninske srednjovjekovne crkve. S te strane bi takav skup tamo i odlično pristajao, no doista je nepodnošljiva ta uporna moralna relativizacija, putem izjednačavanje svih žrtava i sl. Puno puta sam rekao, pa ću i sada ponoviti. Da, dogodio se nedopustivi zločin odmazde prema kolaboracionističkim vojnicima i o tome treba razgovarati, ali bilo kakvi skupovi i ideje koje imaju za cilj kroz priču o dva totalitarizma izjednačiti partizanski antifašistički pokret i ustašku državu su moralno nepodnošljivi, intelektualno neobranjivi i činjenično netočni.