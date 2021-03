DR. SRŠEN: ‘Slijedi novi rast zaraženih. Od lockdowna nema efekta, postoji samo jedan način da suzbijemo tu prokletu priču’

Doktorica kaže da je na intenzivnim njegama u Italiji popunjeno 30 posto kapaciteta

Dr. Nela Sršen iz Sveučilišne bolnice u Padovi kaže kako se u Italiji ponovno događa eksponencijalni rast novozaraženih koronavirusom, a brojka umrlih prešla je 100.000. Indeks pozitivnosti raste na 7,6. Dnevno se zarazi više od 20.000 ljudi, a već danima umire oko 350 ljudi na dan.

“Na 100 pacijenata 5 završi na hospitalizaciji i 0,5 završi na reanimaciji. Tako na 100.000 pacijenata 5000 završi u bolnici, a 500 na reanimaciji”, rekla je Sršen za HRT.

Doktorica kaže da je na intenzivnim njegama popunjeno 30 posto kapaciteta:

“Ima pokrajina koja su već kritične s mjestima, Lombardija, Emilia Romagna. Eksponencijalni rast počeo je tijekom pada drugog vala kad su bile na snazi restriktivne mjere. Restorani su se otvorili. Ljudi su već umorni od svega, počeli se su se organizirati za uskrsne praznike. Ponavljamo već godinu dana da se virus ne prenosi sam, virus prenose ljudi. Otvaranje restorana, škola, sve je to doprinijelo da dođemo do ovog broja. Još će biti više restrikcija, samo treba voditi računa i o narodu jer narod je s jedne strane prilično zasićen, a s druge strane narod više nema povjerenja u tzv. lockdown. Vidjeli smo jo-jo efekt, vidjeli smo apsolutni lockdown, smanji se broj, dođe gotovo do nule pa poslije opet raste. Nema efekta od toga, jedini efekti su teška ekonomska kriza i depresija”, smatra Sršen.

‘Nisu restorani problem sami po sebi’

Komentirala je otvaranje restorana u Italiji:

“Ponavljam, nije restoran uzrok sam po sebi, nego ono što se događa uokolo. Kad dođete u subotu i nedjelju u centar ne možete proći koliko ima ljudi. Mladi spuste masku, kad vide policiju, dignu. Takva grupna ponašanja dovela su do ovoga.”

Usporedila je i situaciju u Hrvatskoj s onom u Italiji:

“Pogledajmo koje rezultate ima Hrvatska, a koje rezultate imaju druge zemlje. Stalno se pitamo je li Italija mogla bolje. Ne znam odgovor. Na pitanje je li moglo gore, često se kaže teško da je mogla gore. Svaka zemlja ima svoju kulturu, svoje ponašanje. Ne govorim da su krivi restorani, krvi smo svi sami. Idućih 2-3 tjedna vidjet ćemo veći rast i pozitivnih pacijenata i to je razlog što će uvesti još strože mjere. Ne vjerujem da će doći do potpunog lockdowna, narod je prezasićen, Bit će proširene crvene zone, izlazak iz gradova, zabrana kretanja vikendom, bit će neka vrsta lockdowna dok se ne smiri ova situacija.”

Sršen ističe da ima sve više mladih koji su hospitalizirani, starosti 20 do 30 godina. Italija je cijepila oko 5 milijuna ljudi, od toga je polovina zdravstveni djelatnici, rekla je i dodala je kako je puno ljudi koji su pozitivni i šire virus, a nemaju temperaturu i asimptomatski su.

‘Dolazi toplije vrijeme…’

Komentirala je i zabranu Italije izvoza 250.000 doza cjepiva AstraZenece u Australiju:

“Politika cijepljenja se mora nastaviti, to je jedini način da se pokuša suzbiti prokletu priču s virusom. U Europi nedostaje cjepiva, nedostaje ga u Italiji, Italija ima 70 milijuna stanovnika. To je vrlo težak problem. Bilo je rizik da skupina koja je cijepljena prvom dozom izgubi cijepljenje drugom dozom.”

Govorila je i o planovima Talijana na Uskrs i ljeto:

“Talijani uvijek sanjaju, uvijek rade projekte. Kako će se realizirati ovisi o svima nama, kako ćemo se ponašati. Dolazi toplije vrijeme, trebalo bi se procijepiti više stanovništva pa bi situacija trebala biti drugačija za koji mjesec. Jedini način da se smanji broj pacijenata je procijepiti što više stanovništva i držati se mjera, kako se virus ne bi širio u ovolikoj mjeri.”

