Neuropsihijatar dr. Slavko Sakoman gostujući u utorak ujutro na televiziji N1 iznio je šokantne detalje jedne policijske intervencije koja se dogodila u Zagrebu, 31. prosinca 2022. godine, na Staru godinu. Kazao je da su policajci koji su došli na intervenciju ostali s osobama koje su zatekli u stanu, izvadili i ponudili kokain te zajedno s prisutnima konzumirali drogu. Iz PU zagrebačke potom su priopćili da su pokrenuli istragu o ovim Sakomanovim tvrdnjama.

Ujutro ide dati izjavu državnom odvjetništvu

U utorak navečer Sakoman je za Jutarnji list rekao da su ga posjetili policjaci i obavili razgovor s njim nakon onoga što je ujutro izjavio na N1.

''Rekao sam im još neke pojedinosti vezano za događaj od 31. prosinca i na njima je sad da to istraže. Sutra u 9 sati pozvan sam na Općinsko državno odvjetništvo i njima ću dati izjavu'', kazao je dr. Sakoman.

Kaže da je policajcima rekao da se događaj zbio na području Savice.

Ispričala mu majka mladića koji se te noći ponovno 'navukao'

''Prema onome što mi je ispričala majka jednog ovisnika, na Staru godinu u stan u kojemu je bio njezin sin s društvom, došlo je troje policijskih djelatnika, dva mladića i jedna djevojka. Došli su službenim vozilom. Prema jednoj verziji, netko od susjeda pozvao je policiju zbog preglasne glazbe, a prema drugoj, policajci su došli samoinicijativno jer su poznavali osobe iz društva koje se okupilo zbog dočeka Nove godine i jedan od policajaca ponudio je kokain. Upravo je jedan od te dvojice policajaca sin državnog dužnosnika i poznate javne osobe, ali to nije moje saznanje, nego je to iz tog kruga osoba i on nije uživao kokain. Glavni motiv mladićeve majke koja je meni to ispričala je taj što joj je sin opet počeo konzumirati kokain'', kazao je Sakoman za Jutarnji list.

Dodao je da majku tog mladića on nije ispitivao o pojedinostima, već je samo slušao što mu je ona pričala. A ono što je čuo prepričao je policajcima.