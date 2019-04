DR. JUSUP OSTAJE LIJEČNIK? Komora ga provjerava, no nikada nikome nisu trajno oduzeli licencu: ‘Ovaj je slučaj pokazao nedostatak kontrole’

‘Ne znamo hoće li mu se licenca oduzeti privremeno na tri ili šest mjeseci, ili koliko već, o tome odlučuje sud časti’

Hrvatska liječnička komora još uvijek razmatara prigovore na obrovačkog liječnika Gorana Jusupa koji je posljednjih dana glavna tema ne samo kraja u kojem radi već i i cijele zemlje. Nakon što ga povjerenstvo komore istraži trebao bi ići na sud časti.

“Ne znamo hoće li mu se licenca oduzeti privremeno na tri ili šest mjeseci, ili koliko već, o tome odlučuje sud časti”, doznaje Index neslužbeno iz Komore, te navodi kako je moguće da liječnik i dalje nastavi svoj rad jer HLK nikad nikome do sada nije trajno oduzela licencu.

Slučaj iz Obrovca privukao je veliku pozornost medija jer su se brojni pacijenti žalili na neprofesionalnost obrovačke privatne ordinacije, kao i na ponašanje Jusupa i njegove medicinske sestre koja nema dozvolu za rad. Pacijenti su ih optužili za uvredljivost, nepropisno ispunjavanje uputnica i recepata te propisivanje terapija kako ne bi trebali itd.

Izostala kontrola

“Ovaj je slučaj pokazao nedostatak kontrole. Postavlja se pitanje koliko često HZZO kontrolira koncesionare koji su zapravo privatnici. Da je on zaposlenik doma zdravlja, gotovo da nema izgleda da bi se takva osoba koja nema adekvatne uvjete (op.a. Veronika Pecolaj) mogla zaposliti u takvoj ordinaciji. To je ona lošija strana privatizacije, jer ono što su nekad radili ravnatelji domova zdravlja, sad se to radi lošije. Ovo je više propust institucija nego ikog drugog”, komentira predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata Mario Drlje. Pritom navodi kako koncesionari moraju nekome polagati račune i da rezultati kontrole moraju biti dostupni javno usmjeravajući prst u HZZO.

“Ovakav radikalan primjer još nismo imali, no nama se ljudi javljaju na dnevnoj bazi, problemi postoje”, kaže Drlje ističući kako se pacijenti mogu žaliti i preko HZZO-a, ministarstva, te udruga. Samo šutjeti ne smiju, dodaje.

Odgovornost i na Ministarstvu

I Vikica Krolo, predsjednica udruge KOHom (Koordinacija liječnika obiteljske medicine), tvrdi da rad koncesionara treba kontrolirati HZZO te da im oni svaki mjesec šalju izvještaje na temelju kojih bi, ako je nužno, trebali reagirati.

Ističe kako liječnička Hrvatska liječnička komora dosad nije trajno oduzimala licence za rad. Kaže i kako licencu za rad liječnicima izdaje HLK, no da dozvolu za rad u određenom području daje Ministarstvo zdravstva. Njima se uz licencu treba podastrijeti potrebna dokumentacija koja obuhvaća i ugovor s HZZO-om, te potvrdu da liječnik ima zaposlenu medicinsku sestru.