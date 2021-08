Sve više novooboljelih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, scenarij je sličan prošlogodišnjem u mjesecu kolovozu. Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split dr. Ivo Ivić kazao je u Dnevniku HTV-a kako je situacija s povećanjem novooboljelih bila predvidiva.

“Situacija s cijepljenjem ne ide onako kako smo mi očekivali. U ovom času je hospitalizirano 53 bolesnika. To je stanje od jutros. Na respiratoru je trinaest pacijenata”, kazao je dr. Ivo Ivić za HTV.

Dr. Ivić komentirao je povećanje broja novozaraženih koronavirusom i u Sinju.

“Svi odgovorni za situaciju s covidom govorili smo da će se takvo što dogoditi ako se mjere ne budu poštivale. To očito nije bilo tako i rezultat je vidljiv”, poručio je.

'Mladi se kreću i šire infekciju'

Mobilni dio populacije, odnosno mladi, manje su cijepljeni, a kreću se i šire infekciju. To nije problem samo u Hrvatskoj. Mladi ljudi možda neće imati teže posljedice bolesti, ali oni dolaze kući, gdje ih dočekuju roditelji, bake i djedovi koji nisu u dovoljnoj mjeri cijepljeni. Te starije osobe će dobiti infekciju i počet će puniti bolnice. Do ovog trenutka, priličan broj mladih osoba također je hospitalizirano. No, s vremenom njihov udio će opadati, a povećavat će se udio starijih osoba", kazao je.

Napomenuo je kako je vrlo sličan scenarij bio i u trećem valu, kojeg smo vidjeli iza Nove godine s pojavom novoga soja virusa.

"Vrlo slično. Na početku je bio veći prosjek hospitaliziranih mlađe dobi, a onda je kasnije došlo i do starijih, jer je epidemija ušla u kuće”, poručio je.

'Ne postoji racionalno objašnjenje'

Dr. Ivić je naglasio kako ne postoji racionalno objašnjenje zbog čega je Splitsko-dalmatinska županija skoro pa na začelju glede procijepljenosti građana.

“Ako znamo da je u Velikoj Britaniji devedeset posto odrasle populacije cijepljeno, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji četrdeset posto, onda ipak nekakva razlika u prepoznavanju što nude znanje i znanost postoji. Dakle, tamo ljudi bolje razumiju, ovdje to lošije razumiju, unatoč našem velikom trudu i ponavljanju”, dodao je dr. Ivić.

Istaknuo je da se trebaju cijepiti baš oni građani koji su jako bolesni.

'Brine me jesen'

Dr. Ivić je naglasio kako ga brine situacija na jesen.

“Nadam se da to neće ipak biti kao prošla zima jer ipak smo negdje oko polovice cijepljenih, a dio populacije je prebolio covid. Ne bismo trebali imati tako ekspanzivan broj kao što je to bilo prošle zime”, dodao je.

Dr. Ivić vjeruje da će broj biti dovoljno velik da izvrši pritisak na bolnički sustav. Rekao je da su svi već umorni, te je je apelirao na sve građane da se dođu što prije cijepiti, javlja HTV.