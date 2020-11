STOŽER USKORO OBJAVLJUJE NOVE PODATKE: Zagreb zabilježio veliki pad zaraženih: ‘Vijesti su dobre ali i nisu’

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 1529 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 14942

U Hrvatskoj je 1451 pacijent na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 142

Jučer je preminulo 38 osoba

U svijetu je zaraženo 50.278.660

Opravilo se 35.556.538, a umrlo 1.256.558 oboljelih

Cjepivo Pfizera i BioNTech ima 90-postotnu učinkovitost

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Veljko Kajtazi pozitivan na koronavirus

9:51 – Saborski zastupnik Veljko Kajtazi pozitivan je na koronavirus, doznaje se u utorak u Hrvatskom saboru. Kajtazi, zastupnik 12 nacionalnih manjina, u radu Sabora i glasovanju će sudjelovati putem video-veze, kao i ostali zastupnici koji su zaraženi koronavirusom ili su u samoizolaciji.

59 novih slučajeva u Istri

9:46 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 567 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 59 novozaraženih osoba s područja županije. Za 40 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 6 osoba epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima (Zagreb (3), Rijeka (1), Bosna i Hercegovina (1), Italija (1)). U epidemiološkoj obradi nalazi se 13 osoba. Izliječeno je 36 osoba. Trenutno je 491 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalaze se 448 osoba.

12 novozaraženih u Ličko-senjskoj županiji

9:25 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 12 je novozaraženih koronavirusom, te je jedna osoba preminula. 6 oboljelih osoba je s područja Gospića, 5 s područja Senja te 1 s područja Otočca. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. U KBC Rijeka preminula je jedna osoba iz Gospića (72 godine). U posljednja 24 sata provedeno je testiranje nad 95 osoba.

22 nova slučaja u Koprivničko-križevačkoj županiji

9:24 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost da su nakon pristiglih nalaza izuzetih uzoraka testiranih na virus SARS – CoV-2 na području županije u općoj populaciji potvrđena 22 nova slučaja bolesti covid-19. Dio nalaza još se uvijek očekuje, a epidemiološka obrada kontakata novooboljelih osoba je u tijeku. Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno je aktivno 252 slučajeva bolesti covid-19, 45 osobe je ozdravilo, a na bolničkom liječenju nalazi se 25 osoba. Od početka pojave koronavirusa na području županije zabilježeno je ukupno 998 slučajeva bolesti covid-19.

FDA odobrio hitnu upotrebu terapije sintetskim antitijelima

9:12 – Američki su regulatori u ponedjeljak odobrili privremenu hitnu upotrebu prvoga eksperimentalnog lijeka koji funkcionira kao terapija sintetskim antitijelima u liječenju covida-19 tvrtke Eli Lilly, ali samo za pacijente s blagim i umjerenim simptomima, koji nisu hospitalizirani i ne prijeti im teži oblik bolesti zbog njihove životne dobi ili komorbiditeta. Nešto više od mjesec otkako je američka tvrtka Eli Lilly podnijela zahtjev za odobrenjem terapije antitijelima, FDA je izdala odobrenje za njezinu hitnu upotrebu na temelju rezultata kliničkog ispitivanja provedenog na 465 odraslih osoba koje nisu bile hospitalizirane. Rezultati ispitivanja pokazali su da jednokratna infuzija lijeka smanjuje potrebu za hospitalizacijom ili odlascima na hitnu službu visokorizičnih pacijenata oboljelih od covida-19. Riječ je o terapiji monoklonskim antitijelima, koja se proizvode u laboratoriju, a specifična su samo za jedan antigen.

Problem cjepiva bi mogla biti tehnologija?

9:09 – Virusni imunolog Stipan Jonjić komentirao je za N1 najavu cjepiva protiv koronavirusa. “Pfizer i njemačka tvrtka BioNTech su krenuli s time što nije nova platforma, jer se i ranije znalo da sa sintetnskim genima DNK ili RNK životinja možemo kreirati cjepivo, ali to je vrlo elegantna tehnologija. Prva faza je pokazala vrlo interesantne stvari, očekivalo se da tako vrlo jednostavno cjepivo neće imati značajne nuspojave. Prva faza je pokazala i još nešto, a to je da je cjepivo izazvalo humoralni odgovor, odnosno stvorilo protutijela i što je još važnije, kvaliteta stanične imunosti je bila dobra”, kazao je Jonjić.

Početna faza je bila obećavajuća. “Sad smo došli do toga da je Pfizer sa svojim suradnicima planirali cijepiti 43 tisuće ljudi, uključiti ih u randomiziranu studiju, gdje bi ljude cijepili tim cjepivom, a druga grupa ljudi je dobila placebo. Onda su čekali da ti ljudi eventualno dođu u kontakt s virusom. Njihov cilj je bio doći do brojke 164 virusom inficirane osobe i oni su to napravili, ali ne u potpunosti. Oni su jučer objavili preliminarnu studiju, žurilo im se očito to napisati. Pokazali su da je 10 posto ljudi koji su dobili cjepivo zaraženi virusom. Cjepivo je elegantna platforma, elegantan pristup, nema nuspojava, ali problem bi mogla biti tehnologija primjene. To cjepivo se mora do mjesta upotrebe donijeti smrznuto. Taj dio je usko grlo koje će trebati jako dobro organizirati i pretpostavka je da zemlje imaju već neku strategiju oko toga”, rekao je Jonjić.

“Velika je razlika u platformi, ovdje imate sintetski gen koji određuje jedan jedini virusni protein upakiran u lipidnu česticu. Drugi je oslabljeni virus koji se unosi u domaćina i potiče imunosni odgovor. Logistički je problem to što se mora dvaput cijepiti”, istaknuo je Jonjić. “Logika revakcinacije je dobiti primarnu imunost primitkom prvog cjepiva, a onda se ona drugim cjepivom diže na više razine. Imunost se stječe nakon nekoliko dana, već tjedan dana od primitka cjepiva, a dva-tri tjedna je sasvim sigurno dovoljno za imunizaciju, a revakcinacija može doći i kasnije”, kaže on.

“Ovo je preliminarno istraživanje, oni moraju doći do čarobnog broja 164, a nejasno ostaje hoće li ovo cjepivo biti dovoljno i za prevenciju ponovne infekcije. Ovo širi optimizam, važno je to”, dodaje. Sumnja u vrlo brzo cijepljenje šire populacije, upravo zbog logističkih problema, jer cjepivo do primatelja mora doći zamrznuto. “Ovo je dosta komplicirano u smislu primjene, ali obzirom na korist koju nosi, svi ćemo se morati prilagoditi tome”, rekao je Jonjić.

22 nova slučaja u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:04 – Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji su dvadeset i dvije novooboljele osobe od zarazne bolesti covid-19. Riječ je o pet osoba s područja grada Petrinje, četiri osobe s područja grada Siska, tri osobe s područja grada Gline, tri osobe s područja grada Popovače, dvije osobe s područja grada Kutine, dvije osobe s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja općine Velika Ludina, jednoj osobi s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja općine Topusko.

16 novih slučajeva u Požeško-slavonskoj županiji

9:01 – U Požeško-slavonskoj županiji u posljednja 24 sata na koronavirus pozitivno je 16 osoba, od 247 obrađenih uzoraka. Na području županije trenutno je aktivno 184 slučajeva zaraze koronavirusom, 168 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 16 osoba je hospitalizira

Španjolska se sprema za blagdane bez poljubaca

8:22 – Bez tradicionalnog grožđa na madridskom trgu Puerta del Sol, bez prolaska sveta tri kralja ulicama i bacanja slatkiša djeci, bez poslovnih blagdanskih večera, no prije svega bez poljubaca i zagrljaja, Španjolska se priprema na dosad nezabilježene božićne blagdane. Dok koronavirus nezaustavljivo hara zemljom, gradske vlasti počele su na trgove i ulice postavljati ukrase, no atmosfera među 47 milijuna stanovnika daleko je od slavljeničke. Običaj po kojem svako od 12 zrna predstavlja mjesece u nadolazećoj godini, a njihovim gutanjem se priželjkuje sreća, sada će se prakticirati samo u stanovima i kućama. Stanovnici će u izravnom tv prijenosu pratiti voditelja u studiju, montiranom na praznoj Puerti del Sol, jer će biti zabranjena okupljanja. Od ožujka se u Španjolskoj inficiralo koronavirusom više od 1,3 milijuna stanovnika, od čega ih je 38.830 umrlo, pa je to jedan od najpogođenijih dijelova Europe.

Više pročitajte OVDJE.

272 nova slučaja u Zagrebu

8:03 – “Od 994 obrađena testa danas u Zagrebu imamo 272 pozitivna testa na koronavirus. To je oko 27 posto pozitivnih nalaza. Vijesti su dobre ali i nisu, obzirom da je ranije bilo 40 pa i više posto pozitivnih nalaza”, izjavio je za HRT Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”. Dodao je da situacija jest bolja “ali daleko od toga da možemo biti mirni”. Prave brojke ćemo, dodaje Šostar vidjeti danas i sutra, jer se vikendom znatno manje testira. Prerano je, kaže da se vide rezultati mjera. “Građani se sve više pridržavaju mjera i nose maske. Naravno da u svakom žitu ima kukolja i oni ne brinu o drugima oko sebe”, rekao je Šostar i najavio da će se s antigenskim testovima u Zagrebu krenuti do kraja tjedna, javlja HRT.

104 nova slučaja u Primorsko-goranskoj županiji

7:46 – Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u emisiji “Dobro jutro Hrvatska” HRT-a otkrio je nove podatke za županije. “104 su novo zaražene osobe, prošli tjedan smo imali jedan peak, situacija je bolja, broj aktivnih slučajeva se značajno smanjio. Neugodni val koji nas je zahvatio ulazi u bolju fazu. Dobro je boraviti dobro obučen vani, ove nagle promjene temperature pogoduju širenju virusa. Upozoravam ljude da svugdje gdje su unutra zajedno nose maske i drže razmak”, rekao je Vladimir Mićović.

Talijansko jedinstvo na kušnji tijekom drugog vala

7:24 – Italija je tijekom izbijanja prvog vala pandemije koronavirusa na Zapadu dobila pohvale zbog svoje discipline i zajedništva, no osjećaj zajedničke borbe polako se topi dok zemlja prolazi kroz drugi val zaraze. Unatoč porastu broja zaraženih i broja umrlih, Talijani koji su u ožujku stoički podnijeli nacionalnu karantenu, no sad su manje voljni poštivati manje rigorozne mjere, ohrabreni lokalnim političarima koji nisu u najboljim odnosima s vladom u Rimu. Italija je prošli tjedan postala šesta zemlja u svijetu koja je prešla stopu 40.000 žrtava od posljedica zaraze covidom-19. Premijer Giuseppe Conte postupno je uvodio strože mjere kako bi zaustavio trend rasta broja zaraženih, podešavajući ih diljem zemlje prema stopama lokalne zaraze, no zasad je takav trud polučio malo uspjeha. Industrijske regije na sjeveru, Lombardija i Pijemont, pogođene su najstrožim mjerama, sa zatvorenim kafićima, restoranima i većinom trgovina i uslužnih djelatnosti, dok je ljudima naređeno da ostanu kod kuće, osim ako ne moraju na posao ili im je izlazak prijeko potreban.

Međutim, na ulicama Milana, glavnog grada Lombardije, u vrijeme kad su mjere na snazi, puno je ljudi, dok se uzduž ceste mogu vidjeti taksisti kako štrajkaju, a ljudi kako ispred otvorenih kafića ispijaju svoje jutarnje kave. “U ožujku mi je od covida umro tata, no sad se ne bojim da će meni ili mojim bližnjima naškoditi virus, više se bojim za svoju tvrtku”, govori 46- godišnja Tiziana Sette, koja je drugi put zaredom morala zatvoriti teretanu koju vodi u Milanu. Sette kaže da nije primila nijedan poticaj koji je vlada obećala tvrtkama koje su bile pogođene zatvaranjem te je zabrinuta što i nakon otvaranja više neće moći privući dovoljan broj klijenata da ostane u tome poslu.

Prosvjedi

Za razliku od proljeća, posljednje mjere koje je nametnuo premijer Conte, naišle su na redovite prosvjede u gradovima diljem zemlje, gdje je skroman broj ponekad nasilnih prosvjednika bacao petarde te se sukobljavao s policijom. Slični prosvjedi viđeni su i u Francuskoj, Španjolskoj i drugim europskim zemljama, potaknuti rastućim brojem zaraza i strogim mjerama karantene. Italija je prije udara covida-19 bila najinertnija europska ekonomija, no zbog posljednjih zatvaranja i prognoza pada proizvodnje od 9 posto ove godine djeluje optimistično. Unatoč tome što je vlada zaledila otkaze, oko 330 tisuća ljudi izgubilo je poslove u periodu između veljače, kad je u Italiji počela pandemija, i rujna, prema brojkama statističkog ureda ISTAT. “Više sam ljutit nego zabrinut zbog koronavirusa”, rekao je Guido Bonvicini, 55-godišnji planinarski vodič iz regije Brescia na sjeveru zemlje. “Drugo zatvaranje blokiralo je sve moje planove, blokiralo je zimu i sve radne prilike do ljeta 2021. godine.”

Bonvincini, kao i mnogi Talijani, krivi Rim i 20 saveznih vlada zbog toga što nisu organizirali adekvatno testiranje i preventivne mjere kojima bi se iskontrolirao drugi val. “Umjesto toga su ponovno udarili na nas, građane”, rekao je. Tvornice su i dalje otvorene kako bi spriječile totalni ekonomski krah, zbog čega industrijski sjever može odahnuti, no time se još više povećava ekonomski jaz sa siromašnim jugom, koji se uglavnom održava na poslovanju kafića, restorana i drugih uslužnih djelatnosti koje su sada bile primorane zatvoriti vrata. Jug, na kojemu milijuni ljudi rade na crno, također je propustio mnoge mjere potpore koje je vlada dodjeljivala tvrtkama koje legalno posluju i imaju radnike na plaći, poput neplaćenog dopusta, potpora i poreznih olakšica.

Pljuska u lice

U Italiji je također na vidjelo izišla nesloga između nacionalne i saveznih vlada. Posljednji optužuju Rim da je prepopustljiv ili da je prestrog kad regionalnim vlastima delegira upute. “Ovo je pljuska u lice Lombardiji”, kaže guverner Attilio Fontana nakon što je Conte uveo posljednje restriktivne mjere, iako je njegova regija najteže pogođena virusom u drugom valu, kao što je to bila i u prvom. Fontana je iz desničarske Lige, čijem čelniku Matteu Salviniju i drugim opozicijskim političarima raste popularnost na anketama, dok podrška Conteu opada, kako Talijani postaju sve umorniji od ekonomskih teškoća. “Vrijeme je da svi povučemo u istom smjeru umjesto da pokušavamo politički profitirati od virusa, inače idemo u smjeru katastrofe”, kaže Massimo Galli, jedan od najistaknutijih virologa u zemlji. Galli, šef odjela za infektivne bolesti u milanskoj bolnici Sacco, kaže da Talijani koji su zabrinuti za ekonomski opstanak više ne žele čuti što stručnjaci imaju za reći o opasnostima virusa. “Nema sumnje da smo se za dio javnosti od heroja pretvorili u proroke propasti”, rekao je.

‘Povećat će se broj umrlih’

7:06 – Prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić, dr. med., predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split najavio je proširenje kapaciteta u KBC-u Split te je rekao da će se povećati smrtnost, javlja HRT. “Povećat će se broj umrlih. Može postotak umrlih biti relativno mali, ali bazen onih koji će oboljeti bit će jako velik. Ako se izrazimo ekonomskim jezikom, možda je kamata niža, ali je glavnica jako velika. Veliki je bazen ljudi koji se mogu inficirati, koji će oboljeti, onda će logički rasti i broj osoba u 50-im i 60-im godinama života i koji će imati teške forme bolesti i bit će ih jako puno”, smatra Ivić.

Dodao je da smatra kako se ljudi ne pridržavaju mjera, a spomenuo je proslavu Torcide i prosvjed u Zagrebu.

“Ako se traži da se ponaša odgovorno onda bi netko treba i snositi odgovornost za svoje ponašanje. Jučerašnja poruka s tog prosvjeda je bila jako loša za javnost. Oni koji su svjesni oni razumiju da to ne valja, ali morate računati na jako veliki broj mladih ljudi koji to gleda i kaže ‘eto vidiš, nema veze, može se'”, rekao je Ivić.

prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med., Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, smatra da je najbolji parametar koliko imamo hospitaliziranih i mrtvih. Smatra da će loši ishodi, ne samo smrtni, nego i posljedice i poremećaji nakon ozdravljenja. Možemo očekivati još nekakvo dodatno pogoršanje, nije to još završena priča. rekao je.

Protivljenje cijepljenju moglo bi ugroziti borbu protiv Covid-19

7:01 – Za uspješnu zaštitu stanovništva od COVID-a 19 možda će biti potrebna 80-postotna procijepljenost, no razina pogrešnih informacija i nepovjerenje u cjepivo mogli bi ugroziti nastojanja u borbi protiv pandemije, priopćili su u utorak britanski znanstvenici. Izvješće British Academy i Royal Society pokazuje da, dijelom zbog brojnih dezinformacija i ponašanja pojedinaca, oko 36 posto ljudi u Britaniji nije sigurno ili je malo vjerojatno da će pristati na cijepljenje protiv COVID-a 19. Da bi javnost pružila potporu cijepljenju nužan je “otvoreni dijalog”, ističe se u izvješću, te se poziva na “iskren razgovor” u kojemu će se odgovoriti na očekivanja javnosti da će se život vratiti u “normalu” čim stigne cjepivo. “Cjepivo i cijepljenje dvije su različite stvari. Da bi se postiglo 80 posto procijepljenosti potrebne za zaštitu zajednice, trebamo utemeljenu strategiju”, rekla je profesorica s Oxforda Melnda Mills, stručnjakinja za demografiju i glavna autorica izvješća.

Ankete provedene prije i za vrijeme pandemije u mnogim zemljama pokazuju da je povjerenje u cjepivo krhko te da politička polarizacija i dezinformacije koje se šire internetom mogu utjecati na stopu prihvaćanja cijepljenja. “Moramo izvući pouku iz povijesti i odmaknuti se od jednostranog davanja informacija te umjesto toga pokrenuti otvoreni dijalog u kojemu ćemo odgovoriti na pogrešne informacije i u kojemu nećemo zanemariti zabrinutost ljudi zbog cijepljenja i njihovo oklijevanje”, rekla je Mills. U izvješću se također ističe da bi vlade morale sada planirati “postupno i etično” procjepljivanje utemeljeno na jasnim načelima o kojima će se “dovoljno raspravljati s javnošću kako bi se steklo povjerenje”. Preporučuje se da među prvima koji će se cijepiti budu zdravstveni radnici i njegovatelji te druge rizične skupine poput učitelja, vozača autobusa i prodavača, kao i pripadnici ranjivih skupina poput beskućnika i zatvorenika.

Cjepivo bi moglo promijeniti tijek pandemije

Jučer – Cjepivo protiv covida-19 moglo bi postati dostupno najranjivijim skupinama ljudi do ožujka 2021. i zajedno s ostalim napretkom iz temelja promijeniti tijek pandemije, rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Bruce Aylward izjavio je na godišnjem ministarskom sastanku WHO-a da su privremeni rezultati zadnje faze Pfizerovog ispitivanja cjepiva “vrlo pozitivni”. “Još uvijek ima puno posla, ovo su samo privremeni rezultati… ali vrlo pozitivni rezultati koji su danas došli, koji bi, nadajmo se, mogli biti vrlo obećavajući za cijeli svijet”, rekao je Aylward. “U rezultatu izvanrednog rada koji se odvija globalno, do ožujka bismo mogli biti u prilici da temeljito promijenimo smjer i dinamiku ove krize”, dodao je.

Eksperimentalno cjepivo protiv koronavirusa američkog farmakološkog diva Pfizera i njemačke tvrtke BioNTech ima 90-postotnu učinkovitost u sprječavanju covida-19, objavile su dvije kompanije u ponedjeljak, što je golema prekretnica u obrani od pandemije koja ubrzava s preko 50 milijuna slučajeva zaraženih i 1,2 millijuna mrtvih. Čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus također je pozdravio “ohrabrujuće vijesti o cjepivu” u tvitu. Kandidat za cjepivo Pfizera i BioNTecha nije među prvotnih devet cjepiva koja su činila dio postrojenja “COVAX”, koje vodi WHO u svrhu financiranja i pravedne raspodjele cjepiva diljem svijeta. Međutim, te dvije kompanije su izrazile interes za opskrbu tog programa. WHO je rekao da je više cjepiva u razmatranju. Pfizer i BioNTech sada žele aplicirati za hitno odobrenje cjepiva u SAD-u, što je u nadležnosti tamošnje Agencije za lijekove i hranu (FDA), vjerojatno ovoga mjeseca, što znači da bi odluka mogla biti donesena u prosincu.

Potencijalno cjepivo dosad je ispitano na više od 43.000 sudionika različitih statusa, od kojih je 38.955 primilo drugu dozu 8. studenoga. Cjepivo postaje učinkovito sedam dana nakon druge doze. Na temelju predviđanja, dvije tvrtke bi do kraja godine mogle isporučiti do 50 milijuna doza cjepiva u svijetu te do 1,3 milijarde doza u 2021. Europska medicinska agencija, regulatorno tijelo EU-a, pokrenula je ubrzanu proceduru glede odobrenja za kandidatsko cjepivo BioNTech/Pfizer, kao i za cjepivo koje razvijaju AstraZeneca i Sveučilište Oxford.

I Rusi su se oglasili

Rusko cjepivo Sputnjik V više je od 90 posto učinkovito, izjavila je u ponedjeljak ravnateljica istraživačkog instituta pri ministarstvu zdravstva, pozivajući se na podatke prikupljene o cijepljenim građanima a ne iz ispitivanja cjepiva koje je još u tijeku. “Mi smo odgovorni za praćenje učinkovitosti cjepiva Sputnjik V među građanima koji su ga primili u sklopu programa masovnog cijepljenja”, rekla je Oksana Drapkina, ravnateljica istraživačkog instituta pri ministarstvu zdravstva. “Na temelju naših zapažanja, ono je također učinkovito više od 90 posto. Pojava još jednog učinkovitog cjepiva dobra je vijest za sve”, istaknula je Drapkina.

Aylward je iznio optimističnu ocjenu sveukupnih izgleda za obuzdavanje pandemije. “U dijagnostici smo u mogućnosti masovno proširiti testiranja na globalnoj razini, u terapiji sada imamo dovoljno alata da značajno smanjimo rizik od umiranja od ove bolesti, a u području cjepiva – posebice nakon današnje vijesti – blizu smo toga da budemo spremni uvesti doze za visokorizičnu populaciju krajem prvog tromjesečja, početkom drugog tromjesečja (sljedeće godine).” Međutim, on je upozorio da bi “akutni jaz u financiranju” od 4,5 milijardi dolara mogao usporiti dostupnost testova, lijekova i cjepiva u zemljama s niskim i srednjim prihodima.