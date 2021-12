Šef Klinike za infektologiju KBC Split dr. Ivo Ivić ustvrdio je u srijedu kako su u Splitsko-dalmatinskoj županiji brojke oboljelih od koronavirusa i dalje visoke te je poručio da će rezultati proslava i okupljanja biti respiratori i pogrebi.

Dr. Ivić je na konferenciji za medije ispred bolnice rekao kako su na području županije velike brojke novooboljelih te da se pribojavaju kako će početi rasti. Boji se, kaže, da će to biti odraz novog soja ali i ponašanja ljudi kakvo je bilo i "kao da zapravo nema epidemije".

"Broj bolesnika u KBC Split i dalje raste, a posljednjih dana je to vrlo ozbiljan porast, već smo šest tjedana stalno oko 180 bolesnika, a sada smo tu brojku i prešli", rekao je.

I po sto pregleda dnevno

Zadnja dva dana, kazao je, u hitnom prijemu imaju i do sto pregleda, a do nedavno je to bilo šezdeset.

"U samo dva dana smo u bolnicu primili novih 47 pacijenata, a do sada nam je dnevni prosjek bio do 15 pacijenata. Jutros je na respiratoru bilo 38 ljudi. Problem je što bolesnika s teškim respiratornim smetnjama imamo mnogo i problem je kada dođu na kliniku da ne mogu biti promptno zbrinuti. Mi se trudimo što više možemo, ali vremenski i prostorno to nije moguće pokriti", istaknuo je Ivić.

Uglavnom necijepljeni

Ustvrdio je da su pacijenti na Klinici uglavnom 80 posto necijepljeni i da se radi o starijim osobama od 80-ak godina s brojnim kroničnim bolestima. U ponašanju ljudi se, ističe, ništa nije promijenilo "iako već šest tjedana živimo u intenzivnoj epidemiji i iako bi moglo biti da je porast broja oboljelih uzrokovan novim sojem virusa" što će, kaže, pokazati testiranja.

Za novi soj je rekao da se jako brzo širi, pa čak i ako je manje patogen. Ako u manjem broju slučajeva izaziva tešku kliničku sliku svojom brzinom širenja može dovesti do većeg broja oboljelih, a to znači da će pritisak na bolnicu biti povećan, a toga se boje. Preporučio je da se "ne slavi i ne okuplja", da "treba nositi maske i trčati na cijepljenje".

"To svi znaju. Oni koji su to napravili učinili su pametnu stvar, a oni koji nisu mogu očekivati da će se pojaviti u bolnici", poručio je.

Respiratori i pogrebi

Upitan da komentira blagdanske proslave po gradovima Ivić je odgovorio kako će rezultat toga na kraju biti respiratori i pogrebi.

Komentirajući slabu procijepljenost u Splitsko-dalmatinskoj županiji Ivić je rekao da je već u lipnju vidio taj problem te kako je očito da se tu ne da objasniti i iskomunicirati.

Smatra da je to rezultat "neukosti, nerazumijevanje i pobjeda društvenih mreža koje su učinile nuspojave od cjepiva toliko važnim i velikim, prenapuhale ih da se ljudi koji to sve skupa ništa ne razumiju, niti što znaju o covidu i cjepivima, osjećaju nesigurni i ne žele se cijepiti".