DR. BORO NOGALO NIJE SMIO BITI SMIJENJEN? Pravnici: Upravno vijeće nije formirano po novom zakonu i nema pravni legitimitet

Naprasno smjenjivanje dr. Bore Nogala s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak u fokus javnosti stavilo je već zaboravljeno bivše lječilište za oboljele od tuberkuloze Brestovac podno Sljemena

Upravno vijeće dječje bolnice Srebrnjak koje je smijenilo dr. Boru Nogala nije formirano po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti pa je njegov rad, tvrde pravnici, nezakonit, piše u utorak Jutarnji list.

Zakon govori da Upravno vijeće bolničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, treba imati sedam članova, a upravno vijeće Srebrnjaka i dalje ima pet članova. Po novom zakonu, koji je stupio na snagu u siječnju, Upravno bi vijeće trebali činiti predstavnici osnivača od kojih jedan predsjednik kao i još tri člana, zatim predstavnik Republike Hrvatske kojeg delegira Ministarstvo zdravstva (kojeg u UV-u Srebrnjaka nema) te kao i do sad dva člana predstavljala bi ustanovu.

Nije trebao biti smijenjen jer upravno Vijeće nema pravni legitimitet

Rječju, po slovu zakona Upravno vijeće koje je smjenilo Nogala to i nije moglo učiniti jer nema pravni legitimitet, piše dnevnik.

Dodatni problem je i nalaz Gradskog kontrolnog ureda koji je poslužio Upravnom vijeću za Nogalovu smjenu. Naime isti zakon o zdravstvenoj zaštiti i u tom je dijelu jasan i kaže da “zdravstveno inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva, kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova obavlja zdravstvena inspekcija ministarstva”.

Na očitovanje grada oko europskog projekta po kojem “bolnica nije Gradu Zagreb dostavila dokumentaciju vezanu uz Dječji centar za translacijsku medicinu koja bi bila podloga za raspisivanje natječaja i odabir izvođača”, Nogalo odgovara da je bolnica dostavila sve što je potrebno i u nekoliko navrata, piše u utorak Jutarnji list.

Lječilište Brestovac ponovno u fokusu javnosti

Naprasno smjenjivanje dr. Bore Nogala s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak u fokus javnosti stavilo je već zaboravljeno bivše lječilište za oboljele od tuberkuloze Brestovac podno Sljemena, piše u utorak Večernji list.

Dr. Nogalo je, naime, kao razlog za smjenjivanje naveo borbu za 80.000 četvornih metara zemljišta na kojem je bivši sanatorij, a koje je u vlasništvu Dječje bolnice. A uz to je kao razlog za smjenjivanje naveo i borbu za kontrolu nad projektom Centra za kompetenciju za translacijsku medicinu vrijednim 60 milijuna eura.

Brestovcem se osim javnosti ovih dana bavi i državno odvjetništvo, i to zbog mogućeg mešetarenja njegovim vrijednim zemljištem. To su Večernjem listu potvrdili u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Istražitelji provode izvide u slučaju Brestovac prema kaznenoj prijavi koju je podnio Zeleni odred – forum braniteljske udruge VIDRA, i to još 26. rujna 2018.

Kako su u Zelenom forumu naveli DORH-u, ali i pučkoj pravnoj braniteljici, prijavu su predali zbog osnovane sumnje u kriminalno mešetarenje s atraktivnim zemljištem na Medvednici odnosno s bivšim sanatorijem Brestovac. U Zelenom odredu su nedavno, kad su na svojoj stranici na Facebooku podsjetili da su predali tu kaznenu prijavu prije godinu dana, naveli da su pregledom dostupnih zemljišnih knjiga uočili vrlo dinamičnu preparcelaciju na toj lokaciji. “Ogromna lokacija Brestovac najvjerojatnije je zamjenom za dvije majušne parcele u Zagrebu postala i formalno privatno vlasništvo”, kažu u Zelenom odredu. Pri tome navode da se dvije osobe na koje glase zamjenske parcele posebno ističu. Tako za jednu od njih sumnjaju da je djelatnik Hrvatskih šuma, a druga je, prema informacijama Zelenog odreda, poduzetnik koji je donedavno bio, kako navode, visoko rangirani član jedne gotovo zaboravljene stranke u Hrvatskoj, piše Večernji list u utorak.