DOZNALI SMO ŠTO LJUDI MISLE O NACIONALNOM STADIONU: ‘Za šest tekmi godišnje? Netko će strpat lovu i zaradit na euforiji’

Od 3.649 čitatelja koji su sudjelovali u našoj anketi njih 1.698 ili 46,53 posto smatra da nacionalni nogometni stadion ne treba graditi jer ima važnijih stvari u koje treba uložiti novac

Jučer smo vas u našoj anketi upitali treba li graditi nacionalni nogometni stadion o kojemu se opet naveliko priča otkako je hrvatska nogometna reprezentacija zabilježila povijesni uspjeh postavši viceprvak svijeta na netom završenom Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Spomenuli smo kako su političari iz najviših sfera vlasti – od premijera Andreja Plenkovića, ministra financija Zdravka Marića te ministra državne imovine Gorana Marića pa do zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića zdušno istaknuli potrebu za takvim stadionom i najavili njegovu gradnju.

Više od 50 posto anketiranih protiv gradnje stadiona

Do jutros u 8.30 sati u našoj anketi glasalo je 3.649 čitatelja. Od toga je 1.698 (46,53 posto) reklo da nacionalni nogometni stadion ne treba graditi jer ima važnijih stvari u koje treba uložiti novac. Nešto manji, no opet značajan broj čitatelja koji su sudjelovali u anketi – 1.165 ili 31,93 posto – smatra da nacionalni stadion treba graditi jer to zaslužuju i navijači i ‘Vatreni’ zbog svojih rezultata.

Nadalje, 327 čitatelja (8,96 posto) koji su sudjelovali u anketi smatraju da stadion ne treba graditi nego obnoviti stadion u Maksimiru, ali “kako Bog zapovijeda” a ne na način kako se dosad rekonstruiralo to zdanje. Da nacionalni stadion treba graditi, ali ne u Zagrebu, smatra 325 čitatelja ili 8,91 posto. Na koncu, 80 čitatelja (2,19 posto) reklo je da ne zna što da misli o toj temi, dok su 54 čitatealja (1,48 posto) odgovorila da ih sve to ne zanima.

Najprije životni standard, pa onda novi stadion

Zanimljivi su i komentari na tekst uz koji smo objavili anketu. Donosimo neke od njih.

“Novca treba biti za svakog radnika, seljaka i umirovljenika 1.000,00 eura neto. To vam treba biti osnovni i glavni cilj. Bez toga nema djece, nema mladosti, nema Hrvata, pa ne treba ni stadiona”, napisala je Mandica Bartolec.

“Životni standard će nam se upeterostručiti izgradnjom nacionalnog stadiona”, ironično je komentirao Alen Kunštek.

Drugačijeg mišljenja je Velimir Pavičić koji je napisao: “Prvenstveno treba napraviti kamp reprezentacije, to nam je daleko potrebnije nego stadion, a najbolje bi bilo izgraditi oboje jer Vatreni to potpuno zaslužuju.”

Nina Horvat je uz kritku našem novinaru zbog njegove omaške u pisanju brojčanog iznosa, iznijela zanimljivo mišljenje: “Treba završiti Maksimir i obnoviti Poljud i imamo dva stadiona za reprezentaciju. Osijek će graditi stadion i Rijeka već ima stadion pa i tu se može neke utaknice igrati”.

“Repka treba igrat svugdje po Hrvatskoj”

Čitatelj Ivan Babić smatra da bi reprezentacija trebala igrati diljem Hrvatske. “Pa ko normalan želi nacionalni stadion? Repka treba igrat svugdje po RH. Jedna Njemačka nema nacionalni stadion. Za 6 tekmi godišnje graditi stadion je samo da netko strpa lovu i zaradi na euforiji. Ulaganje u podmladak, gradnja terena ne samo nogometnih nego i za druge sportove je rješenje kako se kvalitetno ulaže u sport i tada se dobijaju rezultati, a ne gradnjom nacionalnog stadiona na kojem određen broj osoba zaradi i okrene lovu prilikom gradnje”, napisao je.

Korisnik pod imenom Deda Grujo napisao je: “Hrvatski građani zaslužuju bolje i kvalitetnije obrazovanje, zdraviji i normalniji život, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravdu i pravičnost u državnim institucijama, radna mjesta sa boljim plaćama i bolje mirovine da uživaju u budućnosti s onim što su stvarali. Kad bude tako, a i puno više od nabrojenog, nema građanina Republike Hrvatske koji neće željeti da imamo velik i lijep stadion.”

Borna Sedlar je raspravi pokušao dati ton ideološkog konflikta: “Jugo- ljevičarima se diže tlak na pomisao stadiona jer se na stadionima okupljaju domoljubi. Ljevičari ovih dana ne mogu podnijeti da većina Hrvata slavi, da se glasno voli Hrvatsku. Hrvatsku se spominjalo u svijetu zbog nogometaša 60 milijardi puta, cijeli svijet zna za Hrvatsku, taj efekt prepoznatljivosti Hrvatske će nam dignuti BDP i prihode od turizma. Vi ljevičari samo znate prodavati crnilo, demagogiju i apatiju te manipulirati kroz ankete, ali uzalud vam, vas jugo-ljevičare nitko ne šljivi ni 1 posto.”

“Sramota da nemamo niti jedan pristojan stadion”

Tomo Šakić smatra da je sada vrijeme za gradnju nacionalnog nogometnog stadiona. “Stadion treba. Sramota da nemamo niti jedan pristojan stadion. Treba se iznaći model gdje bi se što manje dirao proračun. Ako se sada nešto ne uradi,nikada neće”, napisao je.

Dino Mesar, skeptičan oko gradnje nacionalnog stadiona, napisao je: “Ovo mi miriše na rukometno prvenstvo i sve one “arene” koje se sada raspadaju ili gutaju milijune iz gradskih proračuna. Ako želimo stvarno ulagati u HR nogomet bilo bi svakako svrsishodnije za taj novac izgraditi 100 novih igrališta diljem Hrvatske i pomagati nogometnim školama. Trebaju nam novi Modrići, a ne nove VIP lože.

A Egidio Gigi Bellich mišljenja je da treba pametno ulagati u obnovu postojećih stadiona. “Potrebno je samo osvježiti postojeću infrastrukturu. I omogućiti kontinuitet u razvoju mladih sportaša. To podrazumijeva sve sportove a obiteljske napore obitelji Kostelić, Vlašić i drugih nagraditi ne samo u novcu nego i ulaganjem u uvjete stvaranja novih skijaša i atletičara. Kod oplemenjivanja i osvježavanja postojeće infrastrukture voditi računa o multifunkcionalnosti tih sadržaja. Sve ostalo je samo laprdanje i dugoročno neodrživo.”

