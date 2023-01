Sudski, zapravo bilo kakav rasplet, u Zambiji tek čekaju četiri uhićena hrvatska para koja su otišla usvojiti djecu iz Demokratske republike KongoI dalje su u zatvoru, a kako doznaje Danas.hr, iz Konga vlastima u Zambiji još nisu stigli nikakvi papiri koji bi potvrdili ili demantirali legalnost posvojenja.

Mnogo je neistina ovih dana izašlo u javnost. Jedna od njih je i ta da se djeca iz Demokratskog Konga ne smiju posvajati. "Moguće je naravno posvojiti dijete i iz država koje nisu ratificirale odnosno potpisale haašku konvenciju", kazala je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Posvajate li dijete iz takve zemlje ne trebate postupak prijaviti ministarstvu vanjskih poslova. Što govori u prilog obiteljima koji tu proceduru nisu prekršili jer je nisu ni trebali slijediti. "Oni samostalno mogu podnijeti zahtjev za posvojenje u te treće države, a nakon toga procedura ide kako je to već predviđeno u pojedinim od tih država", govori pravobraniteljica Pirnat Dragičević.

U našoj, ako je riječ o takozvanim trećim zemljama nepotpisnicama konvencije, procedura je takva da parovi ili pojedinci trebaju dobiti pozitivno mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb. Dva od četiri para to su mišljenje dobila. Za ostala dva naši sugovornici tvrde – često se dogodi da sudovi i institucije u Kongu brže riješe posvajanje nego što naši centri riješe mišljenje, pa se roditelji odluče na rizik jer žele preuzeti dijete čim prije.

Već godinama svi rade preko istog odvjetnika

"Nekako u zadnjih godinu dvije čujemo da sve češće se odlučuju na pokušaj međudržavnog posvojenja pa rezimirano možemo reći da su motivi želja da se posvoji što mlađe dijete jer mogućnosti da se posvoji mlađe dijete u Hrvatskoj je manje realna", kazala je Dubravka Marušić izvršna direktorica udruge za potporu usvajanja Adopta.

To je najčešće glavni razlog zašto mnogi parovi svoju obiteljsku sreću traže u Africi. Već godinama, svi to rade preko istog odvjetnika, Kongoanca koji je zastupao i ove četiri obitelji. Doznajemo – njega nitko u ova tri tjedna njihova pritvora nije ni kontaktirao iako je upravo on rješavao sva pravna pitanja.

"U tim situacijama nekako očito ljudi prosuđuju da bi im sve bilo brže i efikasnije u tim trećim zemljama", dodaje Marušić. U ovom slučaju nije ispalo tako. U Zambiji naše državljane drže uvjereni da su kongoanski papiri o posvajanju krivotvoreni. Istraga još traje, konzularnu pomoć imaju, imaju i odvjetnika po službenoj dužnosti, ali se još uvijek ne događa ništa.