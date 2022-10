Od 1. listopada, u Zagrebu je na snazi novi sustav odvajanja otpada. Po novome, miješani komunalni otpad građani su dužni odlagati u specijalizirane ZG vrećice, dok se ostale vrste otpada - plastika, metal, biootpad i papir - odlažu kao i do sada.

Plastika i biootpad već se nekoliko godina odlažu u žute i smeđe vrećice, a nekoliko naših čitatelja požalilo nam se da više nemaju spomenutih vrećica koje smo do sada dobivali od Čistoće.

Uskoro nova tura vrećica

Iz Zagrebačkog holdinga kazali su nam kako podjela besplatnih vrećica za plastiku i biootpad kreće tijekom prve polovice listopada, a besplatno će se dijeliti žute vrećice za plastiku i smeđe vrećice za biootpad u količini dostatnoj za 12 mjeseci.

"Svaka obiteljska kuća dobit će dvije role vrećica za plastiku, jedna rola od 120 litara i jedna rola od 60 litara. Svaki stan dobit će dvije role; jednu smeđu rolu za biootpad od 10 litara i jednu žutu rolu za plastiku od 60 litara", odgovaraju na upit Net.hr-a iz Zagrebačkog holdinga.

Pitali smo ih i kako s plastičnim i biootpadom u slučaju, kao kod naših čitatelja, da su građani sada bez spomenutih vrećica.

"Za one koji više nemaju navedenih vrećica, molimo da plastičnu i metalnu ambalažu odlažu u žute spremnike na javnim površinama, te u reciklažna dvorišta i mobilna reciklažna dvorišta. Biootpad je bitno odlagati u biorazgradivi materijal, u bilo koju drugu biorazgradivu vrećicu, papirnatu vrećicu ili direktno u smeđi spremnik", kazali su Holdinga.

Napisana prva kazna od uvođenja novog sustava

Inače, žute i smeđe vrećice danas je na konferenciji za medije komentirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, "Što se tiče žutih i smeđih vrećica, građani mogu sami doći u poslovnice ZG Holdinga, a dobit će ih i na svoju adresu. To će raditi radnike Čistoće tako da to ide do daljnjega", rekao je u utorak Tomašević.

Na konferenciji je kazao da je do sada, otkad je krenuo novi sustav odvoza otpada, izdana samo jedna kazna za jednu fizičku osobu od 700 kuna, koja je odlagala miješani otpad na površinu mimo pravila, ali i glomazni otpad. "To samo najavili da ćemo kažnjavati. I ta osoba je kaznu platila na licu mjesta jer je znala što je napravila", rekao je Tomašević.