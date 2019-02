DOSUĐENA NAJVEĆA ODŠTETA ZA LIJEČNIČKU POGREŠKU: ‘Došla sam na rutinski zahvat, a probudila sam se intenzivnoj. Nisam se mogla pomaknuti…’

Trinaest godina nakon što je zbog liječničke pogreške ostala invalid, Riječanka je pravomoćnom presudom Županijskog suda dobila odštetu

Nakon 10-godina sudske parnice pravomoćnom odlukom Županijskog suda okončan je slučaj 56-godišnje Riječanke kojoj će riječki KBC morati isplatiti čak pet milijuna i šesto tisuća kuna jer je zbog liječničke pogreške postala doživotni invalid. To je najviša dosuđena odšteta dosad u Hrvatskoj, piše Jutarnji list.

Na pravdu je čekala 10 godina

Županijski sud dosudio je oštećenoj pacijentici i njezinoj užoj obitelji odštetu čija glavnica, kamate i sudski troškovi ukupno iznose više od 5,1 milijun kuna, a KBC će morati pacijentici do stjecanja prava na starosnu mirovinu plaćati i mjesečnu rentu zbog izgubljene zarade koja se procjenjuje na oko pola milijuna kuna.

Oštećena pacijentica pokrenula je parnicu 2008. godine, prvostupanjska presuda donesena je 2016, dok je pravomoćna presuda Županijskog suda donesena krajem 2018. godine.

“Riječ je o događaju iz 2006. godine za koji je ustanova primila odluku o pravomoćnoj i ovršnoj presudi te je s tužiteljima postignut dogovor o obročnom načinu plaćanja navedene odštete”, navodi se u odgovoru KBC Rijeka Jutarnjem list.

Pristala bi i na manji iznos

Josip Mađarić, odvjetnik oštećene rekao je kako je presuda donesena prije dvadesetak dana, a na pitanje jesu li zadovoljni naknadom kaže kako su kamate i sudski troškovi gotovo dosegli iznos glavnice.

“To se može promatrati i kao svojevrsna kazna KBC-u za nespremnost na nagodbu i pokušaj iscrpljivanja pacijentice dugogodišnjim vođenjem spora. Siguran sam da bi u ovom slučaju pacijentica pristala na bitno manji iznos naknade štete da je prihvaćena naša inicijativa za nagodbu”, kaže Mađarić koji dodaje kako ih je bolnica zamolila da pristanu na obročnu otplatu odštete jer bi, prema riječima odgovornih u KBC-u, jednokratna isplata ovako visoke odštete ugrozila poslovanje i funkcioniranje bolnice.

Nepovratno promijenjen život

U ožujku 2006. godine tada 44-godišnja pacijentica otišla je u KBC na rutinsku operaciju polipa maternice i ciste na jajniku. Prije operacije obavila je sve potrebne preglede: kod anesteziologa, snimanje pluća, obavila pretrage krvi i mokraće te bez ikakvih napomena i ograničenja dobila placet za operaciju.

“Dolazak u bolnicu na dan operacije posljednje je čega se uopće sjećam. Moje prvo sljedeće sjećanje je buđenje na Intenzivnoj kada sam shvatila da se ne mogu pomaknuti jer sam priključena na brojne aparate i respirator. To da je moj mozak tijekom uvođenja u anesteziju ostao bez kisika i da je pretrpio velika oštećenja te da sam gotovo tjedan dana bila u komi, na granici života i smrti, saznala sam naknadno iz pričanja moje obitelji i medicinske dokumentacije o neuspjelom zahvatu”, kaže pacijentica kojoj je od tog trena život nepovratno promijenjen.

Kako kaže, na Odjelu intenzivne njege je provela puna dva mjeseca, nakon čega je potpuno nepokretna, u invalidskim kolicima, prebačena u toplice na rehabilitaciju gdje je provela više od četiri mjeseca.

U kolicima

“Osim redovne terapije, plaćala sam i dodatnu terapiju, sve u nadi da će doći do nekog poboljšanja mojeg stanja. Nakon rehabilitacije, u invalidskim kolicima vratila sam se kući, u potpunosti vezana za tuđu pomoć koju su mi pružali članovi moje najuže obitelji. Iz stana nisam mogla izaći ni u kolicima jer su bila preširoka za postojeći lift u zgradi, a u samom stanu morali smo napraviti brojne preinake kako bih se mogla kretati u kolicima”, ispričala je pacijentica koja je prema svojim riječima bila kao malo dijete.

Naime, iznova je učila govoriti i obavljati osnovne radnje, a osobnu higijenu za nju su radili članovi obitelji, medicinska sestra i fizioterapeut na koje je imala pravo u sklopu pomoći i njege u kući.

Invalidska mirovina

“Dodatno smo plaćali fizioterapeuta koji je dolazio u dane kada nije dolazio terapeut kojeg je plaćao Zavod. Nakon određenog vremena moje se stanje u manjoj mjeri popravilo, ali i dalje trebam pomoć i njegu drugih osoba, ponajviše supruga. Po stanu se krećem uz pomoć stolice na kotače, a u posljednje vrijeme primjećujem psihičke tegobe, posebice izraženu anksioznost”, kaže Riječanka.

Nakon što je njezino zdravstveno stanje postalo definitivno, proglašena je nesposobnom za rad i upućena u invalidsku mirovinu.

Nikoga ne mrzi

“Djeca su u međuvremenu odrasla i otišla svojim putem, suprug ode na posao, a ja dane provodim gledajući televiziju i čitajući. Samostalno iz stana, odnosno zgrade, ne mogu izaći, samostalno se ne mogu kretati, neurološke tegobe “kontroliram” velikim dozama lijekova, dakle jasno je da se moj život iz temelja promijenio”, navela je Riječanka koja nakon 13 godina od neuspjele operacije kaže kako nikoga ne mrzi i nikoga ne optužuje za zlo koje joj se dogodilo.

Riječanka prema savjetu pravnika protiv liječnika nije pokrenula ni disciplinski, a kamoli kazneni postupak, a Svoju je zadovoljštinu i naknadu štete dobila u parnici koja je nakon nešto više od deset godina gotova.

Ni najmanja volja bolnice

“Ipak, ostaje mi gorak okus kada se prisjetim svega što sam prošla i činjenice da su troškovi mojeg liječenja i rehabilitacije financijski gotovo uništili moju obitelj, a bolnica ni u jednom trenutku, kada mi je to bilo najpotrebnije, nije pokazala ni najmanju volju i interes za sklapanje nagodbe kojom bi mi omogućila bolju rehabilitaciju i mirniji život”, zaključuje pacijentica, dok odvjetnik objašnjava kako njegova klijentica nije uopće uopće nije dospjela na operaciju.

Treći liječnik je spasio život pacijentici

“Prva liječnica-anesteziologinja nije ju uspjela intubirati, pozvala je drugu liječnicu kojoj to također nije pošlo za rukom, sve dok na kraju nije stigao treći anesteziolog koji je u tome uspio i tako pacijentici spasio život”, kaže Mađarić, te pojašnjava kako je cijelo to vrijeme neuspješnih pokušaja intubiranja s većim, odnosno manjim tubusom mozak tužiteljice bio bez dovoljno kisika te je došlo do teškog neurološkog oštećenja mozga.

“Dakle, liječnika pogreška u konkretnom slučaju sastojala se u nedovoljnom stupnju umješnosti i vještine prve anesteziologinje koja je izvodila neuspješno uvođenje u anesteziju i također neuspješnu intubaciju, a to je sve zapravo dokazao treći anesteziolog koji je intubaciju uspješno obavio, spasio život pacijentici. Siguran sam da je menadžment KBC-a u suradnji s njihovom anesteziološkom strukom vrlo lako mogao i sam doći do navedenog zaključka i bez desetogodišnjeg spora, brojnih vještačenja i plaćanja visoke odštete”, zaključuje odvjetnik Josip Mađarić.