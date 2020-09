DOSTOJNO POKOPANO 15 HRVATA UBIJENIH PO NAREDBI OZNE: Ministar najavio aktivnije traženje stradalih i podržao jednu inicijativu

Na posljednjem ispraćaju posmrtnih ostatak 15 civila ubijenih 1946. godine po nalogu Ozne, ministar branitelja Tomo Medved poručio je kako podržava inicijativu biskupa Mile Bogovića da se na Krbavskom polju izgradi Svehrvatski grob za sve žrtve ekshumirane izvan Hrvatske

Posljednji ispraćaj posmrtnih ostataka 15 civila ubijenih 12. rujna 1946. po nalogu lokalne Ozne samo zato što su bili Hrvati, održan je u subotu na groblju u Otočcu gdje je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podržao izgradnju Svehrvatskoga groba na Krbavskome polju.

“Podržavamo inicijativu biskupa u miru Mile Bogovića da se izgradi Svehrvatski grob na Krbavskome polju, poglavito za sve žrtve ekshumirane na grobištima izvan teritorija Republike Hrvatske”, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved tijekom posljednjega ispraćaja posmrtnih ostataka 15 civila ubijenih 12. rujna 1946. Tih 15 osoba, kako je utvrđeno istragom, ubijeno je po nalogu lokalne Ozne samo zato što su bili Hrvati.

Posmrtni ostatci tih 15 osoba ekshumirani su 2013. iz dviju masovnih grobnica na lokaciji Tupale-Sinac kod Otočca u organizaciji Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, a nakon toga su njihovi posmrtni ostatci privremeno bili pokopani na groblju u Otočcu. Ministarstvo hrvatskih branitelja 30. srpnja 2020. provelo je reekshumaciju, nakon što je dovršena DNK analiza radi utvrđivanja identiteta ubijenih i pripreme za njihov posljednji pokop. DNK analizom utvrđen je identitet pet osoba, sedam njih je identificirano dodatnim istražnim metodama, a za tri osobe identitet nije utvrđen. Zna se da su desetero njih bili muškarci, pet ubijenih su bile žene, a raspon starosti kretao se od 20 do 40 godina.

Više od 1000 mogućih grobnica

U Hrvatskoj je danas registrirano više od tisuću mogućih grobišta, rekao je ministar Medved, a u protekle četiri godine provedena su terenska istraživanja na 60 lokacija, od kojih su na 42 lokacije potvrđeni posmrtni ostaci stradalih u Drugom svjetskom ratu i poraću. “Na Tuškancu smo ekshumirali 102 osobe, u Gračanima 294, u Macelju 82, u Zagrebu kod Učiteljskoga fakulteta 25 osoba, u Brdovcu 130, u Zagvozdu 30, u Višnjici deset osoba, te čitavo mnoštvo iz manjih grobnica, a iz jame Jazovke ekshumirali smo posmrtne ostatke 814 osoba”, rekao je Tomo Medved.

Dodao je i da su na području Ličko-senjske županije postignuti značajni rezultati u pronalaženju posmrtnih ostatka osoba stradalih u Drugom svjetskom ratu i poslije njega. Tako su, podsjetio je ministar hrvatskih branitelja, u Čanića gaju ekshumirani ostatci 19 osoba, na području Plitvičkih jezera i Rakovice provedena su terenska istraživanja na osam lokacija, a na području Vaganca ekshumirani su ostatci 55 osoba, koji su pokopani u rujnu 2018., a podignut je i spomenik i izvršen dostojanstven pokop ostataka stradalih iz obitelji Ivezić u Borićevcu.

Počinju istraživanja u Lici

Već u ponedjeljak, najavio je Medved, počinju terenska istraživanja na području Ličko-senjske županije u potrazi za ostatcima smrtno stradalih osoba tijekom Domovinskog rata, jer uz ovaj proces pronalaženja posmrtnih ostataka stradalih iz 2. Svjetskog rata, ostaje najveći prioritet- pronalazak nestalih osoba iz Domovinskog rata.

“S ovog mjesta poručujem svima onima koji nas bez ikakave osnove prozivaju i optužuju, da nikad ranije do ovoga mandata nije bilo ovako sustavnoga i profesionalnoga pristupa u koji su uključeni svi koji u njemu trebaju biti. Nikad nismo imali ni ovakve rezultate koji se odnose na dostojanstven odnos prema žrtvama”, rekao je ministar Medved. Ustvrdio je kako se neće odustati od krajnjega cilja ovoga procesa, a to je da se dostojno sahrane posmrtni ostatci svih žrtava na njihovo vječno počivalište, kao što je to slučaj sa sahranom ostataka ovih 15 civila u Otočcu.

Ličko-senjski biskup u miru Mile Bogović temelji lokaciju za izgradnju Svehrvatskog agroba na Krbavskome polju porazom hrvatske vojske u bitci s Turcima, kad je Krbavsko polje postalo velikim grobljem. Hrvatska država tada je de facto propala, rekao je biskup Bogović, i bila bez prava na dostojanstvenu sahranu svojih poginulih, za razliku od Turaka koji svoje poginule pokopali i tako formirali Tursko groblje.