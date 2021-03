‘DOSTAVA ĆEVAPA BEZ MUJE’: Porsche je u njega uložio još 70 milijuna eura, a pogledajte čime se Mate Rimac bavio prije 8 godina

Cilj je bio pokazati kako bi budućnost mobilnosti mogla izgledati; Auto naravno nije sam vozio nego je imao joystick za upravljanje između sjedala (drive/steer/brake by wire) i daljinski za potrebe ovog demonstracijskog videa

Jučer je odjeknula vijest kako je Porsche uložio dodatnih 70 milijuna eura u Rimac Automobile i time svoj udio u vlasništvu kompanije iz Svete Nedjelje povećao s 15,5 na 24 posto.

No, da bi se došlo do tog uspjeha, osnivač Mate Rimac je u prošlosti sa svojom tvrtkom radio razne projekte, a jedan od njih, iz 2013. godine, je opisao na svojem Facebook profilu dok je na YouTubeu stavio snimku kako je taj projekt izgledao s osebujnim naslovom “Dostava ćevapa bez Muje”.

Status Mate Rimca o razvoju vizije autonomnog vozila prenosimo u cijelosti:

“Jednom davno su me tokom jednog intervjua pitali radimo li na autonomnoj vožnji. Ja sam tada rekao da smo već napravili jedan samovozeći auto.

U počecima firme smo radili razne prototipove za druge firme i na taj način preživljavali. Radili smo sulude projekte koji drugi nisu mogli ili nisu željeli raditi. Većinom smo bili vezani ugovorima o tajnosti, no u ovom slučaju su ugovori istekli i projekt već dugo više nije relevantan pa sam se odlučio podjeliti priču o tom famoznom samovozećem autu.

Cilj je bio prikaz budućnosti

2013., kad nas je bilo 10-ak u firmi, krenuli smo raditi za jednu veliku Njemačku firmu. Rekli su nam svoju viziju budućnosti – usmeno, bez ikakvih specifikacija. Moram priznati da sam prije tog projekta smatrao da je autonomna vožnja neinteresantna i nisam razmišljao o konceptu mobilnosti kao usluge (Mobility as a Service). Kupac je htio da razvijemo i izradimo prototip na temelju njihove ideje. Kvaka je bila da sve to moramo napraviti unutar 90 dana jer inače im rezervacija budžeta za projekt propada i ide u “drugu kasu” (big corporate jezik za “nećemo vas platiti ako ne odradite nešto što je gotovo nemoguće”). 90 dana rada dan i noć na potpuno novom konceptu vozila sa potpuno drugačijim principom upravljanja i pogona (npr. 3 in-wheel motora koji su služili i za “uspravljanje” vozila) – i nastalo je ovo što možete vidjeti na videu. Da, to je stvarno vozilo i ja sam se provozao jednom s tim do Samobora .

Cilj je bio pokazati kako bi budućnost mobilnosti mogla izgledati. Auto naravno nije sam vozio nego je imao joystick za upravljanje između sjedala (drive/steer/brake by wire) i daljinski za potrebe ovog demonstracijskog videa.

S obzirom na budžet, vrijeme, znanje i veličinu ekipe koju smo imali na raspolaganju, je ovo nešto na što sam i danas ponosan i što mi je otvorilo oči u kojem smjeru bi trebala/mogla budućnost individualne mobilnosti ići.

Imali smo i koncept “lijepe” izvedbe (sa “pravim” dizajnom eksterijera – ne “sklepanca” sa cijevima, ali za to nije bilo vremena ni novaca).

Sve se totalno promijenilo

Eto, s takvim stvarima smo na početku opstajali. Krpali smo kraj s krajem i često kasnili sa svojim obvezama, ali smo opstali. Danas firme s manje od ovog prototipa dižu stotine milijuna eura fundinga ali tada je bilo drugo vrijeme. Koliko god se 8 godina čini malo, zapravo se, bar u našoj industriji, sve totalno promijenilo.

Inače, sličnih projekata je bilo hrpa i možda budem neke pokazao – naravno one koje mogu pokazati danas bez da razljutim naše tadašnje ili sadašnje kupce.

Hvala svima koji su sudjelovali u stvaranju ove sulude naprave.

P.S. Da, nisam trebao reći da smo razvili autonomni auto nego viziju autonomnog vozila koja vozi na daljinski. Evo, posipam se pepelom radi te izjave. Moje isprike”, napisao je Mate Rimac.