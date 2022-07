I u nastavku tjedna bit će prevladavajuće sunčano te vruće. Štoviše, još toplije nego prošlih dana pa će se i povećati opasnost od vrućine koja može utjecati na zdravlje, posebice od četvrtka, kada će opasnost već u nekim krajevima biti velika. Potkraj subote pak raste vjerojatnost za lokalne pljuskove na sjeverozapadu unutrašnjosti

Budući da se suša u većini Hrvatske nastavlja - treba sve više paziti na racionalnu potrošnju vode. Naravno, i na sve veću opasnost od nastanka i širenja požara otvorenog prostora. Također, noći će uz more sve češće biti čak i vrlo tople, a s novim toplinskim valom i temperatura mora će ponovno u dosta mjesta biti i oko 27 °C., sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremila dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

"Zbog vrućine većinu aktivnosti preporuča se pomicati u rane jutarnje ili pak večernje sate. Toplinski val, drugi ovoga ljeta, zasigurno će potrajati do vikenda, na Jadranu i vjerojatno i dulje", upozorila je.

Meteorolog Bojan Lipovšćak je za N1 televiziju najavio da vrhunac toplinskog vala očekujemo krajem tjedna.

Sunčana i vruća srijeda

U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, pa i sasvim vedro, uz slab vjetar. Noć i jutro bit će većini ugodni što će omogućiti rashlađivanje domova, a danju će vrijednnosti temperature biti između 34 i 36 °C. Prevladavajuće vedro sa slabim vjetrom i u središnjoj Hrvatskoj. Nakon vjerojatno većini ugodne, pa i svježe noći, slijedi vruć dan, a na snazi će biti i umjerena opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje.

Gorski krajevi još u srijedu bit će pošteđeni upozorenja - najniža temperatura između 10 i 15 °C, a najviša dnevna oko 30 °C. Na sjevernom Jadranu i za oko 10 °C viša temperatura u noći, čemu će ponegdje pridonijeti i do jutra slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka. Danju vrijednosti i do 35 °C pa će se vjerojatno mnogi tražiti osvježenje u moru.

Kao i na sjevernom dijelu - i na srednjem Jadranu će temperatura mora biti većinom između 23 i 25 °C. Nakon jutarnjeg burina u najtoplijem će dijelu dana puhati do umjeren vjetar s mora. Iako će nekima pružiti manje osvježenje preporučuje se izbjegavati boravak na suncu zbog diljem Dalmacije vrlo visokog UV indeksa.

I na krajnjem jugu Hrvatske obilje sunčana vremena, a nakon ponegdje i vrlo tople noći - danju vruće, uz najvišu temperatururu i oko 36 °C u dolini rijeke Neretve."

U nastavku tjedna još toplije

U nastavku tjedna na Jadranu će se zadržati suho i pretežno sunčano, a temperatura zraka bit će u daljnjem porastu. Noći će sve češće biti vrlo tople, nekima onemogućujući kvalitetan san i odmor, a dnevna temperatura bit će i viša od 35 °C.

Vrućina će obilježiti vrijeme i u unutrašnosti Hrvatske no ipak će noći biti uglavnom ugodnije nego duž obale. Iznimka će biti središta većih gradova koja će se noću također teško rashladiti. Pretežno sunčano zadržat će se vrlo vjerojatno i do kraja mjeseca, a uz prodor malo vlažnijeg zraka u subotu popodne i u noći na nedjelju raste vjerojatnost za pljuskove, lokalno i izražene, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.