DOSTA VAM JE TOPLANE? ŽELITE PLAĆATI MANJE GRIJUĆI SE NA STRUJU? Pa moguće je, ali prvo morate proći ove korake

Iz HEP Toplinarstva objašnjavaju da je procedura jednaka i za stanove i za poslovne prostore pa kupac treba ishoditi i pisanu suglasnost za izdvajanje temeljenu na odluci većine suvlasnika koji su spojeni na zajedničko mjerilo

Ako živite u stanu te imate grijanje na toplanu, mogli ste primijetiti da su razlike u cijeni grijanja u vašem kućanstvu velike kada se usporede zima i ljeto. Čitatelj 24sata je napravio isto pa kaže da ljeti grijanje plaća 220 kuna, a zimi 1000 kuna što mu je pobudilo želju da se prebaci na struju. Ovaj čovjek iz Zagreba kaže da mu se to čini nemogućim.

“Iz toplane kažu da moram napraviti elaborat za odvajanje iz sustava. Zar za dva radijatora? Moram prikupiti i potpise 51 posto vlasnika prostora što mi se čini kao nemoguća misija jer na tržnici ima oko 200 lokala”, kazao je razočarano za 24sata.

KAKO SMANJITI VISOKE RAČUNE ZA GRIJANJE: Ovo su najjeftiniji i najskuplji načini za grijanje ove zime

Postupak odvajanja iz toplinskog sustava

Svi oni koji se žele izdvojiti iz toplinskog sustava moraju poštovati proceduru propisanu Zakonom o tržištu toplinske energije, kažu u HEP Toplinarstvu. Objašnjavaju da je procedura jednaka i za stanove i za poslovne prostore pa kupac treba ishoditi i pisanu suglasnost za izdvajanje temeljenu na odluci većine suvlasnika koji su spojeni na zajedničko mjerilo.

HEP Toplinarstvo pojašnjava da se većina ne računa prema broju vlasnika već po suvlasničkim dijelovima te se odnosi na udio površine stana ili poslovnog prostora u ukupnoj površini svih stanova i poslovnih prostora spojenih na zajedničko grijanje. Pomoćne prostorije i podrumi ne ulaze u izračun, pojasnili su iz HEP-a za 24sata. Međuti, pitanje je hoće li svi suvlasnici potpisati suglasnost. Jedan od strahova koje mogu imati u vezi toga jest da će morati plaćati više ako ih je manje. K tome, problem predstavlja i velika zgrada kao i podstanaro u stanovima s vlasnicima na drugom kraju svijeta.

Kada je o samoj proceduri riječ, ona je detaljno opisana na internetskoj stranici HEP Toplinarstva pod rubrikom “Česta pitanja”. Budući da je procedura propisana zakonom, takva bi trebala biti i kod drugih opskrbljivača.

BAHATE TOPLANE: Drastično povisile cijenu grijanja da nadoknade gubitke zbog ugradnje razdjelnika

Ne možete to učiniti sami ili ‘na crno’ jer su za to zaduženi ovlašteni majstori

Projekt i radove moraju napraviti ovlašteni inženjeri i izvođači, stoji u HEP proceduri. Iz HEP Toplinarstva kažu da se to ne odnosi na posebna ovlaštenja. Navode da projektant mora imati dozvolu za rad, a majstor bi trebao biti registriran za radove na sustavima grijanja, što znači da se to ne može napraviti “na crno” ili u “ja majstor” varijanti. Instalater centralnog grijanja kaže da se u zgrade koje su priključene na toplanu često nije uvodio plin te da je potreban odgovarajući dimnjak za bojler.

“Ako se radi o odvajanju samo dva radijatora, posao bi koštao 1500 kuna. No ako treba odvojiti više radijatora i toplu vodu te ih priključiti na novi bojler, to može stajati i 30.000 kuna”, govori majstor o cijeni. No, majstor napominje da za radove mora biti prazan sustav grijanja u zgradi i da je moguće ponovno pražnjenje i ponovno punjenje sustava vodom. Cijena ovisi o veličini zgrade i količini vode. Međutim, tu nije uračunat projekt što košta još najmanje 1.500 kuna.

Čak i kada se osoba odvoji od toplane i dalje mora plaćati fiksni dio naknade i to jednake kao i kada se grijao, a one ovise o kupcu i vrsti potrošnje.

SUMNJATE U RAČUN KOJI STE DOBILI ZA GRIJANJE? Niste bespomoćni, postoji rješenje – evo što učiniti u tom slučaju