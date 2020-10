‘DOSTA JE APELA, TREBA PODUZETI STROŽE MJERE’ Štagljar upozorava da bi do kraja idućeg tjedna moglo biti i 2000 slučajeva, no to nije ono najgore

Biolog strahuje kako će se zbog epidemije koronavirusa pojaviti još jedna epidemija koju se lako moglo spriječiti pravovremenim pregledima

Molekularni biolog Igor Štagljar za N1 je istakuo je kako je situacija s epidemijom puno ozbiljnija no što se čini.

„Građani RH ne razumiju koliko je epidemiološki tim zajedno s Vladom dobro hendlao ovaj virus na samom početku. Smrtnost je oko 1,6 posto. Kada to uspoređujem s Kanadom, Hrvatska je bolje riješila situaciju. Zbog toga građani imaju osjećaj da je to bezazlena bolest, da je to sve prodavanje magle. A stvarno nije”, rekao je molekularni biolog, pojašnjavajući kako je u Hrvatskoj smrtnost 1,6 posto, u Kanadi je 5 posto, u Meksiku 10 posto, dok je globalno između 1 i 3 posto.

‘2000 slučajeva do kraja idućeg tjedna’

Ne želi širiti paniku, kaže, ali apelira na odgovornost. “Moramo raditi što više od kuće, nositi maske… To nas može držati dalje od virusa.”, kaže i dodaje: „Transmisija virusa se širi, to je očito. Do kraja sljedećeg tjedna moglo bi biti i 2000 slučajeva.”

Kaže kako je dosta s apelima građanima jer oni očito ne funkcioniraju, stoga je potrebno poduzeti strože mjere.

“Ovo nije bezazleno, treba se paziti. Ljudi koronu uspoređuju s gripom – tu se ne radi o nikakvoj gripi. Od gripe u svijetu umre između 200 i 600 tisuća ljudi bez lockdowna, distance i maski, od covida je dosad u svijetu umrlo 1,1 milijun ljudi uz sve lockdowne”, prokomentirao je.ž

Ništa od kolektivnog imuniteta

No usprkos tome, daleko smo od kolektivnog imuniteta, upozorava.

Pojasnio je da serološki testovi pokazuju koliko je ljudi u određenoj populaciji došlo u kontakt s virusom, a da bismo dostigli kolektivni imunitet moramo imati procijepljenost 70 posto. “Vrlo smo daleko od imuniteta krda koji bi se dosegnuo s prirodnim prokuživanjem ovog virusa”, rekao je i ponovio kako smatra da je cjepivo jedini način.

Ne slaže se s kolegom Miroslavom Radmanom koji vjeruje da je moguće da se virus sam uništi. Smatra da će nas od pandemije spasiti isključivo cjepivo.

No brine ga još jedna epidemija – onkoloških oboljenja. Ističe kako je puno procedura odgođeno i strahuje da ćemo nakon epidemije imati više onkoloških bolesnika kojima će tumor biti dijagnosticiran u trećem ili četvrtom stadiju.

