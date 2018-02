DOSTA ČUDNA TVRDNJA OSOBE KOJU SU MNOGI VEĆ ODBILI: Plenković uvjerava da ima više kandidata za novog povjerenika

Branko Bačić vjeruje da će Plenković do srijede zatvoriti priču oko Agrokora i da će se ime novog povjerenika za Agrokor znati prije sjednice Vlade u četvrtak.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak nije želio konkretno odgovoriti ima li ime za novog povjerenika za Agrokor kratko poručivši kako ih ima više.

“Ima, ima ih više”, rekao je Plenković novinarima prije početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a upitan ima li ime novog povjerenika za Agrokor. Na pitanje kakav je kandidat za povjerenika odgovorio je: “Najbolji.”

Nakon sjednice je Plenković bio nešto rječitiji. “Obavili smo niz razgovora s kandidatima i provode se konačne provjere. Ovog tjedna imat ćemo novu izvanrednu upravu”, kazao je.



“Što se toga tiče, stvari su jasne, vršimo provjere”, dodao je.

Upitan je li kandidatima dao upute što smiju, a što ne smiju raditi, odgovorio je: “Riječ je o kompetentnim ljudima koji su u stanju preuzeti odgovornost u ovoj osjetljivoj fazi. Tražimo ljude koji se s tim mogu nositi. Jedini nam je interes funkcioniranje hrvatskog gospodarstva, kao Vlada imamo samo ono zbog čega smo se odlučili donijet ovaj zakon”, prenosi N1.

Nije dao konkretan odgovor je li riječ o ljudima iz sustava koji poznaju situaciju. “Ljudi koji su kompetentni”.

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić vjeruje da će premijer Plenković do srijede “zatvoriti priču oko Agrokora” i da će se ime novog povjerenika za Agrokor znati prije sjednice Vlade u četvrtak. “Vjerujem da će to biti prije gotovo”, kazao je Bačić novinarima upitan hoće li se morati čekati do četvrtka i sjednice Vlade da se sazna njegovo ime.

Smatra da je svima u interesu da dođe do nagodbe i da se zadovolje vjerovnici i dobavljači. “Vjerujem da će novi povjerenik i ekipa koja će to preuzeti do potpisivanja nagodbe voditi računa o zajedničkom interesu – da se stabilizira Agrokor u svrhu stabilizacije gospodarstva u Hrvatskoj”, istaknuo je.

Upitan o poziciji potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, odgovorio je da je ona “potpredsjednica Vlade”.

Ministar uprave Lovro Kuščević je rekao da novi povjerenik za Agrokor mora do kraja odraditi dobro započet posao, sačuvati sva radna mjesta i stabilizirati gospodarstvo. “To mora biti hrabar, dobar stručnjak, pošten i častan čovjek koji će ovaj važan posao dovesti do kraja. Vjerujem da u RH ima takvih ljudi”, rekao je Kuščević.

Komentirajući najave novog zahtjeva za opozivom Martine Dalić rekao je da će to biti još jedan “pucanj u prazno oporbe”.

Smatra da će se u srpnju konačno moći reći da je “saga o Agrokoru” iza nas , da su sačuvana radna mjesta i gospodarstvo nije propalo. Upitan što s ministricom Martinom Dalić ako do toga ne dođe, rekao je da će se “drugačije razgovarati”.