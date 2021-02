‘DOŠLI SMO PRED ZID, DALJE NE MOŽEMO’: Više od 700 vozača saniteta najavljuje štrajk, žale se da su na rubu egzistencije

Više od 700 vozača saniteta najavljuje štrajk: ‘Mi moramo nešto poduzeti, jer je previše vremena prošlo, a ništa se nije riješilo’

Više od 700 vozača saniteta najavljuje štrajk ako im hitno ne povećaju plaće. Njihova je čak 1500 kuna manja od plaća vozača u Hitnoj, iako nerijetko, kako sami kažu, obavljaju sličan ili isti posao, javlja RTL.

Na ovaj problem ukazuju godinama, no iz Ministarstva zdravstva poručuju da budu strpljivi. U strahu je i velik broj pacijenata koji ne mogu sami do bolnice, pa su im vozači sanitetskog prijevoza jedini spas. Vozači saniteta na nogama, ukoliko se ne ispuni ono što im se obećava posljednjih 10 godina, 15. veljače kreću u štrajk.

“Mi smo došli pred jedan zid i dalje više ne možemo. Mi moramo nešto poduzeti, jer je previše vremena prošlo, a ništa se nije riješilo”, rekao je Vladimir Marukuć, vozač saniteta u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije. “Nismo dobro plaćeni ni za naš, a mi još pored toga radimo i posao koji nije naš”, kazao je Ivica Laća, vozač saniteta u Domu zdravlja Šibenik.

NAKON TEKSTA NET.HR-A BEROŠ HITNO PISAO DOMOVIMA ZDRAVLJA: Vozačima saniteta isplatite cijelu nagradu! Ipak neće dobiti 69 kuna

Na rubu egzistencije

Cijeli problem leži u tome da ih država malo tretira kao “hitnu pomoć”, a malo ne. U slučaju posebnih situacija, nepogoda, ili epidemija i oni postaju “hitna pomoć”, ali inače su djelatnici nižeg ranga. “Mi se u sustavu zdravstva vodimo kao dostavljači/vozači, taxi vozači i dostavljači na lakim teretnim vozilima”, izjavio je Marukuć.

Kažu da su gurnuti na rub egzistencije. Njihova plaća kreće se između 4500 i 5000 kuna, dok vozač Hitne zaradi između 6500 i 7000 kuna. “Ja bih samo poručio ministru da mi vozimo hitne prijevoze i moj jedan hitni prijevoz od Bjelovara do Zagreba pod rotacijom ja prođem više crvenih svjetala nego moj kolega u hitnoj u dva tri mjeseca”, rekao je Dragan Đurković, vozač saniteta u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svjesni su problema i u ministarstvu, kažu da je usuglašeno povećanje koeficijenta. “Da li će u tim rokovima biti procedura završena to ne znam, niti mogu reći međutim bitno je da je povišenje na neki način dogovoreno i usuglašeno na sastancima radne skupine”, izjavio je Vili Beroš, ministar zdravstva.

Što to znači za pacijente?

“Dok to nećemo imati papirnato, mi se držimo svojega”, kazao je Tomislav Cerovac iz Sindikata ‘Medicinske sestre i tehničari zajedno’. A to za pacijente znači: “Da se prijevozi naručuju 24 sata unaprijed do 150 kilometara, od 150 kilometara 48 sati unaprijed, što se tiče paljenja rotirki i kršenja prometnih propisa, to prestaje”, pojasnio je Cerovac.

I Udruga pacijenata poziva ministra da što prije riješi ovaj problem jer nezadovoljstvo radnika dovodi do većih problema za pacijente. “Može izazvati teške posljedice i to moramo apsolutno spriječiti pod svaku cijenu – do toga ne smije doći!”, rekla je Jasna Karačić, predsjednica je Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

S borbom poručuju neće stati, sve dok se ne ispravi nepravda koja traje već 10 godina.